Tak król igrzysk zakończył imprezę we Włoszech. Zdjęcie wywołało poruszenie

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina 2026 oficjalnie dobiegły końca. Polscy kibice również mieli podczas nich wiele chwil radości, kiedy medale dla naszego kraju zdobywali Władimir Semirunnij, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Za swój wyczyn 19-letni skoczek został z resztą specjalnie nagrodzony.

Chociaż tabela medalowa plasuje nas na 21. miejscu, to i tak nie mamy powodów do niezadowolenia, a w jeszcze lepszej sytuacji są Norwegowie, którzy zdeklasowali wszystkich i zdobyli łącznie aż 41 medali (18 złotych, 12 srebrnych i 11 brązowych). Sporą cegiełkę dołożył do tego Johannes Hoesflot Klaebo, który we Włoszech wywalczył 6 złotych krążków.

Gdyby gwiazdor biegów narciarskich i jedna z największych ikon włoskich igrzysk występował w klasyfikacji medalowej, to w pojedynkę zajmowałby jedną z czołowych lokat, wyprzedzając całe reprezentacje krajowe. Swoim sukcesem musiał więc pochwalić się w mediach społecznościowych i wywołał poruszenie.

Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i Wąska Polsat Sport

Sam zdobył więcej medali, niż całe kraje. Tak zakończył igrzyska. Zdjęcie dowodem

Już zdjęcie z trzema złotymi krążkami odbiło się szerokim echem na Instagramie, zdobywając ponad 650 tysięcy polubień. To, z jaką reakcją spotkało się sześć medali, przeszło z pewnością nawet oczekiwania samego zainteresowanego.

- NIEREALNE - napisał krótko w opisie, dodając zdjęcia, na którym trzyma swoje zdobycze jedna nad drugą. Efekt? Milion polubień i ponad 11 tysięcy komentarzy, m.in. z gratulacjami.

Rozwiń

Kilka słów postanowił dodać od siebie również legendarny reprezentant Polski w siatówce, Piotr Nowakowski. - Podwójny hattrick - napisał krótko odnosząc się do opisu poprzedniego posta Norwega, w którym sam nazwał on swoje trzy krążki hattrickiem.

Norwegowie na długo zapamiętają włoskie igrzyska, bowiem udało im się podczas nich pobić rekord liczby złotych medali zdobytych podczas jednej zimowej imprezy. Tego dokonali już zdobywając siedemnasty najważniejszy medal, a później jeszcze wyżej podnieśli poprzeczkę.

Johannes Klaebo Kirsty Wigglesworth/Associated Press/ TOBIAS SCHWARZ/AFP East News

Johannes Hoesflot Klaebo Javier SORIANO AFP

Johannes Hoesflot Klaebo, norweski triumfator biegu łączonego 10+10 km TOBIAS SCHWARZ AFP

Katarzyna Niedźwiedzka: Jeśli chodzi o panczeny, mieliśmy apetyt na więcej medali. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport