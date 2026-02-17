Tak Horngacher potraktował polskich kibiców. Miały paść wulgaryzmy. "Spojrzał się i..."

Konkurs duetów był zamknięciem rywalizacji skoczków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Spodziewano się, że przyniesie on wiele emocji, bo w przeszłości w Pucharze Świata bardzo często wyniki ważyły się do ostatnich skoków. I tak było również na skoczni olimpijskiej w Predazzo. Rywalizacja układała się świetnie dla reprezentacji Polski. Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek spisywali się rewelacyjnie.

Przed rundą finałową rywalizacji biało-czerwoni byli na drugi miejscu. Ostatni skok Wąska nie był aż tak udany, ale wciąż dawał szanse na medal. O wszystkim miała zadecydować ostatnia próba srebrnego i brązowego medalisty tegorocznych igrzysk. Tomasiak musiał zmagać się jednak z fatalnymi warunkami pogodowymi. Tuż przed jego skokiem zaczął sypać gęsty śnieg i wiać wiatr pod narty, jednak zbyt mocno, aby sędziowie pozwolili na skoki.

Horngacher odrzucił prośbę polskich fanów. Potem padło wulgarne słowo

Po kilkuminutowej przerwie Tomasiak dostał jednak zielone światło i wylądował przed punktem K. Wydawało się, że jury będzie chciało dokończyć konkurs, ale po próbie Polaka ostatecznie zdecydowano, że trzecia seria nie zostanie dokończona. W ekipie biało-czerwonych zapanowała euforia, bo stało się jasne, że zostali wicemistrzami olimpijskimi. Zupełnie inne obrazki oglądaliśmy w niemieckiej drużynie. Nasi zachodni sąsiedzi mogli bowiem wierzyć, że po świetnym skoku Philippa Raimunda awansują na pozycje medalowe.

Trudno dziwić się więc, że i niemieccy zawodnicy i ich trener - Stefan Horngacher - byli rozżaleni i źli. Austriacki szkoleniowiec nie miał nastroju nawet na zdjęcie z polskimi fanami, o czym w programie "3. seria" w TVP Sport opowiedział Mateusz Leleń. "Gdy wracałem od siebie z budek komentatorskich, to jest taki fragment, gdzie idzie się między kibicami. No i tam pojawił się Stefan Horngacher" - zaczął dziennikarz.

"Jak możecie się domyślić, był bardzo niezadowolony" - powiedział Leleń do kolegów w studiu. "Idzie wściekły, nie było sensu do niego mówić nawet "hello", a po prostu minąć. A tu nasi rodacy zaczęli krzyczeć: Polska, Polska! Foto, foto! Tylko się na nich spojrzał i poszedł dalej. Po czym drugi pan powiedział do kibiców "chyba nie warto, bo on jest...", i tu użył słowa uznawanego za wulgarne" - opowiedział Leleń. Nastrój Horngachera w pełni oddawał to, jak wyglądały humory Niemców w poniedziałkowy wieczór.

