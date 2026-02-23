Tak król igrzysk zakończył imprezę we Włoszech. Zdjęcie wywołało poruszenie
Johannes Hoesflot Klaebo to niekwestionowany król igrzysk i jedna z największych gwiazd wydarzenia we Włoszech, które właśnie dobiegło końca. Norweg wyjechał z Italii z aż sześcioma złotymi krążkami, przy okazji zostając żywą legendą sportów zimowych. Specjalnym zdjęciem pochwalił się w mediach społecznościowych, a oddźwięk zaskoczył z pewnością nawet jego samego.
XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina 2026 oficjalnie dobiegły końca. Polscy kibice również mieli podczas nich wiele chwil radości, kiedy medale dla naszego kraju zdobywali Władimir Semirunnij, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Za swój wyczyn 19-letni skoczek został z resztą specjalnie nagrodzony.
Chociaż tabela medalowa plasuje nas na 21. miejscu, to i tak nie mamy powodów do niezadowolenia, a w jeszcze lepszej sytuacji są Norwegowie, którzy zdeklasowali wszystkich i zdobyli łącznie aż 41 medali (18 złotych, 12 srebrnych i 11 brązowych). Sporą cegiełkę dołożył do tego Johannes Hoesflot Klaebo, który we Włoszech wywalczył 6 złotych krążków.
Gdyby gwiazdor biegów narciarskich i jedna z największych ikon włoskich igrzysk występował w klasyfikacji medalowej, to w pojedynkę zajmowałby jedną z czołowych lokat, wyprzedzając całe reprezentacje krajowe. Swoim sukcesem musiał więc pochwalić się w mediach społecznościowych i wywołał poruszenie.
Sam zdobył więcej medali, niż całe kraje. Tak zakończył igrzyska. Zdjęcie dowodem
Już zdjęcie z trzema złotymi krążkami odbiło się szerokim echem na Instagramie, zdobywając ponad 650 tysięcy polubień. To, z jaką reakcją spotkało się sześć medali, przeszło z pewnością nawet oczekiwania samego zainteresowanego.
- NIEREALNE - napisał krótko w opisie, dodając zdjęcia, na którym trzyma swoje zdobycze jedna nad drugą. Efekt? Milion polubień i ponad 11 tysięcy komentarzy, m.in. z gratulacjami.
Kilka słów postanowił dodać od siebie również legendarny reprezentant Polski w siatówce, Piotr Nowakowski. - Podwójny hattrick - napisał krótko odnosząc się do opisu poprzedniego posta Norwega, w którym sam nazwał on swoje trzy krążki hattrickiem.
Norwegowie na długo zapamiętają włoskie igrzyska, bowiem udało im się podczas nich pobić rekord liczby złotych medali zdobytych podczas jednej zimowej imprezy. Tego dokonali już zdobywając siedemnasty najważniejszy medal, a później jeszcze wyżej podnieśli poprzeczkę.