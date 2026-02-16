Sensacyjny scenariusz ws. Polki, Adam Małysz potwierdza. "Duża szansa"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Anna Twardosz z pewnością bardzo dobrze zapamięta tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Na normalnej skoczni w Predazzo Polka zajęła dziesiąte miejsce, nieco gorzej poszło jej w ostatnim konkursie. W teorii 24-latce nie należy się stypendium z Ministerstwa Sportu, jednak niewykluczone, że ostatecznie Twardosz zostanie nagrodzona. - Myślę, że jest duża szansa - mówi Adam Małysz.

Uśmiechnięty skoczek narciarski w kombinezonie sportowym z numerem 29, trzymający narty, w kasku z przyłbicą odbijającą otoczenie, na tle tablicy olimpijskiej z napisem Milano Cortina 2026.
Anna TwardoszIgor Kupljenik/SPP/ShutterstockEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W niedzielę Anna Twardosz skoczyła 115 metrów na olimpijskim konkursie na obiekcie dużym w Predazzo. To dało jej 36. miejsce i brak awansu do serii finałowej. Z pewnością 24-latka liczyła na lepszy wynik, zwłaszcza dlatego, że kilka dni wcześniej zajęła 10. pozycję na normalnej skoczni.

Jest to najlepszy wynik w historii startów Polek w indywidualnych konkursach olimpijskich. - Takie chwile zostają w pamięci. Wiadomo, że jest niedosyt. Chciałoby się coś poprawić, ale ja się z tego cieszę. Cieszę się, że mogłam tu być. Będę przygotowywać się dalej, aby walczyć o dobre miejsca - mówiła w rozmowie z "Eurosportem" skoczniki, która zadebiutowała na igrzyskach.

Natalia Czerwonka: Mam nadzieję, że Polska już wkrótce rozkocha się w łyżwiarstwie szybkimPolsat Sport

Szykuje się zwrot ws. Twardosz. Małysz zabrał głos

Twardosz może żałować, że w pierwszym z konkursów nie wdarła się do pierwszej ósemki. A to dlatego, że wówczas należałoby się jej stypendium z Ministerstwa Sportu. Zgodnie z regułami otrzymują je polscy zawodnicy, którzy na prestiżowych imprezach międzynarodowych znajdą się w TOP 8. Mowa o kwotach od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie, w zależności od pozycji.

Okazuje się jednak, że przypadek Anny Twardosz może być inny. Zgodnie z doniesieniami portalu Sport.pl Polski Związek Narciarski "ma nadzieję, że 24-latka dostanie stypendium, mimo że nie zajęła miejsca w top 8". - Rzadko tak się zdarza, ale się zdarza, że stypendium dostaje ktoś, kto nie był w czołowej ósemce. Trzymamy rękę na pulsie, jesteśmy już umówieni z ministrem na rozmowę po igrzyskach - powiedział sekretarz generalny PZN Tomasz Grzywacz w rozmowie z cytowanym źródłem.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak i Kamil Stoch powalczą o medale na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Starty Polaków na olimpiadzie. Zimowe igrzyska 2026 [TERMINARZ]

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa

    Niewykluczone więc, że Polka nieco nadprogramowo może otrzymać stypendium w wysokości 6,7 tys. złotych brutto wypłacane co miesiąc przez półtora roku, dzięki czemu łącznie zainkasowałaby ponad 120 tys. złotych. Na takie przywileje mogą liczyć zawodnicy z pierwszej ósemki. To pozwoliłoby jej skupić się na treningach.

    - Myślę, że jest duża szansa. Na tych igrzyskach daliśmy jako związek powód, żeby być fajnie postrzegani, bo mamy miejsca w "10". Mamy też dwa medale i to na pewno dużo daje. A mamy tak mało sportowców w zimowych dyscyplinach, że moim zdaniem trzeba to docenić - dodaje sam Adam Małysz w wywiadzie dla Sport.pl w kontekście potencjalnego, nadzwyczajnego stypendium dla Anny Twardosz.

    Zobacz również:

    Bartosz Zmarzlik w Grand Prix
    Żużel

    Zarabia dwa razy więcej niż cały klub. Brytyjczycy w szoku ws. Zmarzlika

    Albert Fedorowicz
    Albert Fedorowicz
    Uśmiechnięta kobieta w kasku narciarskim i goglach pokazuje kciuk w górę, na szyi ma biały i czerwony szalik, w prawym górnym rogu widoczny mężczyzna ubrany sportowo, uśmiechnięty, w czapce z daszkiem.
    Anna Twardosz wyrasta na czołową skoczkinię świata. Adam Małysz (w ramce) ma powody do zadowoleniaTadeusz Mieczyński/EXPA/Natalia Farbicka/PressFocus/Newspix.plINTERIA.PL
    Skoczek narciarski w czerwonym kombinezonie podczas lotu, dynamicznie unosi się nad rozmytym tłem z sylwetkami drzew, wyposażony w kask oraz gogle, trzyma pozycję lotną na nartach z logo sponsora.
    Anna TwardoszJENS SCHLUETER AFP
    Rafał Kot: Dyscyplina, której chcemy pomóc, sama rzuca sobie i nam kłody pod nogi. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja