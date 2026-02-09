Skandal na igrzyskach, masowa dyskwalifikacja Rosjan. Stracili łącznie 13 medali

Igrzyska Zimowe w Soczi z 2014 roku okazały się gigantycznym sukcesem sportowym Rosji - organizatora najważniejszej imprezy czterolecia. Władimir Putin miał wiele powodów do radości - w końcu Rosja wygrała w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając Norwegię i Kanadę. Pycha kroczy jednak przed upadkiem.

Potężny skandal po igrzyskach w Soczi. Masowe dyskwalifikacje Rosjan

W grudniu 2014 roku niemiecki kanał telewizyjny ARD wyemitował śledztwo "Sekrety dopingu na najwyższym poziomie: jak Rosja robi zwycięzców". Rosjanom zarzucono wówczas przyjmowanie niedozwolonych leków i to za wiedzą i przyzwoleniem tamtejszych lekarzy i trenerów.

Niemal rok później, w listopadzie 2015 roku Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) opublikowała wyniki własnego dochodzenia. Wynikało z nich, że doping przyjmowali przede wszystkim lekkoatleci, a urzędnicy rosyjscy starali się manipulować wynikami testów antydopingowych, przy pomocy organów ścigania.

Moskiewskie Laboratorium Antydopingowe na czele z Grigorijem Rodczenkowem zostało oskarżone o celowe niszczenie próbek, do czego zresztą ten przyznał się w maju 2016 roku, po "ucieczce" do Stanów Zjednoczonych. Rosjanie naturalnie zaprzeczyli zarzutom, a WADA powołała komisję pod przewodnictwem kanadyjskiego prawnika - Richarda McLarena. Wnioski z jego raportu były uderzające.

Wstrząsające wyniki śledztwa WADA. Rosjanie mieli cały system dopingowy

Jak się okazało, tak okazałe wyniki sportowe i sukcesy w wielu dyscyplinach w Soczi były również wypadkową stosowanego na masową skalę dopingu. Mclarenowi udało mu się ustalić, że w latach 2012 - 2015 rosyjskie władze zatuszowały w sumie 643 pozytywne wyniki testów antydopingowych dziesiątek rodzimych sportowców. Wielu z nich sięgało po medale w Soczi.

Jak można było się spodziewać, wybuchła międzynarodowa afera o niespotykanej skali, a wiele wyników z zio w Soczi należało unieważnić. Rozpoczęły się masowe dyskwalifikacje i odbieranie medali.

Moskiewskie laboratorium kryło sportowców. Ministerstwo Sportu było świetnie zorientowane w sytuacji, a próbki zostały podmienione w Soczi. Rosjanie opracowali specjalną technologię włamywania się do pojemników z nimi. Zamieszanych w manipulacje przy testach antydopingowych miało być nawet 1000 sportowców z Rosji, w tym 12 medalistów Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 z Soczi.

Tak na oskarżenia zareagował Putin. Wielu Rosjan finalnie odzyskało medale

Władimir Putin wykazywał zaskoczenie sytuacją i zaklinał się, że państwo nie miało z tym nic wspólnego.

W tym obszarze transparentność jest absolutnie kluczowa. Niewątpliwie są w całej tej sprawie elementy polityczne. Sport zaś - tak jak kultura - powinien być oczyszczony z wszelkiej polityki. Te dziedziny życia powinny łączyć ludzi, a nie dzielić

Chociaż Rosjanom odebrano 12 medali igrzysk, ostatecznie po apelacji i w wyniku decyzji Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu większość z nich zwrócono, a Sborna pozostała na pierwszym miejscu w klasyfikacji medalowej.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski postanowił, że tak sprawy nie zostawi i powołał własną komisję. Potwierdziła ona istnienie systemu dopingowego w Rosji. W związku z tym Rosjan zdyskwalifikowano z udziału w igrzyskach w Pjongczangu, dopuszczając ich do rywalizacji jako sportowców występujących pod flagą i hymnem olimpijskim. Przywieźli oni wówczas z imprezy zaledwie dwa medale.

Jak wygląda sprawa przed Zimowymi Igrzyskami w Mediolanie i Cortinie? Do udziału dopuszczono 20 sportowców, którzy rywalizować będą jako Indywidualni Sportowcy Neutralni. "Wybrańcy" nie mogą absolutnie mieć powiązań z wojskiem i popierać inwazji na Ukrainę.

Alexander Legkov, któremu odebrano złoty medal w biegu na 50 km w stylu dowolnym Carl Sandin Newspix.pl

Władimir Putin ALEXEI BABUSHKIN / POOL AFP

Flaga Rosji, z reguły niewidziana na oficjalnych zawodach międzynarodowych AFP

