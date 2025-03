Rosyjski działacz nie ma wątpliwości. Wskazał, kto może pomóc w powrocie na IO

Czy Rosjanie powrócą w najbliższym czasie do międzynarodowej rywalizacji? To pytanie zadają sobie liczne środowiska sportowe na całym świecie. Coraz częściej pojawiają się głosy przemawiające za zniesieniem sportowych sankcji względem tego kraju. Sami Rosjanie nie kryją się ze swoimi nadziejami na wystąpienie ich zawodników w ramach przyszłorocznych zimowych IO we Włoszech. Jeden z tamtejszych ministrów upatruje w nowej przewodniczącej MKOl szansę na zmianę obecnego podejścia do Rosji.