Trzy srebra i jeden brąz - tak przedstawia się aktualny dorobek medalowy Polaków podczas igrzysk olimpijskich Mediolan/Cortina d'Ampezzo. Sukcesów nie byłoby jednak bez Kacpra Tomasiaka, który zaskoczył wszystkich swoją formą i stał się potrójnym medalistą w skokach - w duetach, łącząc oczywiście siły z Pawłem Wąskiem.

Nie należy jednak zapominać o naszym panczeniście. Władimir Semirunnij zdobył srebrny medal w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10000 metrów i wprawił niemałą część polskich kibiców w euforię.

Dość nieoczekiwanie na miano polskiej gwiazdy zimowych igrzysk oprócz olimpijczyków zasłużyła także... maskotka w kształcie pieroga należąca do naszych łyżwiarzy figurowych. Zainteresowanie nią pewien czas temu wyraził sam Snoop Dogg, oglądający rywalizację z trybun.

Snoop Dogg nie mógł się doczekać spotkania z Polakami. Zaskakujące zdjęcie. Gwiazdor komentuje

Amerykański raper nie krył się z tym, że popularna "Pieroguszka" wpadła mu w oko i zdradził to podczas rozmowy na antenie "NBC". Na reakcję polskich łyżwiarzy figurowych nie trzeba było długo czekać.

W środę, 18 lutego, dzięki dziennikarzowi Mateuszowi Ligęzie udało się zorganizować spotkanie olimpijczyków ze Snoop Doggiem, a w jego trakcie doszło do oficjalnego przekazania jednego z egzemplarzy maskotki. To wtedy powstała także hitowa fotografia Polaków z gwiazdą muzyki.

Zdjęcie polskich zawodników i działaczy sportowych wywołało istną sensację w sieci, a o komentarz pokusił się m.in. Marcin Najman. Gwiazdor FAME MMA i były bokser podsumował je nawiązując do legendarnego filmu "Chłopaki nie płaczą".

I niech mi jeszcze raz ktoś powie, że polskim chłopakom brakuje luzu …

Nieoczekiwana kolaboracja olimpijczyków ze Snoop Doggiem bez wątpienia jest czymś wyjątkowym. Wspomniana maskotka bezpośrednio nawiązuje do naszej kultury, a jej obecność w rękach popularnego rapera może tylko wzmocnić rozpoznawalność Polaków w innych regionach świata.

