Semirunnij z medalem na igrzyskach, ale co zrobił Tusk? Jest reakcja premiera

Najpierw cieszyliśmy się z srebra Kacpra Tomasiaka, teraz skaczemy z radości po występie Władimira Semirunnija! W piątkowe popołudnie reprezentant Polski zgarnął krążek tego samego koloru na dystansie 10 000 metrów w łyżwiarstwie szybkim. Jego sukcesu nie pominął Donald Tusk. "Piękna historia. Brawo Władek!" - pisze premier polskiego rządu.

Mężczyzna w garniturze stoi na tle śnieżnego krajobrazu, na twarzy poważny wyraz, w lewym górnym rogu widoczne okrągłe wstawienie przedstawiające polską łyżwiarkę w sportowym stroju w trakcie wyścigu.
Semirunnij, TuskEfrem Lukatsky/Associated Press/East News / Rex Features/East NewsEast News
Na ten dzień z pewnością czekało wielu polskich kibiców śledzących Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Jeszcze przed startem finałowej rywalizacji na dystansie 10 000 metrów w łyżwiarstwie szybkim wiedzieliśmy, że Władimir Semirunnij jest realnym kandydatem do medalu.

I tak też się stało! W piątek 13 lutego, tuż przed godz. 18:00 poznaliśmy wyniki. Polak rosyjskiego pochodzenia z czasem 12:39.08 zajął drugie miejsce. Odebrał srebrny medal - do tej pory jako drugi zawodnik naszej olimpijskiej kadry. Wcześniej taki sam krążek zgarnął Kacper Tomasiak. Jak na razie to dwa jedyne medale Polaków.

Natalia Czerwonka: Mam nadzieję, że Polska już wkrótce rozkocha się w łyżwiarstwie szybkimPolsat Sport

Tak Tusk zareagował na to, co zrobił Semirunnij

Zaraz po sukcesie 23-latka media społecznościowe zapłonęły. "Niesamowity sukces Władimira Semirunnija! Ten medal to symbol nowego życia, wolności i wartości, które wybrał, odnajdując swoją ojczyznę w Polsce. Ogromne gratulacje i wielka duma!" - napisał m.in. minister sportu Jakub Rutnicki.

Osiągnięcie Semirunnija skomentował również Donald Tusk.

Reprezentant Polski Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich
    ""Polska przyjęła mnie jak swoje dziecko" - powiedział niedawno Władimir Semirunnij, który zdobył dziś dla swojej nowej Ojczyzny srebrny medal olimpijski. Piękna historia. Brawo Władek!" - czytamy na profilu szefa ministrów.

    Do czego odnosi się jego cytat? Przypomnijmy, sportowiec z Rosji trafił do Polski we wrześniu 2023 roku, prosto z kraju Putina. Mimo rozpoczęcia treningów z naszą kadrą występy przez długi czas nie były możliwe ze względu na nałożoną przez poprzednią reprezentację karencję. W sierpniu 2025 roku Władimir Semirunnij uzyskał polskie obywatelstwo.

    Teraz reprezentant Polski cieszy się z medalu przywiezionego prosto z Włoch. - Medal? To oznacza, że jestem na bardzo dobrej drodze! Jechało mi się ciężko, bo ten lód jest strasznie ciężki. Do takiej pracy, którą lubię, ale jechałem ile sił, a ostatnie 7 rund strasznie bolała mnie głowa - cytuje 23-latka Mateusz Ligęza z Radia Zet.

    Władimir Semirunnij
