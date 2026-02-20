Skandal na igrzyskach olimpijskich. Jest decyzja. Sam złożył rezygnację

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie/Cortinie zaczęły się od napięć. Przede wszystkim widoczne były te związane z kwestią Rosji i Ukrainy, ale pojawiały się też inne wpadki. Jednym z najmocniejszych dla Włochów tąpnięć w trakcie imprezy był komentatorski występ Paolo Petrecci, dyrektora Rai Sport, w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk. Jego komentarze wywołały falę oburzenia. Podjęto decyzję w jego sprawie i sam złożył rezygnację.

Uczestnicy niosą flagę olimpijską na arenie, ubrani w ciemne płaszcze, podążają w rytmie ceremonii na jasnym tle podium, białą flagę zdobią kolorowe koła symbolizujące jedność igrzysk.
Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich na stadionie San Siro w MediolanieCEMAL YURTTASAFP
Co ciekawe, Petrecca sam wyznaczył się do roli komentującego. Jego wpadki dotyczyły nie tylko pomyłek, ale również komentarzy mających charakter rasistowski i seksistowski. Sprawa stała się głośna we Włoszech - Rai jest telewizją publiczną i wystąpienie Petrecci nabrało politycznego charakteru. Opozycyjni politycy we włoskim parlamencie nawoływali do szybkiej reakcji, tym bardziej, że dyrektor jest powiązany z rządem Giorgii Meloni.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Skandal w trakcie ceremonii otwarcia

Problemy pojawiły się już na początku wystąpienia Petrecci. Dyrektor Rai Sport powitał widzów na rzymskim Stadio Olimpico, nie zaś mediolańskim San Siro, które było głównym obiektem ceremonii otwarcia. Potem pomylił włoską aktorkę z Mariah Carey i wziął Kirsty Coventry za córkę prezydenta Włoch.

Petrecca nie przygotował się również w kwestii włoskich sportowców biorących udział w sztafecie ognia olimpijskiego i nie rozpoznał dwóch biegnących siatkarek. Potem nie błysnął wyczuciem i hiszpańskie zawodniczki określił jako "zawsze bardzo gorące", a przy chińskiej reprezentacji dodał, że "oczywiście... mają telefony w rękach".

Po wydarzeniu dziennikarze Rai Sports rozpoczęli trzydniowy protest - w tym czasie nie publikowali artykułów w serwisie informacyjnym. Mieli być zawstydzeni postawą swojego szefa. Okazało się, że ich działanie przyniosło zamierzony skutek.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Dyrektor Rai Sport podał się do dymisji

Jak doniosła włoska gazeta "Corriere della Sera", Petrecca miał przestać pełnić funkcję dyrektora po zakończeniu igrzysk olimpijskich. Na stanowisku zastąpi go Marco Lollobrigida, doświadczony komentator sportowy. Jak się okazało, dodatkowo dyrektor Rai Sport sam złożył rezygnację w czwartek.

"Rezygnacja Petrecci z Rai Sport była konieczna, ale nastąpiła za późno" - twierdził opozycyjny polityk Stefano Graziano z Partii Demokratycznej, który należy do parlamentarnej komisji nadzorującej Rai. Sprawa wydaje się jednak oficjalnie zamknięta.

Olimpijska konstrukcja z pięcioma kolorowymi kołami olimpijskimi na tle górskich szczytów; pośrodku widoczny podest lub znicz olimpijski.
Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się 6 lutego 2026 rokuPierre TeyssotAFP
Trzy medale olimpijskie w barwach złota, srebra i brązu zawieszone na niebieskich wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 oraz logo olimpijskie na każdym z nich.
Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP
