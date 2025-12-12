Snoop Dogg jedzie na igrzyska. Szokująca decyzja, wybuchła burza
Zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi pojawiają się pierwsze doniesienia dotyczące przygotowań reprezentacji. Najgłośniejszą informacją ostatnich dni okazało się ogłoszenie Amerykanów, że ich kadrę w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo wspierać będzie… Snoop Dogg. Raper pojedzie do Włoch w roli "trenera honorowego", co - choć brzmi jak chwyt marketingowy - ma być oficjalnym elementem reprezentacyjnego sztabu. Po tej decyzji w Stanach Zjednoczonych zawrzało.
W miniony czwartek USOPC poinformował, że Snoop Dogg będzie wspierał amerykańskich sportowców na zimowych igrzyskach olimpijskich wolontariacko, przede wszystkim poza arenami zmagań. Jego zadaniem ma być między innymi motywowanie zawodników, a także udział w materiałach NBC oraz wystąpieniach studyjnych. Sam 54-latek zapewnia, że chce dodać drużynie pewności siebie i przekazać "odrobinę mądrości z boku aren".
Warto przypomnieć, że dla popularnego rapera nie będzie to pierwszy olimpijski występ - w 2024 roku w Paryżu zdobył uznanie widzów jako specjalny korespondent, a potem pojawił się podczas ceremonii przekazania pałeczki na Los Angeles 2028.
Snoop Dogg znów pojawi się na igrzyskach. W USA zawrzało po tej decyzji
Decyzja komitetu jednak mocno podzieliła kibiców. Część z nich była wręcz oburzona, nazywając pomysł "hańbą" i pytając, "co on właściwie trenuje?". Pojawiły się też złośliwe komentarze o tym, czego raper mógłby uczyć sportowców, a inni uznali nominację za "żenującą dla USA". Krytycy podkreślali, że rola trenera - nawet honorowa - to przesada, która zmienia igrzyska w "parodię" i może odciągać uwagę od poważnych przygotowań.
"Czego on będzie ich uczył, jak palić trawkę?", "Przesada. Koleś jest nie do zniesienia", "Więc proaktywnie postanowiliśmy zrobić z tegorocznych igrzysk olimpijskich kompletną parodię?", "Chociaż to zabawny chwyt reklamowy, zastanawiam się, czy nie odciąga uwagi od poważnych przygotowań", "Świetnie nadaje się jako prezenter i showman, ale to już przesada" - takie komentarze pojawiły się w mediach społecznościowych.
Nie zabrakło jednak głosów poparcia. Według niektórych Snoop Dogg może wnieść do kadry luz, humor i ogromną rozpoznawalność, co pomoże w promocji samego wydarzenia. Przypomnijmy, że XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo w dniach 6-22 lutego. Na tej imprezie zobaczymy także reprezentantów Polski, którzy walczyć będą o olimpijskie medale. Z poprzedniej edycji tej imprezy "Biało-Czerwoni" powrócili do kraju z jednym krążkiem - brąz w skokach narciarskich wywalczył wówczas Dawid Kubacki w konkursie indywidualnym na obiekcie normalnym.