Skandaliczne słowa we włoskiej telewizji. Izraelczycy oburzeni. Jest reakcja

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech lada moment się zakończą. Tymczasem we włoskiej państwowej stacji telewizyjnej RAI doszło do kolejnego skandalu. W trakcie transmisji z zawodów bobslejowych kibice usłyszeli karygodne słowa na temat załogi z Izraela. Władze włoskiego nadawcy natychmiast zabrały głos. Zareagowała też Gmina Żydowska w Mediolanie.

Trzech sportowców w kombinezonach i kaskach popycha bobslej, każdy z nich ma na kasku flagę Izraela, tło stanowi zimowy pejzaż i elementy toru bobslejowego.
Skandal podczas zawodów bobslejowychTIZIANA FABI AFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Zimowe igrzyska olimpijskie trwają od 6 lutego. W trakcie ceremonii otwarcia doszło do skandalu na antenie państwowej stacji telewizyjnej RAI. Paolo Petrecca, czyli dziennikarz i szef działu sportowego, popełnił wiele rażących błędów. M.in. szefową MKOl Kirsty Coventry przedstawił jako córkę włoskiego prezydenta Sergio Mattarelli. To wywołało prawdziwą burzę, a Włoch ostatecznie ustąpił ze stanowiska.

W niedzielę (22 lutego) włoskie igrzyska oficjalnie zostaną zakończone. Tymczasem w jednej z ostatnich transmisji na antenie RAI 2 doszło do kolejnego skandalu. W sobotni wieczór odbyły się dwa ślizgi męskich czwórek bobslejowych. Jedną z 24 ekip na starcie byli Izrealeczycy.

Unikajmy Izraelczyków z załogi numer 21 
powiedział ktoś będący poza anteną.

Te słowa nie umknęły uwadze wielu osobom. Tymczasowy szef RAI Sport Marco Lollobrigida, natychmiast przeprosił za komentarz i podkreślił, że było to "niedopuszczalne". Z kolei zarząd RAI wydał specjalne oświadczenie, w którym przeprosił sportowców i społeczność żydowską.

"Incydent, który miał miejsce podczas transmisji na żywo w Rai 2, jest poważną sprawą i sprzeczną z zasadami bezstronności, szacunku, które muszą charakteryzować media publiczne. W związku z tym Rai wszczęło wewnętrzne dochodzenie, którego celem jest jak najszybsze ustalenie ewentualnej odpowiedzialności" - przekazał dyrektor generalny Rai, Giampaolo Rossi, cytowany przez włoską agencję ANSA.

Do sprawy odniosła się także Gmina Żydowska w Mediolanie. - Jasny i jednoznaczny akt antysemityzmu, który musi zostać ukarany - powiedział przewodniczący Walker Meghnagi.

Izraelczycy po dwóch sobotnich ślizgach zajmowali 24. miejsce. Na niedzielę zaplanowano dwa kolejne, ale drużyna z tego kraju nie pojawiła się na starcie.

Zobacz również:

Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Tabela medalowa IO 2026. Które miejsce zajmują Polacy?

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Bartłomiej Lipiński - najlepsze akcje MVP meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - JSW Jastrzębski WęgielPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja