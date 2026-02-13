Sceny we Włoszech. Z igrzysk prosto za kraty. Szukali go 16 lat

Miał być mecz hokeja, będzie... kilkunastomiesięczna odsiadka. Włoscy karabinierzy zatrzymali jednego ze słowackich kibiców, który wybierał się na inauguracyjny mecz swojej reprezentacji na zimowych igrzyskach olimpijskich z Finlandią. Jak się okazuje, mężczyzna był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości na Półwyspie Apenińskim przez 16 lat, a teraz ma odpowiedzieć za swoje czyny z przeszłości.

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich z unoszącymi się w powietrzu pierścieniami olimpijskimi, wokół okrągłej sceny unoszą się obłoki dymu, na widowni zgromadzony tłum, w prawym górnym rogu wstawka zbliżenia na dłonie skute kajdankami.
Karabinierzy zatrzymali 44-letniego obywatela Słowacji na igrzyskach olimpijskich. Zdjęcie ilustracyjneGabriel BOUYS / AFP / BERND WEISSBROD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
- Zgubiła go miłość do hokeja i swojej reprezentacji - rozpisują się o sprawie włoskie media.

44-letni obywatel Słowacji, który trafił w objęcia wymiaru sprawiedliwości, był poszukiwany przez długie 16 lat. Z związku z ciążącym nad nim wyrokiem za serię włamań i kradzieży w sklepach sąd w Bolzano w 2010 roku rozesłał za nim list gończy. Pogoń była jednak nieskuteczna. Aż do teraz.

Mężczyzna chciał na żywo zobaczyć debiut hokejowej reprezentacji Słowacji na igrzyskach. W tym celu przybył do Mediolanu, zatrzymując się w jednym z miejscowych hoteli. I właśnie to okazał się jego zgubą.

Personel pensjonatu - jak informuje PAP - na podstawie danych rezerwacji poinformował karabinierów o obecności poszukiwanego Słowaka w ich obiekcie. Ci wkroczyli do akcji, gdy 44-latek wybierał się do położonego w sercu Lombardii obiektu Santa Giulia Arena.

Poszukiwany został zatrzymany i przewieziony do mediolańskiego więzienia San Vittore. Za swoje czyny z przeszłości musi odbyć karę 11 miesięcy i 1 tygodnia pozbawienia wolności.

Sam mecz zakończył się po myśli reprezentacji Słowacji, która w swoim inauguracyjnym olimpijskim spotkaniu pokonała 4:1 Finlandię.

- Dla Włochów sprawa ta nawiązuje do fabuły "Bandyty i mistrza", słynnej ballady inspirowanej postacią Sante Pollastriego z początku XX wieku. Opowiada ona o przestępcy schwytanym po wieloletnich poszukiwaniach na zawodach kolarskich, na których pojawił się, aby zobaczyć swojego przyjaciela z dzieciństwa przekraczającego linię mety - podsumowuje sprawę agencja Reuters.

Kolorowe pierścienie olimpijskie ustawione na tle gór, częściowo przysłoniętych chmurami. W oddali widoczne zabudowania, krajobraz zimowy.
Mediolan/Cortina d'Ampezzo 2026CROSNIER JULIENAFP
Grupa sportowców ubranych w białe kurtki i czerwone czapki trzyma małe flagi Polski oraz dużą biało-czerwoną flagę, idąc wspólnie po śniegu w jasno oświetlonym miejscu, prowadząc tabliczkę z napisem Polska.
Polacy na ceremonii otwarcia igrzyskJavier SORIANO AFP
