Sensacja na lodzie, koszmar Ilji Malinina. Dwa upadki zabrały marzenie

Rywalizacja solistów była podzielona na dwa segmenty - program krótki i program dowolny. Ten pierwszy odbył się we wtorek, Ilja Malinin zajmował po nim pierwsze miejsce i wydawało się, że jest murowanym kandydatem do złota. Byłoby to dla niego drugie mistrzostwo olimpijskie, bo przed kilkoma dniami stał się jedną z najgłośniejszych postaci igrzysk, zdobywając medal z najcenniejszego kruszcu w rywalizacji drużynowej.

Jeśli 21-latek wierzy w piątek trzynastego, to część "winy" może zrzucić na ten karb. Aż dwa razy upadł, to zadziało się w odstępie 36 sekund, podczas prób poczwórnego Lutza i podwójnego Salchowa (widać to w 2:05 i 2:19 poniższego filmiku). Nie zebrał zbyt wielu punktów, dokładnie 156,33. Dość powiedzieć, że zajął 15. pozycję za program dowolny. W całościowym rozrachunku dało to 8. miejsce.

Szok w łyżwiarstwie figurowym. Ilja Malinin bez medalu w zmaganiach solistów

Malinin od razu wiedział, że nie uda mu się osiągnąć zbyt dobrego wyniku, jeszcze na lodowisku chował twarz w dłoniach. Stał się prawdziwy koszmar. Nie chodzi tylko o upadki, nie wyszedł mu poczwórny Axel, zrobił tylko jeden obrót. Nie było mowy o takich "fajerwerkach", jakich niektórzy się spodziewali, typu pięciokrotny obrót.

- Z takim przypuszczeniem graniczącym z pewnością możemy powiedzieć, że tutaj się kroi jedna z największych sensacji tych igrzysk olimpijskich i ostatnich lat w łyżwiarstwie figurowym - mówił komentator Eurosportu.

"Malinin przybył do Włoch jako zdecydowany faworyt w walce o olimpijskie złoto i największy pewniak, jaki ten sport widział od dziesięcioleci. Ale wraz z tymi oczekiwaniami pojawiła się presja. I to wystarczyło, by go pogrążyć" - czytamy w ESPN.com.

Głos zabrał sam łyżwiarz.

Schrzaniłem to. Czułem, że wszystkie traumatyczne chwile mojego życia i negatywne myśli dosłownie zalewają mi głowę. Po prostu sobie z tym nie radziłem

21-latek wygrywał ostatnie dwa mistrzostwa świata i ostatnie trzy finały Grand Prix. Jego 238,24 pkt pozostaje rekordem świata. To mówi wiele o skali niespodzianki, jakiej jesteśmy świadkami.

Złoto dla Kazacha Michaiła Szaidorowa, srebro i brąz dla Japończyków Yumy Kagiyamy i Shuna Sato. Na 22. lokacie zawody zakończył reprezentujący Polskę Władimir Samojłow.

