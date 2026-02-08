Rosyjska flaga na igrzyskach. W mediach aż zagrzmiało. "Haniebne"
ZIO 2026 szybko doczekały się więc skandalu o wyraźnym podłożu politycznym. W centrum uwagi znalazł się 45-letni Roland Fischnaller, mistrz świata z 2015 i 2025 roku. Jego występ w niedzielnych zawodach (8 lutego) wywołał falę oburzenia. Wszystko przez kask włoskiego zawodnika, na którym niespodziewanie zauważono... rosyjską flagę.
Od 2018 roku rosyjscy sportowcy występowali na igrzyskach olimpijskich pod neutralnymi barwami po ujawnieniu państwowego skandalu dopingowego. Sytuacja uległa dalszemu zaostrzeniu po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski nałożył sankcje całkowicie zakazujące używania rosyjskich symboli narodowych na olimpijskich arenach. Flaga, godło czy hymn zostały wykluczone z igrzysk. Tym większe było zdumienie, gdy rosyjska flaga niespodziewanie pojawiła się podczas rywalizacji w Mediolanie i Cortinie - i to nie na trybunach, lecz na kasku jednego z zawodników.
Skandal na igrzyskach. Rosyjska flaga na kasku olimpijczyka
Widzowie śledzący transmisję z XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo 2026 przecierali oczy ze zdumienia, gdy na ekranach pojawił się Roland Fischnaller. Doświadczony włoski snowboardzista wystartował w slalomie gigancie równoległym w kasku, na którym wyraźnie widniała rosyjska flaga - symbol absolutnie zakazany na olimpijskich arenach.
Jak informuje portal football24.ua, zachowanie Włocha spotkało się z ostrą krytyką w mediach społecznościowych oraz wśród dziennikarzy, którzy określali je jako "haniebne" i sprzeczne z duchem olimpijskim. Przypominano, że wszelkie rosyjskie symbole pozostają surowo zakazane w związku z trwającą agresją na Ukrainę.
Warto zaznaczyć, że kask Fischnallera nie zawierał wyłącznie rosyjskiej flagi. Weteran snowboardu umieścił na nim barwy wszystkich państw, w których startował podczas sześciu wcześniejszych igrzysk olimpijskich, począwszy od 2002 roku. Obok flag USA, Włoch, Kanady, Korei Południowej i Chin znalazła się także flaga Rosji, upamiętniająca jego udział w igrzyskach w Soczi w 2014 roku. Nie był to więc żadnego rodzaju manifest polityczny, a jedynie miłe wspomnienie poprzednich startów na tak ważnej imprezie. Mimo to Włoch znalazł się w centrum skandalu.
Sportowo Fischnaller nie zdołał wykorzystać szansy na sukces przed własną publicznością - w niedzielnym gigancie równoległym zakończył rywalizację na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Koreańczykiem Kim Sang-kyumem. Srebro trafiło ostatecznie do Azjaty, a złoty medal wywalczył Austriak Benjamin Karl.