Sceny we Włoszech, MKOl już reaguje. Koniec marzeń dla Rosjan na igrzyskach
Wielkimi krokami zbliża się inauguracja zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, a tymczasem niezmiennie napięta atmosfera panuje wciąż wokół występów Rosjan i Białorusinów na tej imprezie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski musiał wydać specjalny "przypominający" komunikat w sprawie dwóch krajów które wzięły udział w agresji zbrojnej na Ukrainę po incydencie do jakiego niedawno doszło w Val di Fiemme...
Już niedługo minie czwarta rocznica rozpoczęcia "trzydniowej operacji specjalnej", czyli krótko mówiąc zbrojnej, niczym nieuzasadnionej agresji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, której dokonano na rozkaz dyktatora Władimira Putina i przy współudziale Białorusi.
Od blisko czterech lat sportowcy rosyjscy i białoruscy są również w ramach wielu dyscyplin na swoistym aucie - choć coraz częściej można mówić o pewnych "odwilżach" i przywracaniu ich do międzynarodowych zawodów. Tak stało się w przypadku chociażby biegów narciarskich i... już zdążyliśmy stać się świadkami w tym kontekście potwornego zamieszania.
Kuriozum podczas Tour de Ski. MKOl musiał potem zareagować przed igrzyskami
4 stycznia 2026 roku w Val di Fiemme odbyły się zawody z prestiżowego cyklu Tour de Ski, w którym wysokie - w zasadzie najwyższe w swej karierze - czwarte miejsce osiągnął Rosjanin Sawielij Korostielew, który jednak zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami startował pod neutralną flagą.
Niemniej grupa rosyjskich kibiców pojawiła się wówczas wśród publiczności z rosyjską flagą podczas ceremonii wręczenia nagród, a trzymający pieczę nad zmaganiami przedstawiciele FIS mogli jedynie rozłożyć ręce, bowiem to wszak nie Korostielew paradował z narodowymi barwami.
Całe to zdarzenie spowodowało, że stosowne oświadczenie zdecydował się wydać Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa za Sveriges Radio, MKOl miał ponownie podkreślić, że używanie flag i innych symboli narodowych krajów dopuszczonych do rywalizacji o medale pod flagą neutralną jest na arenach ZIO surowo wzbronione.
Zimowe igrzyska olimpijskie rozpoczną się za mniej niż miesiąc. Surowe zasady dla Rosjan i Białorusinów
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22 lutego. Jak przypomniała PAP Rosjanie i Białorusini nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia zawodów, nie podejdą do konkurencji drużynowych, a ewentualne wywalczone przez nich krążki nie będą się wliczać do tabeli medalowej.