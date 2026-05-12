Artur Gac, Interia: Chcę rozwiać resztki wątpliwości, pytając bezpośrednio u źródła. Rzeczywiście, jako zdobywca dwóch czwartych miejsc, otrzymałeś z PKOl obiecane pieniądze?

Damian Żurek: - Tak jak oświadczył PKOl, od czwartego do ósmego miejsca zostały wypłacone wszystkie nagrody.

Czyli ty z tokenami nie musiałeś się rozbijać?

- Ja od samego początku nie brałem żadnych tokenów, tylko od razu wartość w złotówkach.

Temat mamy wyjaśniony, to teraz sport. Jak wygląda u ciebie sytuacja z przygotowaniami? Już zaprzęgłeś się do mocniejszego treningu?

- Rzeczywiście rozpoczęliśmy sezon przygotowawczy pełną parą. Wprawdzie ja omijam pierwsze zgrupowanie kadrowe, ale treningowo działam już na pełnych obrotach, trenuję dwa razy dziennie.

A to pierwsze zgrupowanie z jakiego powodu omijasz?

- Potrzebuję jeszcze pozałatwiać sprawy w Tomaszowie, więc na razie nie mogę sobie pozwolić na wyjazd, bo jest jeszcze dużo rzeczy do ogarniania na miejscu. A to taki okres, w którym mogę sobie na to pozwolić, czyli nie muszę być na zgrupowaniu. Niemniej wszystkie plany, które wysyła trener kadry, realizuję, więc treningowo nic mi nie ucieka. Tyle tylko, że po prostu będę chwilę w odosobnieniu, ale na kolejne zgrupowanie już normalnie pojadę trenować z grupą.

Pierwsze zgrupowanie już trwa?

- Nie. Ono będzie za tydzień w Giżycku i potrwa pięć lub sześć dni. A więc krótkie, dlatego też mogę sobie na to pozwolić.

A na kolejne ruszycie za granicę?

- Dokładnego planu nie znam, ale może to być Hiszpania lub Portugalia. Jeszcze wszystko jest do uzgodnienia w sztabie trenerów i też w związku. Na tę informację też czekam, ale wydaje mi się, że to już będzie zgrupowanie zagraniczne.

Jak się wraca po sezonie olimpijskim, gdy człowiek dwukrotnie otarł się o medal na najważniejszej imprezie czterolecia?

- Bardzo dobrze. Odpocząłem trochę mentalnie, bo tamten sezon, jak i całe czterolecie było bardzo ciężkie. Jednak łyżwiarstwo i sport to jest coś, co kocham, więc zbyt dużo dni nie dałem rady wytrzymać bez treningu. Już nie mogłem się doczekać, kiedy będą kolejne mocniejsze treningi. I mentalnie, i fizycznie zregenerowałem się, czując chęć do treningu oraz przygotowań do kolejnego sezonu.

U was rewolucji w sztabie szkoleniowym nie będzie, nadal będziecie trenować z tymi samymi fachowcami?

- Najprawdopodobniej tak. Pewnie jacyś młodzi zawodnicy dojdą do grupy, ale część sportowców pokończyła kariery. Artur Waś na pewno jest dalej trenerem głównym kadry sprintu, więc w głównym sztabie trenerskim nie ma rewolucji. Może będą dobierane nowe osoby, żeby powiększyć sztab, ale tutaj szczegółów nie znam. Jeśli jednak powiększamy grupę, to sytuacja na pewno jest rozwojowa, trzeba też powiększać sztab trener, asystentów czy fizjoterapeutów, ale takie zmiany wyjdą tylko na plus.

Wciąż jesteście beneficjentami startów na igrzyskach. Czy w ostatnich tygodniach wydarzyło się coś przyjemnego, ale nieoczekiwanego?

- Chyba nie, aczkolwiek sytuacja może być rozwojowa.

Klucze do swojego nowego mieszkania już odebrałeś? Czy to wciąż etapy formalne?

- Jeszcze etapy formalne. Mieszkania się budują i dopiero pod koniec roku lub początkiem nowego roku będą oddawane. Jeszcze jest troszkę czasu, ale to czas na załatwianie kredytów i innych kwestii, które wymagają mojego dłuższego zostania w Tomaszowie, bo z tym zawsze schodzi.

W każdym razie nie jest to osiedle olimpijczyków w Warszawie.

- Nie. Bardzo dobrze czuję się w Tomaszowie, mam też pomoc od sponsora, który buduje te apartamenty w Smardzewicach, więc to jest miejsce, gdzie chcę zostać. Też cenię sobie ciszę i spokój, a to idealna lokalizacja. Tym bardziej, że mieszkanie, które kupiłem, mieści się nad Zalewem Sulejowskim z pięknym krajobrazem i widokiem na zachody słońca... Tak więc kolejne cztery lata będą bardzo fajne w przygotowaniach. Mam nadzieję, że wszystko uda się dopiąć i ze spokojną głową będę wchodził w kolejny cykl olimpijski.

W takim razie każdy powrót do tak położonego mieszkania będzie resetem mentalnym.

- Dokładnie tak. Tym bardziej, że to było moje marzenie z dzieciństwa. Zawsze chciałem mieć albo swój dom albo mieszkanie. Stwierdziłem, że na tym etapie, na jakim jestem, gdy chcę wyjeżdżać przez kolejne cztery lata, mieszkanie będzie o wiele lepszym punktem startowym. Bo domem trzeba się opiekować i cały czas być na miejscu, więc łatwiej mi było podjąć decyzję. Tym bardziej, że rozmawiałem z wieloma osobami i mówili, że mieszkanie będzie o wiele lepsze nawet pod kątem inwestycyjnym, więc nie zastanawiałem się. Tak jak mówię, moje marzenie pozasportowe z dzieciństwa praktycznie jest spełnione, bo do wprowadzki pewnie jeszcze około roku. Czas szybko leci, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli. Jestem tym faktem podekscytowany i już chciałbym się wprowadzać, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Jak odebrałeś historię, która poruszyła całą Polskę i odbiła się echem na świecie, czyli akcję Łatwoganga ze zbiórką lawiny milionów złotych dla chorych na raka? Twój kolega z łyżwiarskiej kadry, medalista olimpijski Władimir Semirunnij w środku nocy pojechał do gospodarza, by przekazać na licytację swój medal z Mediolanu. Jak na to patrzysz?

- Od dziecka obserwuję YouTube'a i tych wszystkich youtuberów, to środowisko jest mi bardzo dobrze znane. Więc od samego początku obserwowałem tę zbiórkę i starałem się ją wspierać jak tylko mogę. Też próbowałem się odezwać do Łatwoganga, żeby przekazać kilka rzeczy na licytację. Nie udało mi się, ale przez Kubę Pateckiego zdołałem się tam dostać, więc to co ja mogłem, to też chciałem zrobić.

- A już to, co Władek zrobił, to jest coś pięknego i pokazuje jakim jest człowiekiem. Jak bardzo chce się odwdzięczyć za pomoc, którą tak naprawdę my Polacy mu daliśmy. Ta zbiórka i to wszystko, co się zadziało, jest niesamowite. Było widać, że działamy ponad podziałami i przechodzimy jako naród do historii. Często sprzeczamy się o różne rzeczy, ale jeżeli chodzi o pomoc, łączymy się wszyscy i pomagamy jak się tylko da.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

