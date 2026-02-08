Rosyjska flaga na igrzyskach. W mediach aż zagrzmiało. "Haniebne"

Od 2018 roku rosyjscy sportowcy występowali na igrzyskach olimpijskich pod neutralnymi barwami po ujawnieniu państwowego skandalu dopingowego. Sytuacja uległa dalszemu zaostrzeniu po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski nałożył sankcje całkowicie zakazujące używania rosyjskich symboli narodowych na olimpijskich arenach. Flaga, godło czy hymn zostały wykluczone z igrzysk. Tym większe było zdumienie, gdy rosyjska flaga niespodziewanie pojawiła się podczas rywalizacji w Mediolanie i Cortinie - i to nie na trybunach, lecz na kasku jednego z zawodników.

Skandal na igrzyskach. Rosyjska flaga na kasku olimpijczyka

Widzowie śledzący transmisję z XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo 2026 przecierali oczy ze zdumienia, gdy na ekranach pojawił się Roland Fischnaller. Doświadczony włoski snowboardzista wystartował w slalomie gigancie równoległym w kasku, na którym wyraźnie widniała rosyjska flaga - symbol absolutnie zakazany na olimpijskich arenach.

Jak informuje portal football24.ua, zachowanie Włocha spotkało się z ostrą krytyką w mediach społecznościowych oraz wśród dziennikarzy, którzy określali je jako "haniebne" i sprzeczne z duchem olimpijskim. Przypominano, że wszelkie rosyjskie symbole pozostają surowo zakazane w związku z trwającą agresją na Ukrainę.

Warto zaznaczyć, że kask Fischnallera nie zawierał wyłącznie rosyjskiej flagi. Weteran snowboardu umieścił na nim barwy wszystkich państw, w których startował podczas sześciu wcześniejszych igrzysk olimpijskich, począwszy od 2002 roku. Obok flag USA, Włoch, Kanady, Korei Południowej i Chin znalazła się także flaga Rosji, upamiętniająca jego udział w igrzyskach w Soczi w 2014 roku. Nie był to więc żadnego rodzaju manifest polityczny, a jedynie miłe wspomnienie poprzednich startów na tak ważnej imprezie. Mimo to Włoch znalazł się w centrum skandalu.

Sportowo Fischnaller nie zdołał wykorzystać szansy na sukces przed własną publicznością - w niedzielnym gigancie równoległym zakończył rywalizację na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Koreańczykiem Kim Sang-kyumem. Srebro trafiło ostatecznie do Azjaty, a złoty medal wywalczył Austriak Benjamin Karl.

