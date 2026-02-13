- Zgubiła go miłość do hokeja i swojej reprezentacji - rozpisują się o sprawie włoskie media.

44-letni obywatel Słowacji, który trafił w objęcia wymiaru sprawiedliwości, był poszukiwany przez długie 16 lat. Z związku z ciążącym nad nim wyrokiem za serię włamań i kradzieży w sklepach sąd w Bolzano w 2010 roku rozesłał za nim list gończy. Pogoń była jednak nieskuteczna. Aż do teraz.

Mężczyzna chciał na żywo zobaczyć debiut hokejowej reprezentacji Słowacji na igrzyskach. W tym celu przybył do Mediolanu, zatrzymując się w jednym z miejscowych hoteli. I właśnie to okazał się jego zgubą.

Igrzyska olimpijskie. Karabinierzy zatrzymali 44-letniego Słowaka. Szukali go 16 lat

Personel pensjonatu - jak informuje PAP - na podstawie danych rezerwacji poinformował karabinierów o obecności poszukiwanego Słowaka w ich obiekcie. Ci wkroczyli do akcji, gdy 44-latek wybierał się do położonego w sercu Lombardii obiektu Santa Giulia Arena.

Poszukiwany został zatrzymany i przewieziony do mediolańskiego więzienia San Vittore. Za swoje czyny z przeszłości musi odbyć karę 11 miesięcy i 1 tygodnia pozbawienia wolności.

Sam mecz zakończył się po myśli reprezentacji Słowacji, która w swoim inauguracyjnym olimpijskim spotkaniu pokonała 4:1 Finlandię.

- Dla Włochów sprawa ta nawiązuje do fabuły "Bandyty i mistrza", słynnej ballady inspirowanej postacią Sante Pollastriego z początku XX wieku. Opowiada ona o przestępcy schwytanym po wieloletnich poszukiwaniach na zawodach kolarskich, na których pojawił się, aby zobaczyć swojego przyjaciela z dzieciństwa przekraczającego linię mety - podsumowuje sprawę agencja Reuters.

