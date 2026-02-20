Sceny na igrzyskach. Wielka mistrzyni zalała się łzami, to był dla niej koniec

Dla Sakamoto to były trzecie igrzyska olimpijskie. W Pjongczangu zajęła 6. miejsce, w Pekinie zdobyła brązowy medal jako solistka i srebro w drużynie, a w Mediolanie ponownie udało jej się zdobyć srebrny medal w drużynie i wspiąć się na drugi stopień podium wśród solistek. Ten wynik nie był jednak dla Japonki zadowalający. Złożyło się na to wiele czynników.

Kaori Sakamoto ze srebrnym medalem igrzysk. Wielki niedosyt wielkiej mistrzyni

Olimpijski konkurs solistek okazał się być o wiele bardziej stabilny pod kątem jazdy i poziomu zawodniczek niż konkurs solistów. Upadków i poważnych błędów zdarzyło się bardzo niewiele, a walka o medale toczyła się do samego końca.

Po programie krótkim drugie miejsce zajmowała Kaori Sakamoto - 25-letnia łyżwiarka z Japonii, dla której były to trzecie igrzyska olimpijskie. Zawodniczka zdobyła srebro z drużyną i miała nadzieję na złoto w konkurencji solistek. Nadzieja ta była tym mocniejsza, że będąca wciąż w znakomitej formie Sakamoto zapowiedziała zakończenie kariery po igrzyskach w Mediolanie.

Japonka jest trzykrotną mistrzynią świata i multimedalistką olimpijską. Zawodniczka w 2025 roku podczas mistrzostw świata w Bostonie była druga i na swój ostatni rok przygotowała program, który miał dać jej upragnione złoto olimpijskie. Gdyby nie błąd, ta sztuka zapewne by się jej udała.

Łyżwiarstwo figurowe. Błąd i łzy po zjechaniu z tafli

Podczas programu dowolnego Sakamoto nie udało się wykonać kombinacji skoków. Była nadzieja na to, że uda jej się ją nadrobić w późniejszej części programu, ale tak się nie stało. Ostatecznie otrzymała za swoją jazdę 147,67 punktów. Od jadącej przed nią późniejszej mistrzyni, Alisi Liu, dzieliły ją niecałe dwa punkty w łącznym wyniku. Wykonana kombinacja dałaby jej złoty medal.

Po zjechaniu z tafli lodowiska, Sakamoto schowała się w ramionach swojej trenerki i jeszcze przez chwilę powstrzymywała emocje. Te jednak wybuchły mimo jej starań. Przy ogłaszaniu punktacji doświadczona łyżwiarka starała się zachować twarz, ale gdy wyniki w całej konkurencji był już pewne, Japonce trudno było powstrzymać łzy. Amerykańska łyżwiarka Amber Glenn starała się później odgrodzić cierpiącą zawodniczkę od fotoreporterów.

Podczas odbierania medali na podium emocje wciąż brały górę, ale po wszystkim na twarzy Sakamoto zagościła radość. To wciąż największe osiągnięcie wielkiej mistrzyni na igrzyskach. Dostała szansę i niemal w całości ją wykorzystała. Tuż za nią na podium znalazła się nadzieja japońskiego łyżwiarstwa, Ami Nakai. Doszło więc do symbolicznego przekazania pałeczki jej i znajdującej się na czwartej pozycji Mone Chibie.

Ami Nakai i Kaori Sakamoto po dekoracji z flagą Japonii i medalami olimpijskimi Andrzej Iwańczuk AFP

Kaori Sakamoto we łzach po swoim wykonaniu programu dowolnego Jumeau Alexis/ABACA Newspix.pl

