Rywal Polaka w walce o medal igrzysk ogłasza zakończenie kariery

Benjamin Karl za kilka dni (16 października) skończy 40 lat. To aktualny mistrz olimpijski z Pekinu w snowboardowym slalomie gigancie równoległym. Na koncie ma on także srebro i brąz olimpijskich.

W historii snowboardowych MŚ nikt nie może się z nim już równać. Austriak zdobył bowiem pięć złotych medali, a także dwa srebrne i jeden brązowy.

Oskar Kwiatkowski po PŚ w Krynicy-Zdroju: Absolutnie nie mamy się czego wstydzić. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Benjamin Karl ogłosił zakończenie kariery

Karl ogłosił za pomocą Instagrama, że dla niego najbliższy sezon będzie ostatnim w karierze. Tym samym Oskarowi Kwiatkowskiemu ubędzie groźny rywal.

Rozwiń

W styczniu 39-letni snowboardzista zszokował stwierdzeniami dotyczącymi "problemu z motywacją" i tego, że cykl startowy wywołuje u niego depresję.

Wyznał też wówczas, z jakimi problemami mierzył się przez całe swoje życie.

Miałem rzęsistki, pasożyty w jelitach, dlatego cierpiałem na chroniczne bóle głowy już jako dziecko. Brakuje mi 20 centymetrów jelita cienkiego, ponieważ usunięto mi guz

Karl wyznał też, że z zamiarem zakończenia kariery nosił się już od zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie.

Benjamin Karl Marcin Golba/Nur Photo AFP

Oskar Kwiatkowski ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Benjamin Karl David Inderlied / DPA AFP