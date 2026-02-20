Setki kilometrów, wiele godzin podróży. Sportowcy mają dość igrzysk. Gorzej niż w pandemii

W skrócie Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo charakteryzowały się dużymi odległościami między arenami i brakiem olimpijskiej atmosfery.

Kibice oraz dziennikarze mieli poważne problemy z przemieszczaniem się pomiędzy lokalizacjami, a transport zajmował wiele godzin i był utrudniony przez warunki pogodowe.

Narciarstwo alpejskie zostało podzielone między miasta, przez co kobiety i mężczyźni rywalizowali osobno, a sportowcy oceniali tę edycję gorzej niż igrzyska w czasie pandemii.

Igrzyska olimpijskie miały jednoczyć. Tymczasem w czasie imprezy w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo mamy do czynienia z zupełnie czymś innym. Zamiast igrzysk, mamy kilka równolegle rozgrywanych mistrzostw świata.

Są miejsca, gdzie te igrzyska można poczuć, ale jednak w większości, niestety nie ma olimpijskiego klimatu. To zupełnie inna impreza od tych z poprzednich lat.

Koszmarne igrzyska dla kibiców. Duże odległości, problemy z dotarciem

Przede wszystkim to jest koszmar dla kibiców. Nie ma bowiem możliwości sprawnego przemieszczania się pomiędzy klastrami, w jakich rozgrywane są różne dyscypliny. W przeszłości były dwa klastry - alpejski i lodowy. I nawet, jak w Pekinie było pomiędzy nimi 400 kilometrów, to jednak można było przemieścić się pomiędzy nimi w nieco ponad godzinę.

Część naszej redakcji mieszka w Moenie oddalonej o kilka kilometrów od Predazzo. Stąd można się też dostać bezpośrednio do drugiego miasta-gospodarza igrzysk - Cortiny d'Ampezzo. Oba miasta dzieli 75 km. Czas przejazdu: dwie godziny (samochodem). Transportem dla mediów i kibiców nieco dłużej o około 40-45 minut. Droga wiedzie przez górskie przełęcze. Kiedy sypie śnieg, jest problem. Do tego kierowcy busów, kursujących na trasie do Cortiny, mają około 30-minutową przerwę przy jednej z restauracji.

Na szczęście, jeśli chcemy się dostać na curling lub tor lodowy, gdzie rywalizują specjaliści: saneczkarstwa, bobslei i skeletonu, to mamy około 200 metrów piechotą od przystanku. Gorzej było z narciarstwem alpejskim. Tam trzeba przesiąść się do busa, który wywozi w górę na trasę krętą i wąską drogą. Włosi wybudowali kolejkę, która miała wywozić kibiców i dziennikarzy, ale nie zdążyli jej oddać.

I Cortina d'Ampezzo to jedno z tych miejsc, w których najbardziej czuć atmosferę igrzysk. Jest mnóstwo kibiców, a miasto jest udekorowane. Nie wiem, jak jest w Mediolanie, bo nie byłem, ale kiedy docierali do Predazzo polscy dziennikarze, to mówili, że w górach o wiele bardziej czuć atmosferę igrzysk, choć akurat w Predazzo, czy w Lago di Tesero wcale tak dobrze z tym nie było, ale jednak podobno lepiej niż w Mediolanie.

Szalona wycieczka po arenach. W sumie około 700 km

Środa i czwartek były zupełnie szalone. Gdyby nie uprzejmość kolegów z Eurosportu niezawodnego w roli kierowcy Kacpra Merka, to bycie jednego dnia na biegach narciarskich i biathlonie, a kolejnego na skialpinizmie, byłoby po prostu niewykonalne. To były godziny przejazdów. O ile, pierwszego dnia pogoda do jazdy była dobra, to jednak kolejnego, byliśmy w samym środku burzy śnieżnej.

Gdyby z biegów trzeba było przejechać komunikacją dla dziennikarzy i kibiców do Anterselvy, to zajęłoby to nam ponad pięć godzin. Samochodem połowę mniej. Zaraz po biathlonie ruszyliśmy do Bormio, by kolejnego dnia obejrzeć rywalizację w skialpinizmie, który debiutował w programie igrzysk, to było pięć godzin jazdy. Komunikacją wychodziło około... trzynastu godzin!!!

To tylko pokazuje, jaki produkt dostali kibice. W przeszłości bywało naprawdę kompaktowo. Teraz przemieszczenie się z jednego klastra do drugiego, to już niemal wyprawa na cały dzień.

W drodze powrotnej trafiliśmy na prawdziwą burzę śnieżną, a po drodze zaliczaliśmy trzy kolejne przełęcze położone wysoko ponad 1000 m npm. Passo del Tonale to było prawie 2000 m npm. Śnieżyca niesamowita. Samochody na poboczach. Ludzie tarasujący drogę. Koszmar. Udało się jednak przejechać, ale to zasługa znakomitej jazdy Kacpra.

To tylko pokazuje, jak trudno mają kibice, dziennikarze, ale też sportowcy, którzy chcieliby kibicować na różnych arenach. Najgorzej trafili chyba biathloniści. Oni są całkowicie na uboczu. Kompletnie nie czują, że to są igrzyska olimpijskie, a jedyne, co im o tym przypomina, to fantastyczna atmosfera wzdłuż trasy i na trybunach. Tam na każdy starcie pojawia się ponad 20 tysięcy kibiców.

Narciarstwo alpejskie - kobiety oddzielone od mężczyzn. Gorzej jak w pandemii

Nigdzie trudności związane ze zdecentralizowanymi igrzyskami nie były bardziej widoczne niż w narciarstwie alpejskim. Kobiety walczyły o medale w Cortinie d'Ampezzo, a mężczyźni w Bormio. Na mistrzostwach świata w 2021 roku obie płcie rywalizowały razem w Cortinie, a teraz - nie wiadomo dlaczego - cała dyscyplina została podzielona.

- Jeśli to ma być radość z igrzysk olimpijskich, cieszę się, że to był mój ostatni raz - mówił Niemiec Linus Strasser.

Szwajcarski narciarz Marco Odermatt stwierdził, że nawet igrzyska w Pekinie, które miały gigantyczne obostrzenia z powodu pandemii, miały bardziej olimpijski charakter.

- Wyciągniemy wnioski z tych igrzysk. Przyjrzymy się temu i przeanalizujemy - zapowiedziała Kirsty Coventry, prezydentka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).

Z Moeny - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Walka ze śniegiem w Bormio DIMITAR DILKOFF AFP

Tor lodowy w Cortinie d'Ampezzo TIZIANA FABI AFP

Znicz olimpijski w Cortinie d'Ampezzo Koji Ito/Yomiuri/The Yomiuri Shimbun AFP

