Sceny we Włoszech, MKOl już reaguje. Koniec marzeń dla Rosjan na igrzyskach

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Wielkimi krokami zbliża się inauguracja zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, a tymczasem niezmiennie napięta atmosfera panuje wciąż wokół występów Rosjan i Białorusinów na tej imprezie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski musiał wydać specjalny "przypominający" komunikat w sprawie dwóch krajów które wzięły udział w agresji zbrojnej na Ukrainę po incydencie do jakiego niedawno doszło w Val di Fiemme...

Mężczyzna w eleganckim, granatowym garniturze stoi w jasnym, oficjalnym wnętrzu; w lewym górnym rogu widoczna rosyjska flaga państwowa.
MKOl w specjalnym oświadczeniu przypomniał, że podczas zimowych igrzysk olimpijskich symbole narodowe Rosji nie będą mile widziane na sportowych arenach. Wszystko to oczywiście w związku z trwającą na rozkaz Putina zbrojną agresją Rosji na UkrainęMikhail METZEL / POOL / AFP - Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty ImagesAFP
Już niedługo minie czwarta rocznica rozpoczęcia "trzydniowej operacji specjalnej", czyli krótko mówiąc zbrojnej, niczym nieuzasadnionej agresji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, której dokonano na rozkaz dyktatora Władimira Putina i przy współudziale Białorusi.

Od blisko czterech lat sportowcy rosyjscy i białoruscy są również w ramach wielu dyscyplin na swoistym aucie - choć coraz częściej można mówić o pewnych "odwilżach" i przywracaniu ich do międzynarodowych zawodów. Tak stało się w przypadku chociażby biegów narciarskich i... już zdążyliśmy stać się świadkami w tym kontekście potwornego zamieszania.

Kajakarstwo górskie jak skoki narciarskie? "Czemu przyjmujemy takie kryterium?"Polsat Sport

Kuriozum podczas Tour de Ski. MKOl musiał potem zareagować przed igrzyskami

4 stycznia 2026 roku w Val di Fiemme odbyły się zawody z prestiżowego cyklu Tour de Ski, w którym wysokie - w zasadzie najwyższe w swej karierze - czwarte miejsce osiągnął Rosjanin Sawielij Korostielew, który jednak zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami startował pod neutralną flagą.

Niemniej grupa rosyjskich kibiców pojawiła się wówczas wśród publiczności z rosyjską flagą podczas ceremonii wręczenia nagród, a trzymający pieczę nad zmaganiami przedstawiciele FIS mogli jedynie rozłożyć ręce, bowiem to wszak nie Korostielew paradował z narodowymi barwami.

Całe to zdarzenie spowodowało, że stosowne oświadczenie zdecydował się wydać Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa za Sveriges Radio, MKOl miał ponownie podkreślić, że używanie flag i innych symboli narodowych krajów dopuszczonych do rywalizacji o medale pod flagą neutralną jest na arenach ZIO surowo wzbronione.

Zimowe igrzyska olimpijskie rozpoczną się za mniej niż miesiąc. Surowe zasady dla Rosjan i Białorusinów

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22 lutego. Jak przypomniała PAP Rosjanie i Białorusini nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia zawodów, nie podejdą do konkurencji drużynowych, a ewentualne wywalczone przez nich krążki nie będą się wliczać do tabeli medalowej.

Justyna Kowalczyk-Tekieli, Jerzy Owsiak
Sportowe życie

Prezydent w garniturze stoi na tle niebieskiej sceny z logo Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 po lewej stronie kadru, gestykulując rękami.
Władimir Putin i logo ZIO 2026MARCO BERTORELLO /ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL /AFPAFP
Koła olimpijskie
Koła olimpijskieMagali Cohen / Hans Lucas AFP
Igrzyska olimpijskie
Igrzyska olimpijskieMarek Szandurski/East NewsEast News

