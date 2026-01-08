Już niedługo minie czwarta rocznica rozpoczęcia "trzydniowej operacji specjalnej", czyli krótko mówiąc zbrojnej, niczym nieuzasadnionej agresji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, której dokonano na rozkaz dyktatora Władimira Putina i przy współudziale Białorusi.

Od blisko czterech lat sportowcy rosyjscy i białoruscy są również w ramach wielu dyscyplin na swoistym aucie - choć coraz częściej można mówić o pewnych "odwilżach" i przywracaniu ich do międzynarodowych zawodów. Tak stało się w przypadku chociażby biegów narciarskich i... już zdążyliśmy stać się świadkami w tym kontekście potwornego zamieszania.

Kuriozum podczas Tour de Ski. MKOl musiał potem zareagować przed igrzyskami

4 stycznia 2026 roku w Val di Fiemme odbyły się zawody z prestiżowego cyklu Tour de Ski, w którym wysokie - w zasadzie najwyższe w swej karierze - czwarte miejsce osiągnął Rosjanin Sawielij Korostielew, który jednak zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami startował pod neutralną flagą.

Niemniej grupa rosyjskich kibiców pojawiła się wówczas wśród publiczności z rosyjską flagą podczas ceremonii wręczenia nagród, a trzymający pieczę nad zmaganiami przedstawiciele FIS mogli jedynie rozłożyć ręce, bowiem to wszak nie Korostielew paradował z narodowymi barwami.

Całe to zdarzenie spowodowało, że stosowne oświadczenie zdecydował się wydać Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa za Sveriges Radio, MKOl miał ponownie podkreślić, że używanie flag i innych symboli narodowych krajów dopuszczonych do rywalizacji o medale pod flagą neutralną jest na arenach ZIO surowo wzbronione.

Zimowe igrzyska olimpijskie rozpoczną się za mniej niż miesiąc. Surowe zasady dla Rosjan i Białorusinów

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22 lutego. Jak przypomniała PAP Rosjanie i Białorusini nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia zawodów, nie podejdą do konkurencji drużynowych, a ewentualne wywalczone przez nich krążki nie będą się wliczać do tabeli medalowej.

