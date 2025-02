Specjalne pismo od Rosjan, uderzyli pięścią w stół. "Rzucimy im wyzwanie"

Tuż po tym, jak media obiegła informacja o tym, że MKOl wezwał najważniejsze federacje dyscyplin zimowych do zezwolenia Rosjanom i Białorusinom na walkę na kwalifikację na igrzyska, apel w sprawie startu swoich rodaków wystosowała Federacja Hokeja Rosji (FHR). Władze organizacji wysłały już pismo do międzynarodowej federacji, a dyrektor generalny zapowiada, że nawet jeśli na jego związek zostaną narzucone jakieś ograniczenia, Rosjanie "rzucą im wyzwanie". Dla Rosjan walka ich hokeistów o przepustkę na igrzyska to sprawa prestiżowa i to nie tylko ze względu na historyczne sukcesy. Fanem tej dyscypliny jest Władimir Putin.