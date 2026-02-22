Sceny na ceremonii zamknięcia, Niemcy naprawdę to zrobili. Polacy skopiowani

Z czterema medalami na koncie zimowe igrzyska olimpijskie zakończyła Polska. Aż trzy z nich wywalczyli nasi skoczkowie narciarscy. Srebro i brąz indywidualnie zdobył Kacper Tomasiak, a do tego wraz z Pawłem Wąskiem wywalczyli tytuł wicemistrzów olimpijskich w konkursie duetów. Srebro zawisło również na szyi Władimira Semirunnija, czyli urodzonego w Rosji panczeniście. Ten świetnie pojechał na 10000 metrów i mógł celebrować pierwszy w karierze olimpijski krążek.

Emocje związane z igrzyskami dobiegają jednak końca. W niedzielę w Weronie na tamtejszej Arenie di Werona odbyła się ceremonia zamknięcia. W jej skład wchodziły liczne występy artystyczne, ostatnie ceremonie medalowe czy też parada sportowców. Szczególne emocje bez dwóch zdań wywołało właśnie przejście głównych bohaterów imprezy czterolecia.

Najpierw na scenie pojawili się wyznaczeni wcześniej chorąży wraz z flagami swoich państw. Polskę godnie reprezentowali Gabriela Topolska (short track) oraz wspomniany już Władimir Semirunnij, którego zachowanie nie przeszło niezauważone.

Następnie na scenie pojawiły się już pełne grupy olimpijczyków, a to, co zrobili Niemcy już gdzieś można było zobaczyć.

Niemcy pokazani przez kamerę. Polacy już to zrobili

Nasi sąsiedzi na arenę weszli w sposób identyczny jak Polacy, lecz na ceremonii otwarcia. Wszystko zostało dokładnie uchwycone przez kamery. To wielu osobom może się nie spodobać.

Przypomnijmy, że "Biało-Czerwoni" za sprawą Julii Szczecininy i Michała Woźniaka, czyli parze sportowej w łyżwiarstwie figurowym stali się wyjątkowi. Woźniak wziął swoją partnerkę na ręce i wzniósł ją do góry prezentując część ze swoich umiejętności.

Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026

Polacy na ceremonii otwarcia igrzysk

Polacy na ceremonii otwarcia igrzysk

