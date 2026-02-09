Skandaliczne obrazki na IO. Sportowcy mają już tego dość. Organizatorzy musieli się tłumaczyć

Igrzyska olimpijskie - dla jednych to tylko odległe marzenie, które nigdy nie doczeka się realizacji. Dla innych zaś są one najważniejszym cele w ich sportowej karierze. Obecnie czołówka sportowego świata podejmuje zmagania w ramach rozpoczętych niedawno zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo.

Od momentu oficjalnego otwarcia IO doczekaliśmy się sporej liczby zawodów, których zwieńczeniem było przyznanie jednej z najbardziej pożądanych nagród w świecie sportu - medali olimpijskich. Niestety, póki co żaden z "Biało-czerwonych" reprezentantów nie dostąpił tego historycznego zaszczytu.

Na tych, których wysiłki zostały uhonorowany ikonicznym "krążkiem", czekała jednak bardzo niemiła niespodzianka. Okazuje się bowiem, że wiele medali IO wykonanych jest w sposób dalece odbiegający od oczekiwanych standardów. Na problem ten skarżyły się między innymi: Ebba Andersson czy Breezy Johnson. Przypadków "psucia się" medali było jednak znacznie więcej. Wadliwe egzemplarze trafiły między innymi do drużyny niemieckich biathlonistów, Alysa Liu (łyżwiarka figurowa) oraz Lucii Dalmasso (snowboarding).

Medale IO rozpadają się na oczach sportowców. Organizatorzy musieli zareagować

Licznych doniesień o rozczarowanych sportowcach nie sposób było zignorować. Sprawa nie dotyczy bowiem jednostkowego przypadku, a całej serii zaniedbań w tak ważnym aspekcie imprezy. Na jednej z konferencji prasowych dyrektor operacyjny IO Andrea Francisi odniósł się do zaistniałych incydentów.

"Jesteśmy w pełni świadomi sytuacji, wszyscy widzieliśmy zdjęcia. Badamy, na czym dokładnie polega problem. Zwrócimy szczególną uwagę na medale, aby wszystko było idealne, ponieważ to jedna z najważniejszych rzeczy dla sportowców" - oświadcza przedstawiciel organizatorów IO, cytowany przez "Eurosport".

Sytuacja rzeczywiście budzić może spory niesmak. Medale IO są bowiem niezwykle cennym dowodem wejścia na sam szczyt sportowego świata. Nie dziwne więc, że masowe "uszkadzanie się" tak cennego przedmiotu wywołuje oburzenie medalistów tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich.

Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP

Breezy Johnson ze złotym medalem IO 2026 Ezra Shaw Getty Images

Alysa Liu, złota medalistka IO 2026 Elsa Getty Images

