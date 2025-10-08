Rywal Polaka w walce o medal igrzysk ogłasza zakończenie kariery
Oskar Kwiatkowski, nasz były mistrz świata w snowboardowym slalomie gigancie równoległym, wraca do treningów po poważnej kontuzji spowodowanej potrąceniem przez samochód. Polak szykuje się do rywalizacji w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Tymczasem tuż przed tą imprezą zakończenie kariery ogłosił najbardziej utytułowany snowboardzista Austriak Benjamin Karl.
Benjamin Karl za kilka dni (16 października) skończy 40 lat. To aktualny mistrz olimpijski z Pekinu w snowboardowym slalomie gigancie równoległym. Na koncie ma on także srebro i brąz olimpijskich.
W historii snowboardowych MŚ nikt nie może się z nim już równać. Austriak zdobył bowiem pięć złotych medali, a także dwa srebrne i jeden brązowy.
Benjamin Karl ogłosił zakończenie kariery
Karl ogłosił za pomocą Instagrama, że dla niego najbliższy sezon będzie ostatnim w karierze. Tym samym Oskarowi Kwiatkowskiemu ubędzie groźny rywal.
W styczniu 39-letni snowboardzista zszokował stwierdzeniami dotyczącymi "problemu z motywacją" i tego, że cykl startowy wywołuje u niego depresję.
Wyznał też wówczas, z jakimi problemami mierzył się przez całe swoje życie.
Miałem rzęsistki, pasożyty w jelitach, dlatego cierpiałem na chroniczne bóle głowy już jako dziecko. Brakuje mi 20 centymetrów jelita cienkiego, ponieważ usunięto mi guz
Karl wyznał też, że z zamiarem zakończenia kariery nosił się już od zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie.