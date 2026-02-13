Sceny we Włoszech. Z igrzysk prosto za kraty. Szukali go 16 lat
Miał być mecz hokeja, będzie... kilkunastomiesięczna odsiadka. Włoscy karabinierzy zatrzymali jednego ze słowackich kibiców, który wybierał się na inauguracyjny mecz swojej reprezentacji na zimowych igrzyskach olimpijskich z Finlandią. Jak się okazuje, mężczyzna był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości na Półwyspie Apenińskim przez 16 lat, a teraz ma odpowiedzieć za swoje czyny z przeszłości.
- Zgubiła go miłość do hokeja i swojej reprezentacji - rozpisują się o sprawie włoskie media.
44-letni obywatel Słowacji, który trafił w objęcia wymiaru sprawiedliwości, był poszukiwany przez długie 16 lat. Z związku z ciążącym nad nim wyrokiem za serię włamań i kradzieży w sklepach sąd w Bolzano w 2010 roku rozesłał za nim list gończy. Pogoń była jednak nieskuteczna. Aż do teraz.
Mężczyzna chciał na żywo zobaczyć debiut hokejowej reprezentacji Słowacji na igrzyskach. W tym celu przybył do Mediolanu, zatrzymując się w jednym z miejscowych hoteli. I właśnie to okazał się jego zgubą.
Igrzyska olimpijskie. Karabinierzy zatrzymali 44-letniego Słowaka. Szukali go 16 lat
Personel pensjonatu - jak informuje PAP - na podstawie danych rezerwacji poinformował karabinierów o obecności poszukiwanego Słowaka w ich obiekcie. Ci wkroczyli do akcji, gdy 44-latek wybierał się do położonego w sercu Lombardii obiektu Santa Giulia Arena.
Poszukiwany został zatrzymany i przewieziony do mediolańskiego więzienia San Vittore. Za swoje czyny z przeszłości musi odbyć karę 11 miesięcy i 1 tygodnia pozbawienia wolności.
Sam mecz zakończył się po myśli reprezentacji Słowacji, która w swoim inauguracyjnym olimpijskim spotkaniu pokonała 4:1 Finlandię.
- Dla Włochów sprawa ta nawiązuje do fabuły "Bandyty i mistrza", słynnej ballady inspirowanej postacią Sante Pollastriego z początku XX wieku. Opowiada ona o przestępcy schwytanym po wieloletnich poszukiwaniach na zawodach kolarskich, na których pojawił się, aby zobaczyć swojego przyjaciela z dzieciństwa przekraczającego linię mety - podsumowuje sprawę agencja Reuters.