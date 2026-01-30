Starty Polaków na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 [TERMINARZ, HARMONOGRAM]
Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan/Cortina d'Ampezzo to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych tego roku. Nasi reprezentanci włączą się do walki o medale 7 lutego. W tym artykule prezentujemy harmonogram startów Polaków zimowych igrzysk olimpijskich 2026. Łącznie na starcie pojawi się 59 biało-czerwonych.
Na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Polskę będzie reprezentowało 60 sportowców. W kadrze na najważniejszą imprezę czterolecia znalazło się 31 zawodniczek (plus jedna rezerwowa w bobslejach) oraz 28 zawodników. Łącznie polska delegacja liczy 157 osób.
Polacy będą rywalizowali w 12 dyscyplinach z 16, które zostaną rozgrywane na ZIO 2026. Naszych przedstawicieli zabraknie w curlingu, narciarstwie dowolnym, hokeju na lodzie oraz skeletonie. Biało-czerwoni walkę o medale rozpoczną od 7 lutego. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram startów Polaków.
7.02 (sobota)
- 13:30 Biegi narciarskie, skiathlon (10+10 km), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
- 17:00 Saneczkarstwo, jedynki (1. ślizg, Mateusz Sochowicz)
- 17:45 Skoki narciarskie, seria próbna HS 109 (K-98), Anna Twardosz, Pola Bełtowska
- 18:32 Saneczkarstwo, jedynki (2. ślizg, Mateusz Sochowicz)
- 18:45 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (1. seria, Anna Twardosz, Pola Bełtowska)
- 20:00 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (2. seria, ew. Anna Twardosz, Pola Bełtowska)
- 19:45 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, soliści, program krótki (Władimir Somojłow)
- 20:05 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, pary, program dowolny (Julia Szczecinina/Michał Woźniak lub Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza)
8.02 (niedziela)
- 9:00 Snowboard, gigant równoległy kobiet (kwalifikacje), Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc
- 9:30 Snowboard, gigant równoległy mężczyzn (kwalifikacje), Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk
- 10:00 Snowboard, gigant równoległy kobiet (eliminacje), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc
- 10:30 Snowboard, gigant równoległy mężczyzn (eliminacje), ew. Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk
- 11:30 Narciarstwo alpejskie, zjazd, ew. Maryna Gąsienica-Daniel
- 12:30 Biathlon, sztafety mieszane 4x6 km (ew. Polska)
- 12:30 Biegi narciarskie, skiathlon (10km+10km), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
- 13:00 Snowboard, gigant równoległy kobiet (1/8 finału), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc
- 13:24 Snowboard, gigant równoległy mężczyzn (1/8 finału), ew. Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk
- 13:48 Snowboard, gigant równoległy kobiet (ćwierćfinał), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc
- 14:00 Snowboard, gigant równoległy mężczyzn (ćwierćfinał), ew. Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk
- 14:12 Snowboard, gigant równoległy kobiet (półfinał), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc
- 14:19 Snowboard, gigant równoległy mężczyzn (półfinał), ew. Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk
- 14:26 Snowboard, gigant równoległy kobiet (mały finał), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc
- 14:29 Snowboard, gigant równoległy kobiet (finał), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc
- 14:36 Snowboard, gigant równoległy mężczyzn (mały finał), ew. Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk
- 16:00 Łyżwiarstwo szybkie, finał 5000 m (ew. Władimir Siemirunnij)
- 17:00 Saneczkarstwo, jedynki (3. ślizg, Mateusz Sochowicz)
- 18:31 Saneczkarstwo, jedynki (4. ślizg, Mateusz Sochowicz)
- 19:30 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, pary sportowe, program dowolny (Julia Szczecinina/Michał Woźniak lub Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza)
- 20:45 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, solistki, program dowolny (Jekatierina Kurakowa)
- 21:55 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, soliści, program dowolny (Władimir Somojłow)
9.02 (poniedziałek)
- 17:00 Saneczkarstwo, Jedynki kobiet (1. ślizg, Klaudia Domaradzka)
- 17:30 Łyżwiarstwo szybkie, finał 1000 m (ew. Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka)
- 18:00 Skoki narciarskie, seria próbna HS 109 (K-98), Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek
- 18:32 Saneczkarstwo, jedynki kobiet (2. ślizg, Klaudia Domaradzka)
- 19:00 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (1. seria, Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek)
- 19:20 Łyżwiarstwo figurowe, zawody indywidualne, pary taneczne, taniec rytmiczny (Julia Szczecinina/Michał Woźniak lub Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza)
- 20:15 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (2. seria, ew. Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek)
10.02 (wtorek)
- 9:15 Biegi narciarskie, sprint kobiet (kwalifikacje), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
- 9:55 Biegi narciarskie, sprint mężczyzn (kwalifikacje), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
- 10:30 Short-track, 500 metrów kobiet (eliminacje), Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska
- 11:08 Short-track, 1000 metrów mężczyzn (eliminacje), Michał Niewiński, Felix Pigeon
- 11:45 Biegi narciarskie, sprint kobiet (ćwierćfinały), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
- 11:53 Short-track, sztafety miksty (ćwierćfinały), Polska
- 12:15 Biegi narciarskie, sprint mężczyzn (ćwierćfinały), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
- 12:23 Short-track, sztafety miksty (półfinały), ew. Polska
- 12:45 Biegi narciarskie, sprint kobiet (półfinały), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
- 12:48 Short-track, sztafety miksty (finał B), ew. Polska
- 12:56 Short-track, sztafety miksty (finał A), ew. Polska
- 12:57 Biegi narciarskie, sprint mężczyzn (półfinały), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
- 13:09 Biegi narciarskie, sprint kobiet (finał), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
- 13:21 Biegi narciarskie, sprint mężczyzn (finał), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
- 13:30 Biathlon, bieg indywidualny na 20 km (Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Joanna Jakieła, Anna Mąka)
- 17:00 Saneczkarstwo, jedynki (3. przejazd, Klaudia Domaradzka)
- 17:30 Skoki narciarskie, miksty, HS 109 (K-98) (seria próbna), Polska
- 18:30 Łyżwiarstwo figurowe, zawody indywidualne, program krótki (Władimir Somojłow)
- 18:41 Saneczkarstwo, jedynki (4. przejazd, Klaudia Domaradzka)
- 18:45 Skoki narciarskie, konkurs mikstów, HS 109 (K-98) (1. seria, Polska)
- 20:05 Skoki narciarskie, konkurs mikstów, HS 109 (K-98) (2. seria, ew. Polska)
11.02 (środa)
- 9:00 Kombinacja norweska, konkurs skoków HS 109 (K-98) (seria próbna), ew. Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek
- 10:00 Kombinacja norweska, konkurs skoków HS 109 (K-98), ew. Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek
- 11:30 Narciarstwo alpejskie, supergigant (ew. Michał Jasiczek)
- 13:45 Kombinacja norweska, bieg na 10 km stylem łyżwowym, ew. Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek
- 14:15 Biathlon, bieg indywidualny na 15 km, (Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Joanna Jakieła, Anna Mąka)
- 17:00 Saneczkarstwo, dwójki kobiet (1. przejazd, Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz)
- 17:48 Saneczkarstwo, dwójki mężczyzn (1. przejazd, Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski)
- 18:30 Łyżwiarstwo szybkie, finał 1000 m (ew. Damian Żurek, Marek Kania, Piotr Michalski)
- 18:48 Saneczkarstwo, dwójki kobiet (2. przejazd, Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz)
- 19:30 Łyżwiarstwo figurowe, taniec dowolny par (Julia Szczecinina/Michał Woźniak,Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza)
- 19:37 Saneczkarstwo, dwójki mężczyzn (2. przejazd, Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski)
12.02 (czwartek)
- 11:30 Narciarstwo alpejskie, supergigant (ew. Maryna Gąsienica-Daniel, Nikola Komorowska)
- 13:00 Biegi narciarskie, bieg na 10 km w stylu dowolnym, (ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej)
- 18:30 Saneczkarstwo, sztafety (Polska)
- 20:15 Short-track, 500 m kobiet (ćwierćfinały), Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska
- 20:29 Short-track, 1000 mężczyzn (ćwierćfinały), Michał Niewiński, Felix Pigeon
- 20:58 Short-track, 500 m kobiet (półfinały), ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska
- 21:05 Short-track, 1000 mężczyzn (półfinały), ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon
- 21:26 Short-track, 500 m kobiet (finał B), ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska
- 21:31 Short-track, 500 m kobiet (finał A), ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska
- 21:37 Short-track, 1000 mężczyzn (finał B), ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon
- 21:43 Short-track, 1000 mężczyzn (finał A), ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon
13.02 (piątek)
- 12:00 Biegi narciarskie, bieg na 10 km w stylu dowolnym (ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga)
- 14:00 Biathlon, sprint na 10 km (ew. Jan Guńka, Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Marcin Zawół)
- 16:00 Łyżwiarstwo szybkie, finał na 10000 m (ew. Damian Żurek, Marek Kania, Piotr Michalski)
- 19:00 Łyżwiarstwo figurowe, zawody indywidualne, soliści, program krótki (Władimir Samojłow)
14.02 (sobota)
- 10:00 Narciarstwo alpejskie, slalom gigant (1. przejazd, Michał Jasiczek)
- 12:00 Biegi narciarskie, sztafeta 4x7,5 km kobiet (Polska)
- 13:30 Narciarstwo alpejskie, slalom gigant (2. przejazd. ew. Michał Jasiczek)
- 14:00 Biathlon, sprint na 7,5 km (ew. Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła, Kamila Żuk, Anna Mąka)
- 16:00 Łyżwiarstwo szybkie, bieg drużynowy kobiet (ćwierćfinały, ew. Polska)
- 17:00 Łyżwiarstwo szybkie, finał na 500 m (mężczyźni, ew., Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)
- 17:30 Skoki narciarskie, seria próbna HS 143 (K-128), Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek
- 18:45 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 143 (K-128) (1. seria, Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek)
- 20:05 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 143 (K-128) (2. seria, ew. Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek)
- 20:15 Short-track, 1500 m, mężczyźni (ćwierćfinały, ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
- 20:59 Short-track, 1000 m, kobiety (eliminacje, ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
- 21:44 Short-track, 1500 m, mężczyźni (półfinały, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
- 22:00 Short-track, 3000 m, sztafety kobiet (półfinały, ew. Polska)
- 22:27 Short-track, 1500 m, mężczyźni (finał B, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
- 22:34 Short-track, 1500 m, mężczyźni (finał A, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
15.02 (niedziela)
- 10:00 Narciarstwo alpejskie, slalom gigant (1. przejazd, Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)
- 10:00 Bobsleje, monobob (1. ślizg, Linda Weiszewski)
- 11:15 Biathlon, bieg na dochodzenie mężczyzn (12,5 km, ew. Jan Guńka, Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Marcin Zawół)
- 11:47 Bobsleje, monobob (2. ślizg, Linda Weiszewski)
- 12:00 Biegi narciarskie, sztafeta 4x7,5 km (Polska)
- 13:30 Narciarstwo alpejskie, slalom gigant (2. przejazd, ew. Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)
- 14:45 Biathlon, bieg na dochodzenie kobiet (10 km, Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła, Kamila Żuk, Anna Mąka)
- 16:00 Łyżwiarstwo szybkie, bieg drużynowy, mężczyźni (ćwierćfinały, ew. Polska)
- 17:03 Łyżwiarstwo szybkie, finał na 500 m (kobiety. ew. Martyna Baran, Kaja Ziomek-Nogal, Andżelika Wójcik)
- 17:30 Skoki narciarskie, seria próbna HS 143 (K-128), ew. Anna Twardosz, Pola Bełtowska
- 18:45 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 143 (K-128) (1. seria, Anna Twardosz, Pola Bełtowska)
- 19:45 Łyżwiarstwo figurowe, pary, program krótki (ew. Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza, Julia Szczecinina/Michał Woźniak)
- 20:05 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 143 (K-128) (2. seria, ew. Anna Twardosz, Pola Bełtowska)
16.02 (poniedziałek)
- 10:00 Narciarstwo alpejskie, slalom (1. przejazd, Michał Jasiczek)
- 11:00 Short-track, 1000 m, kobiety (ćwierćfinały, Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
- 11:18 Short-track, 500 m, mężczyźni (kwalifikacje, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
- 11:55 Short-track, 1000 m, kobiet (półfinały, ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
- 12:04 Short-track, sztafety, 5000 m (półfinały, ew. Polska)
- 12:36 Short-track, 1000 m, kobiety (finał B, ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
- 12:42 Short-track, 1000 m, kobiety (finał A, ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
- 13:20 Narciarstwo alpejskie, slalom (2. przejazd, ew. Michał Jasiczek)
- 18:00 Skoki narciarskie, duety HS 143 (K-128) (seria próbna, Polska)
- 19:00 Bobsleje, monobob kobiet (3. ślizg, Linda Weiszewski)
- 19:00 Skoki narciarskie, konkurs duetów HS 143 (K-128) (1. seria, Polska)
- 19:48 Skoki narciarskie, konkurs duetów HS 143 (K-128) (2. seria, ew. Polska)
- 20:23 Skoki narciarskie, konkurs duetów HS 143 (K-128) (3. seria, ew. Polska)
- 20:00 Łyżwiarstwo figurowe, pary, program dowolny (ew. Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza, Julia Szczecinina/Michał Woźniak)
- 21:04 Bobsleje, monobob kobiet (4. ślizg, Linda Weiszewski)
17.02 (wtorek)
- 9:00 Kombinacja norweska, konkurs skoków HS 143 (K-128) (seria próbna, Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
- 10:00 Kombinacja norweska, konkurs skoków HS 143 (K-128) (1. seria, Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
- 13:45 Kombinacja norweska, bieg ma 10 km stylem łyżwowym (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
- 14:30 Biathlon, sztafety 4x7,5 km (Polska)
- 18:45 Łyżwiarstwo figurowe, zawody indywidualne, solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)
18.02 (środa)
- 9:45 Biegi narciarskie, sprint drużynowy, kobiety (kwalifikacje, Polska)
- 10:00 Narciarstwo alpejskie, slalom (1. przejazd, Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)
- 10:15 Biegi narciarskie, sprint drużynowy, mężczyźni (kwalifikacje, Polska)
- 11:45 Biegi narciarskie, sprint drużynowy, kobiety (finał, ew. Polska)
- 12:15 Biegi narciarskie, sprint drużynowy, mężczyźni (finał, ew. Polska)
- 13:30 Narciarstwo alpejskie, slalom (2. przejazd, ew. Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)
- 14:45 Biathlon, sztafety 4x6 km (Polska)
- 20:15 Short-track, 500 m, mężczyźni (ćwierćfinały, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
- 20:42 Short-track, 500 m, mężczyźni (półfinały, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
- 21:24 Short-track, 500 m, mężczyźni (finał B, ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
- 21:29 Short-track, 500 m, mężczyźni (finał A, ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
19.02 (czwartek)
- 12:55 Skialpinizm, sprint kobiety (półfinały, Iwona Januszyk)
- 13:25 Skialpinizm, sprint mężczyzn (półfinały, Jan Elantkowski)
- 13:55 Skialpinizm, sprint kobiet (finał, ew. Iwona Januszyk)
- 14:15 Skialpinizm, sprint mężczyzn (finał ,ew. Jan Elantkowski)
- 16:30 Łyżwiarstwo szybkie, bieg na 1500 m (Władimir Siemirunnij)
- 19:00 Łyżwiarstwo figurowe, zawody indywidualne, solistki, program dowolny (Jekaterina Kurakowa)
20.02 (piątek)
- 14:15 Biathlon, bieg na 15 km ze startu wspólnego (ew. Jan Guńka, Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Marcin Zawół)
- 16:30 Łyżwiarstwo szybkie, bieg na 1500 metrów (Natalia Czerwonka)
- 18:00 Bobsleje, dwójki (1. przejazd, Linda Weiszewski, Klaudia Adamek)
- 19:48 Bobsleje, dwójki (2. przejazd, Linda Weiszewski, Klaudia Adamek)
- 20:15 Short-track, 1500 m, kobiety (ćwierćfinały, Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)
- 21:00 Short-track, 1500 m, kobiety (półfinały, ew. Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)
- 21:56 Short-track, 1500 m, kobiety (finał B, ew. Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)
- 22:03 Short-track, 1500 m, kobiety (finał A, ew. Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)
21.02 (sobota)
11:00 Biegi narciarskie, bieg na 50 km ze startu wspólnego (ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
13:30 Skialpinizm, sztafety mieszane (Polska)
14:15 Biathlon, bieg na 12,5 km ze startu wspólnego (ew. Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła, Kamila Żuk, Anna Mąka)
22.02 (niedziela)
- 10:00 Biegi narciarskie, bieg na 50 km ze startu wspólnego (ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej)