Sceny na San Siro. Bliski współpracownik Trumpa zapamięta ten dzień, nie tego się spodziewał
W piątek 6 lutego oficjalnie rozpoczęły się XXV zimowe igrzyska olimpijskie. Od godziny 20:00 w czterech różnych miejscach odbywały się ceremonie otwarcia, choć największe skupienie z pewnością przypadło Mediolanowi. To na San Siro miały miejsce najważniejsze momenty. Z pewnością do takich może należeć wygwizdanie J.D. Vance, a więc wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Już od dłuższego czasu świat sportu wyczekiwał rozpoczęcia dwudziestych piątych zimowych igrzysk olimpijskich. Po zakończeniu Australian Open wzrok wszystkich zainteresowanych sportem zwrócił się w kierunku Włoch. To właśnie tam będą miały miejsce najważniejsze sportowe wydarzenia w lutym.
W piątek 6 lutego 2026 roku odbyły się cztery równocześnie prowadzone ceremonie otwarcia imprezy. Centrum wydarzeń z pewnością było jednak mediolańskie San Siro. To właśnie tam miały miejsce wszelkie choreografię i występy artystyczne, wspierane przez przemówienia najważniejszych osób.
Wiceprezydent USA wygwizdany. San Siro bez litości
Były oczywiście także inne momenty, które z pewnością odbiją się szerokim echem, bo są wyrazem tego, co myśli społeczeństwo. Mowa o drobnych gestach, które znaczą jednak bardzo wiele. Takim okazaniem niesamowitego wsparcia były bez wątpienia gromkie oklaski dla reprezentacji Ukrainy.
Gorsze wspomnienia z wyjazdu do Włoch bez wątpienia będzie mieć jeden z najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, a więc J.D. Vance. 41-letni wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej usłyszał bowiem coś zupełnie przeciwnego do oklasków, a więc gwizdy.
"Wiceprezydent JD Vance i jego żona, Druga Dama Usha Vance, zostali pokazani na telebimie stadionu. Na widok Vance'a machającego miniaturowymi flagami amerykańskimi z trybuny San Siro, tłum głośno gwizdał" - czytamy na "usatoday.com". Jak widać, w USA także nie uszło to uwadze mediów.