Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sceny na San Siro. Bliski współpracownik Trumpa zapamięta ten dzień, nie tego się spodziewał

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

W piątek 6 lutego oficjalnie rozpoczęły się XXV zimowe igrzyska olimpijskie. Od godziny 20:00 w czterech różnych miejscach odbywały się ceremonie otwarcia, choć największe skupienie z pewnością przypadło Mediolanowi. To na San Siro miały miejsce najważniejsze momenty. Z pewnością do takich może należeć wygwizdanie J.D. Vance, a więc wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Dwóch mężczyzn w garniturach uściskuje dłonie podczas publicznego wydarzenia, tło stanowi rozmyta scena z obecnością flagi amerykańskiej oraz postaci w tle
J.D Vance i Donald TrumpDrew AngererGetty Images
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Już od dłuższego czasu świat sportu wyczekiwał rozpoczęcia dwudziestych piątych zimowych igrzysk olimpijskich. Po zakończeniu Australian Open wzrok wszystkich zainteresowanych sportem zwrócił się w kierunku Włoch. To właśnie tam będą miały miejsce najważniejsze sportowe wydarzenia w lutym. 

Niebywałe sceny przy wyjściu Ukraińców. Te obrazki obiegną cały świat

W piątek 6 lutego 2026 roku odbyły się cztery równocześnie prowadzone ceremonie otwarcia imprezy. Centrum wydarzeń z pewnością było jednak mediolańskie San Siro. To właśnie tam miały miejsce wszelkie choreografię i występy artystyczne, wspierane przez przemówienia najważniejszych osób. 

Wiceprezydent USA wygwizdany. San Siro bez litości

Były oczywiście także inne momenty, które z pewnością odbiją się szerokim echem, bo są wyrazem tego, co myśli społeczeństwo. Mowa o drobnych gestach, które znaczą jednak bardzo wiele. Takim okazaniem niesamowitego wsparcia były bez wątpienia gromkie oklaski dla reprezentacji Ukrainy.

Gorąco po ceremonii otwarcia igrzysk. Naprawdę napisali to o Polakach

Gorsze wspomnienia z wyjazdu do Włoch bez wątpienia będzie mieć jeden z najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, a więc J.D. Vance. 41-letni wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej usłyszał bowiem coś zupełnie przeciwnego do oklasków, a więc gwizdy. 

"Wiceprezydent JD Vance i jego żona, Druga Dama Usha Vance, zostali pokazani na telebimie stadionu. Na widok Vance'a machającego miniaturowymi flagami amerykańskimi z trybuny San Siro, tłum głośno gwizdał" - czytamy na "usatoday.com". Jak widać, w USA także nie uszło to uwadze mediów.

Olimpijska konstrukcja z pięcioma kolorowymi kołami olimpijskimi na tle górskich szczytów; pośrodku widoczny podest lub znicz olimpijski.
Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się 6 lutego 2026 rokuPierre TeyssotAFP
Ośnieżone alpejskie szczyty na tle błękitnego nieba z graficznym napisem Studio Mediolan Cortina i motywem barw narodowych Włoch.
"Studio Mediolan Cortina" od 6 lutego w Polsacie SportPolsat Sportmateriały prasowe
Donald Trump
Donald TrumpANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP
Felix Auger-Aliassime - Arthur Fils. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja