Skandal na igrzyskach olimpijskich. Jest decyzja. Sam złożył rezygnację

Co ciekawe, Petrecca sam wyznaczył się do roli komentującego. Jego wpadki dotyczyły nie tylko pomyłek, ale również komentarzy mających charakter rasistowski i seksistowski. Sprawa stała się głośna we Włoszech - Rai jest telewizją publiczną i wystąpienie Petrecci nabrało politycznego charakteru. Opozycyjni politycy we włoskim parlamencie nawoływali do szybkiej reakcji, tym bardziej, że dyrektor jest powiązany z rządem Giorgii Meloni.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Skandal w trakcie ceremonii otwarcia

Problemy pojawiły się już na początku wystąpienia Petrecci. Dyrektor Rai Sport powitał widzów na rzymskim Stadio Olimpico, nie zaś mediolańskim San Siro, które było głównym obiektem ceremonii otwarcia. Potem pomylił włoską aktorkę z Mariah Carey i wziął Kirsty Coventry za córkę prezydenta Włoch.

Petrecca nie przygotował się również w kwestii włoskich sportowców biorących udział w sztafecie ognia olimpijskiego i nie rozpoznał dwóch biegnących siatkarek. Potem nie błysnął wyczuciem i hiszpańskie zawodniczki określił jako "zawsze bardzo gorące", a przy chińskiej reprezentacji dodał, że "oczywiście... mają telefony w rękach".

Po wydarzeniu dziennikarze Rai Sports rozpoczęli trzydniowy protest - w tym czasie nie publikowali artykułów w serwisie informacyjnym. Mieli być zawstydzeni postawą swojego szefa. Okazało się, że ich działanie przyniosło zamierzony skutek.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Dyrektor Rai Sport podał się do dymisji

Jak doniosła włoska gazeta "Corriere della Sera", Petrecca miał przestać pełnić funkcję dyrektora po zakończeniu igrzysk olimpijskich. Na stanowisku zastąpi go Marco Lollobrigida, doświadczony komentator sportowy. Jak się okazało, dodatkowo dyrektor Rai Sport sam złożył rezygnację w czwartek.

"Rezygnacja Petrecci z Rai Sport była konieczna, ale nastąpiła za późno" - twierdził opozycyjny polityk Stefano Graziano z Partii Demokratycznej, który należy do parlamentarnej komisji nadzorującej Rai. Sprawa wydaje się jednak oficjalnie zamknięta.

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się 6 lutego 2026 roku Pierre Teyssot AFP

Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP

Jakub Kosecki ocenił piłkarzy Jagiellonii Białystok. "Tak wygląda prawda" Polsat Sport