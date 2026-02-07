Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacja na igrzyskach. Powrót po porodzie i od razu złoto. Holandia w rozpaczy

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Fantastycznie potoczyła się sobotnia rywalizacja dla reprezentantki gospodarzy i solenizantki. Świętująca dziś 35. urodziny Francesca Lollobrigida sprawiła nie lada sensację i sięgnęła po złoto w wyścigu panczenistek na 3000 metrów. To jednak nie jedyny powód do euforii. Włoszka przy okazji ustanowiła bowiem nowy rekord olimpijski.

Uśmiechnięta sportsmenka w niebieskim stroju biegnie z zielono-czerwoną flagą, przebywając na arenie sportowej z rozmazanym tłem widowni.
Francesca LollobrigidaChristophe Ena/APEast News
Prawdziwa sensacja wydarzyła się już w pierwszych dniach rywalizacji medalowej na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. W sobotę rozdano pierwsze medale w łyżwiarstwie szybkim, a złoto w rywalizacji na 3000 metrów - ku zaskoczeniu kibiców i ekspertów - wcale nie trafiło w ręce reprezentantki Holandii. Tytuł mistrzyni olimpijskiej wywalczyła reprezentantka Włoch, Francesca Lollobrigida.

Co za sceny na igrzyskach! Włochy ze złotym medalem, Francesca Lollobrigida nową rekordzistką olimpijską

Przed sobotnim startem trudno było wskazać wyraźną faworytkę do zwycięstwa, jednak przewidywano, że w walce o złoto liczyć się będą między innymi dwie Holenderki - Marijke Groenewoud i Joy Beune - a także Norweżka Ragne Wiklund. To reprezentantki Holandii były wymieniane w gronie głównych kandydatek do złota, jednak przebieg zawodów przyniósł zupełnie inny scenariusz.

Nieprawdopodobną sensację na olimpijskim lodzie sprawiła reprezentantka gospodarzy, Francesca Lollobrigida. Panczenistka, która 7 lutego obchodzi 35. urodziny, w ósmej parze uzyskała czas 3.54,28, który nie tylko zapewnił jej złoto, ale także uczynił ją nową rekordzistką olimpijską. Poprzedni rekord, należący do Holenderki Irene Schouten, wynosił 3.56,93 i został ustanowiony w Pekinie w 2022 roku.

Po reprezentantce Włoch rywalizowały jeszcze cztery panczenistki, jednak żadna z nich nie zdołała poprawić jej rezultatu. Ostatecznie złoto powędrowało w ręce Lollobrigidy, srebro zdobyła wspomniana wcześniej Ragne Wiklund z czasem 3.56,54, a brąz wywalczyła Kanadyjka Valerie Maltais, która uzyskała 3.56,93. Ku zaskoczeniu kibiców żadna z Holenderek nie uplasowała się w czołowej trójce i pożegnała się w marzeniami o medalu na dystansie 3000 metrów.

Uśmiechnięta łyżwiarka w niebieskim stroju reprezentacji Włoch świętuje sukces na lodowisku z widocznymi olimpijskimi symbolami w tle.
Francesca LollobrigidaTETSU JOKO/APEast News
Sportowczyni w niebieskim kombinezonie z emblematami narodowymi i symbolem olimpijskim, trzymająca okulary ochronne, uśmiechnięta na tle rozmytego stadionu.
Francesca LollobrigidaLuca Bruno/Associated Press/East NewsEast News
Łyżwiarka szybka w niebieskim kombinezonie włoskiej reprezentacji podczas zawodów olimpijskich, pochylona w dynamicznej pozycji jazdy na tle olimpijskich kół.
Francesca LollobrigidaTETSU JOKO/APEast News
