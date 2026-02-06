Sceny na San Siro. Bliski współpracownik Trumpa zapamięta ten dzień, nie tego się spodziewał

Już od dłuższego czasu świat sportu wyczekiwał rozpoczęcia dwudziestych piątych zimowych igrzysk olimpijskich. Po zakończeniu Australian Open wzrok wszystkich zainteresowanych sportem zwrócił się w kierunku Włoch. To właśnie tam będą miały miejsce najważniejsze sportowe wydarzenia w lutym.

W piątek 6 lutego 2026 roku odbyły się cztery równocześnie prowadzone ceremonie otwarcia imprezy. Centrum wydarzeń z pewnością było jednak mediolańskie San Siro. To właśnie tam miały miejsce wszelkie choreografię i występy artystyczne, wspierane przez przemówienia najważniejszych osób.

Wiceprezydent USA wygwizdany. San Siro bez litości

Były oczywiście także inne momenty, które z pewnością odbiją się szerokim echem, bo są wyrazem tego, co myśli społeczeństwo. Mowa o drobnych gestach, które znaczą jednak bardzo wiele. Takim okazaniem niesamowitego wsparcia były bez wątpienia gromkie oklaski dla reprezentacji Ukrainy.

Gorsze wspomnienia z wyjazdu do Włoch bez wątpienia będzie mieć jeden z najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, a więc J.D. Vance. 41-letni wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej usłyszał bowiem coś zupełnie przeciwnego do oklasków, a więc gwizdy.

"Wiceprezydent JD Vance i jego żona, Druga Dama Usha Vance, zostali pokazani na telebimie stadionu. Na widok Vance'a machającego miniaturowymi flagami amerykańskimi z trybuny San Siro, tłum głośno gwizdał" - czytamy na "usatoday.com". Jak widać, w USA także nie uszło to uwadze mediów.

