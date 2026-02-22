Sceny na ceremonii zamknięcia, Niemcy naprawdę to zrobili. Polacy skopiowani

Oprac.: Paweł Nowak

W niedzielę wieczorem oficjalnie zakończyły się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Coritnie d'Ampezzo. Ceremonia zamknięcia miała miejsce w amfiteatrze w Weronie, a na niej nie zabrakło głównych bohaterów - sportowców. W pewnej chwili dostali swoje "pięć minut" i pojawili się na arenie. Emocje wzrosły, gdy przyszedł czas Niemców. Ci bowiem skopiowali... pomysł Polaków.

Pochód sportowców w oficjalnych strojach narodowych podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich, w otoczeniu ludzi ubranych w kolorowe stroje tradycyjne oraz osoby niosące flagę narodową.
Niemcy na ceremonii zamknięcia ZIORex Features/East NewsEast News
Z czterema medalami na koncie zimowe igrzyska olimpijskie zakończyła Polska. Aż trzy z nich wywalczyli nasi skoczkowie narciarscy. Srebro i brąz indywidualnie zdobył Kacper Tomasiak, a do tego wraz z Pawłem Wąskiem wywalczyli tytuł wicemistrzów olimpijskich w konkursie duetów. Srebro zawisło również na szyi Władimira Semirunnija, czyli urodzonego w Rosji panczeniście. Ten świetnie pojechał na 10000 metrów i mógł celebrować pierwszy w karierze olimpijski krążek.

Emocje związane z igrzyskami dobiegają jednak końca. W niedzielę w Weronie na tamtejszej Arenie di Werona odbyła się ceremonia zamknięcia. W jej skład wchodziły liczne występy artystyczne, ostatnie ceremonie medalowe czy też parada sportowców. Szczególne emocje bez dwóch zdań wywołało właśnie przejście głównych bohaterów imprezy czterolecia.

    Najpierw na scenie pojawili się wyznaczeni wcześniej chorąży wraz z flagami swoich państw. Polskę godnie reprezentowali Gabriela Topolska (short track) oraz wspomniany już Władimir Semirunnij, którego zachowanie nie przeszło niezauważone.

    Następnie na scenie pojawiły się już pełne grupy olimpijczyków, a to, co zrobili Niemcy już gdzieś można było zobaczyć.

    Niemcy pokazani przez kamerę. Polacy już to zrobili

    Nasi sąsiedzi na arenę weszli w sposób identyczny jak Polacy, lecz na ceremonii otwarcia. Wszystko zostało dokładnie uchwycone przez kamery. To wielu osobom może się nie spodobać.

    Przypomnijmy, że "Biało-Czerwoni" za sprawą Julii Szczecininy i Michała Woźniaka, czyli parze sportowej w łyżwiarstwie figurowym stali się wyjątkowi. Woźniak wziął swoją partnerkę na ręce i wzniósł ją do góry prezentując część ze swoich umiejętności.

    Trzy medale olimpijskie w barwach złota, srebra i brązu zawieszone na niebieskich wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 oraz logo olimpijskie na każdym z nich.
    Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP
    Grupa sportowców ubranych w białe kurtki i czerwone czapki trzyma małe flagi Polski oraz dużą biało-czerwoną flagę, idąc wspólnie po śniegu w jasno oświetlonym miejscu, prowadząc tabliczkę z napisem Polska.
    Polacy na ceremonii otwarcia igrzyskJavier SORIANO AFP
    Polska reprezentacja sportowa maszeruje podczas ceremonii otwarcia, ubrana w białe płaszcze i czerwone czapki, część osób macha biało-czerwonymi flagami, a jedna osoba niesie dużą polską flagę na czele grupy.
    Polacy na ceremonii otwarcia igrzyskKEITA IIJIMAAFP
    Cztery medale Polaków na ZIO 2026. "To wynik nawet ponad miarę naszych możliwości". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

