Świat jeszcze tego nie widział. Nagle pokażą Polaków, to będzie rekord

Wreszcie dobiegło końca czteroletnie odliczanie kibiców do zimowych igrzysk olimpijskich. Rywalizacja na Półwyspie Apenińskim trwa już od dobrych kilkudziesięciu godzin. Treningi mają za sobą choćby skoczkinie oraz skoczkowie narciarscy. Na dobre rozkręciły się także zmagania w curlingu. Każdy jednak z ekscytacją czeka przede wszystkim na to, co wydarzy się w piątkowy wieczór. Na legendarnym San Siro zostanie zapalony główny znicz olimpijski.

W Mediolanie nie zabraknie Polaków. Z biało-czerwoną flagą na wypełnionym po brzegi obiekcie przemaszeruje Natalia Czerwonka. Dla panczenistki będą to zarazem prawdopodobnie ostatnie igrzyska w karierze. Wraz z całą naszą reprezentacją na pewno zapisze się ona w historii. O co dokładnie chodzi? Na San Siro zostanie pobity rekord frekwencji jeśli chodzi o ceremonię otwarcia. Domowy stadion AC Milan oraz Interu na trybunach jest w stanie pomieścić ponad 75 tysięcy osób. A wejściówki szybko znalazły swoich właścicieli.

Włosi pobiją rekord igrzysk. Spory pech Chińczyków, pandemia na przeszkodzie

Jeszcze nigdy wcześniej rozpoczęcie igrzysk nie miało miejsca przy tak sporej publiczności. Rekord od 2010 roku dzierżyła Kanada. Sportowcy zaprezentowali się wtedy fanom na BC Place Stadium posiadającym ponad 54 tysiące krzesełek. Na spore obiekty postawili ponadto w przeszłości Rosjanie oraz Amerykanie. Organizatorzy zmagań za oceanem sprzed czternastu lat wybrali około 45-tysięczny Rice-Eccles Stadium. Soczi to natomiast zbliżony pojemnościowo Fisht Olympic Stadium.

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk 2010 na BC Place Stadium David Hecker AFP

Sporego pecha mieli Chińczycy, którzy pewnie teraz dzierżyliby frekwencyjny rekord, gdyby nie pandemia koronawirusa. Beijing National Stadium wybrany na ceremonię otwarcia może nawet pomieścić aż 90 tysięcy widzów. W 2022 roku w trosce o zdrowie fanów oraz sportowców udostępniono obserwatorom około połowę miejsc. "Przebywając wewnątrz obiektów, musimy przez cały czas nosić maski N95/KN95. Osoby biorące udział w wydarzeniu muszą nie tylko ukończyć pierwszą serię szczepień, ale także przyjąć dawkę przypominającą" - relacjonował Stephen McDonell z BBC.

Początek dzisiejszego wydarzenia o godzinie 20:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Stadiony które gościły ceremonię otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w XXI wieku:

2002 - Rice-Eccles Stadium (USA) - około 45 000 miejsc

2006 - Stadio Olimpico Grande Torino (Włochy) - około 28 000 miejsc

2010 - BC Place Stadium (Kanada) - około 54 000 miejsc

2014 - Fisht Olympic Stadium (Rosja) - około 45 000 miejsc

2018 - Pyeongchang Olympic Stadium (Korea Południowa) - około 35 000 miejsc

2022 - Beijing National Stadium (Chiny) - około 45 000 miejsc z 90 000

2026 - San Siro (Włochy) - około 75 000 miejsc

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Natalia Czerwonka Wojciech Olkusnik East News

Stadio San Siro. To tutaj w piątkowy wieczór odbędzie się ceremonia otwarcia igrzysk LUCA ROSSINI AFP

Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP