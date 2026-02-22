Skandaliczne słowa we włoskiej telewizji. Izraelczycy oburzeni. Jest reakcja

Zimowe igrzyska olimpijskie trwają od 6 lutego. W trakcie ceremonii otwarcia doszło do skandalu na antenie państwowej stacji telewizyjnej RAI. Paolo Petrecca, czyli dziennikarz i szef działu sportowego, popełnił wiele rażących błędów. M.in. szefową MKOl Kirsty Coventry przedstawił jako córkę włoskiego prezydenta Sergio Mattarelli. To wywołało prawdziwą burzę, a Włoch ostatecznie ustąpił ze stanowiska.

W niedzielę (22 lutego) włoskie igrzyska oficjalnie zostaną zakończone. Tymczasem w jednej z ostatnich transmisji na antenie RAI 2 doszło do kolejnego skandalu. W sobotni wieczór odbyły się dwa ślizgi męskich czwórek bobslejowych. Jedną z 24 ekip na starcie byli Izrealeczycy.

Unikajmy Izraelczyków z załogi numer 21

Te słowa nie umknęły uwadze wielu osobom. Tymczasowy szef RAI Sport Marco Lollobrigida, natychmiast przeprosił za komentarz i podkreślił, że było to "niedopuszczalne". Z kolei zarząd RAI wydał specjalne oświadczenie, w którym przeprosił sportowców i społeczność żydowską.

"Incydent, który miał miejsce podczas transmisji na żywo w Rai 2, jest poważną sprawą i sprzeczną z zasadami bezstronności, szacunku, które muszą charakteryzować media publiczne. W związku z tym Rai wszczęło wewnętrzne dochodzenie, którego celem jest jak najszybsze ustalenie ewentualnej odpowiedzialności" - przekazał dyrektor generalny Rai, Giampaolo Rossi, cytowany przez włoską agencję ANSA.

Do sprawy odniosła się także Gmina Żydowska w Mediolanie. - Jasny i jednoznaczny akt antysemityzmu, który musi zostać ukarany - powiedział przewodniczący Walker Meghnagi.

Izraelczycy po dwóch sobotnich ślizgach zajmowali 24. miejsce. Na niedzielę zaplanowano dwa kolejne, ale drużyna z tego kraju nie pojawiła się na starcie.

