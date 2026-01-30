Rosyjski mistrz nie wystąpi na igrzyskach. Poruszenie w całym kraju

Aleksander Bolszunow od lat uchodzi za jednego z najwybitniejszych biegaczy narciarskich swojego pokolenia. Rosjanin ma na koncie trzy złote medale olimpijskie oraz cztery tytuły wicemistrza świata, a przez kilka sezonów był absolutną gwiazdą Pucharu Świata. Jego dynamiczny styl, ogromna siła i odporność psychiczna sprawiały, że regularnie dominował na trasach, a kibice z zapartym tchem śledzili jego starty w najważniejszych imprezach sezonu.

Jeszcze kilka lat temu Bolszunow wraz z Norwegiem Johannesem Klaebo tworzyli jeden z najbardziej elektryzujących duetów w biegach narciarskich. Ich pojedynki, często rozstrzygane na ostatnich metrach, rozpalały fanów sportów zimowych na całym świecie i były symbolem rywalizacji na najwyższym poziomie. Wszystko zmieniło się jednak po wybuchu wojny w Ukrainie. Na rosyjskich sportowców nałożono sankcje, które wykluczyły ich z międzynarodowej rywalizacji, a Bolszunow od tamtej pory nie miał możliwości startów na arenie światowej.

Koniec marzeń o igrzyskach dla Aleksandra Bolszunowa. W Rosji burza

29-latek do samego końca liczył, że uda mu się wystąpić na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo pod neutralną flagą. Złożył wniosek o nadanie statusu zawodnika neutralnego, jednak 24 grudnia 2025 roku komisja Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS) odrzuciła jego prośbę. Bolszunow odwołał się od tej decyzji 28 stycznia 2026 roku do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, lecz - jak się teraz okazuje - zrobił to zbyt późno.

CAS powołał specjalny organ do spraw igrzysk, który uznał, że sprawa nie może zostać rozpatrzona ze względów formalnych. W oświadczeniu podkreślono, że komisja wyjazdowa rozstrzyga jedynie spory powstałe w trakcie igrzysk lub w ciągu 10 dni przed ceremonią otwarcia, czyli nie wcześniej niż 27 stycznia 2026 roku. W efekcie Bolszunow definitywnie stracił szansę na start.

Decyzja CAS wywołała ostrą reakcję w Rosji. Trener kadry Jurij Borodawko mówił o "najwyższym cynizmie" i stronniczości wobec rosyjskich sportowców. "Robią wszystko, żeby Aleksander nie pojechał. To po prostu najwyższy cynizm... Pokazali swoją stronniczość i zainteresowanie tym, żeby nie dopuścić rosyjskich sportowców, a w szczególności tak legendarnego sportowca, jak Aleksander Bolszunow" - mówił w rozmowie z Match TV.

Głos zabrał także Siergiej Kryanin z prezydium FLGR. "Moim zdaniem, cała drużyna powinna mieć możliwość startu, łącznie z Bolszunowem, Czerwotkinem i innymi. Ten, kto jest najsilniejszy, powinien startować. Czym jesteśmy gorsi od Norwegii i Francji?" - dopytywał, cytowany przez Match TV. W tle sprawy pozostają jednak kluczowe fakty: Bolszunow publicznie poparł decyzje Władimira Putina po rozpoczęciu wojny, a także służy w Rosgwardii, gdzie posiada stopień kapitana. To właśnie te okoliczności sprawiły, że marzenie rosyjskiej gwiazdy o olimpijskim starcie we Włoszech ostatecznie się nie spełni.

Aleksander Bolszunow, rosyjski biegacz narciarski CHRISTOF STACHE AFP

Aleksandr Bolszunow AFP

Aleksander Bolszunow AFP

Aida Bella: Nie jedziemy na igrzyska po doświadczenie, mamy powody, by marzyć o medalach Polsat Sport