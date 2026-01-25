Skandal w PZN. Małysz ma już dość, ujawnia całą prawdę: Żałuję, że to zrobiłem

Skandal wybuchł z pełnym impetem, kiedy w kadrze na zbliżające się igrzyska olimpijskie w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo swojego nazwiska nie znalazła Aniela Sawicka. Powinna otrzymać nominację, ponieważ spełniała wytyczne klarownie sformułowane wcześniej przez Polski Związek Narciarski.

Zamiast niej wskazano jednak na Nikolę Komorowską. Ta pod wpływem medialnej burzy postanowiła zrezygnować ze startu na igrzyskach. Szerzej o tym piszemy TUTAJ.

Gigantyczne zamieszanie wokół tej sprawy zbiegło się w czasie z katastrofalnym występem Polaków na mistrzostwach świata w lotach. Konkurs indywidualny? Blamaż. Drużynówka? Dopiero ósma lokata.

Zrodziło się mnóstwo pytań, których najlepszym adresatem jest Adam Małysz, szef PZN.

PZN pod ostrzałem. Adam Małysz: "Trudno to tłumaczyć tak, żeby każdy wysłuchał"

- Straszne zamieszanie - przyznaje Adam Małysz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. - Zawsze przed igrzyskami są jakieś jaja, teraz też, a do tego nie ma wyników. W efekcie wszystko urosło i trudno to tłumaczyć tak, żeby każdy wysłuchał.

Dlaczego jego zdaniem zabrakło Sawickiej w pierwotnie ogłoszonej kadrze na igrzyska?

- Powinna pojechać Aniela Sawicka, tak wynika z rankingów i tyle - stawia sprawę jasno Małysz. - Trzeba przyznać i głośno powiedzieć, że związek popełnił błąd. A właściwie zarząd, bo zarząd zagłosował za Komorowską. Faktycznie mogłaby startować w większej liczbie konkurencji, ale są zasady. Jeszcze raz: zarząd popełnił błąd i teraz próbuje to naprawić. To wszystko nie było potrzebne. Zresztą ostrzegał przed tym, co się stało, sekretarz związku, a i tak wbrew temu większość zagłosowała tak, jak zagłosowała. Teraz obie dziewczyny są pokrzywdzone i się nie dziwię, że się źle z tym wszystkim czują.

Okazuje się, że Małysz w decydującym momencie wstrzymał się od głosu. Nie ukrywa tego i bije się w pierś.

- Wstrzymałem się i trochę żałuję, że to zrobiłem - oznajmia. - Tylko teraz daj mi wyjaśnić. Od początku uważam, że o składzie powinien decydować trener. Tu sytuacja jest jednak taka, że trener jeździ na Puchary Świata z Maryną Gąsienicą-Daniel, a pozostałe dziewczyny właściwie mało zna. Nie mamy kadry w narciarstwie alpejskim, która trenowałaby razem. Do składu powinna być wybrana więc ta, która spełniła warunki. Stało się inaczej, więc właściwie nie dziwię się szumowi, który powstał. Poprosiliśmy, żeby jeszcze raz członkowie zarządu zagłosowali. Część zmieniła zdanie, część się wstrzymała.

Wydaje się, że dla "Orła z Wisły" to najtrudniejszy moment w roli prezesa PZN. I w tym temacie też wypowiada się otwarcie. Czy nie czuje się tym zmęczony?

- Czasem mam wszystkiego dość, ale odpowiem inaczej. W związku jest masa świetnych ludzi, pracowników, którzy dbają o PZN każdego dnia. Pracować z nimi to przyjemność. Są też jednak wokół ludzie, którzy się nie znają, a decydują o różnych sprawach. I to jest przykre - kwituje Małysz.

Zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się w dniach 6-22 lutego.

