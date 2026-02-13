Kamiła Walijewa na igrzyska olimpijskie w Pekinie przyjechała jako świeżo upieczona mistrzyni Rosji i jedna z rosyjskich nadziei medalowych. Niespełna 16-letnia wówczas łyżwiarka figurowa nie zawiodła swoich rodaków, razem z innym solistą, Markiem Kondratiukiem oraz występującymi w parze sportowej Anastasiją Miszyną i Aleksandrem Gallamowem oraz Wiktoriją Sinicyną i Nikitą Kacałapowem (para taneczna) sięgnęła po olimpijskie złoto w zawodach drużynowych. Walijewa wygrała wówczas rywalizację solistek, dokładając 20 punktów do dorobku drużyny.

Do ceremonii medalowej jednak nie doszło ze względu na wątpliwości dotyczące Walijewej. Już po rywalizacji drużyn na jaw wyszło bowiem, że ta nie ustrzegła się wpadki dopingowej. W próbce pobranej od niej podczas zorganizowanych niespełna dwa miesiące wcześniej mistrzostw Rosji wykryto zakazaną trimetazydynę.

Wybuchł skandal, ale mimo to Rosjanka, podobnie jak jej rodacy występująca pod flagą Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, i tak została dopuszczona do rywalizacji solistek, ponieważ ze względu na to, że nie miała jeszcze ukończonych 16 lat, nie podlegała przepisom antydopingowym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. To wywołało olbrzymie poruszenie wśród innych łyżwiarzy, kibiców i ekspertów, wielu z nich domagało się bowiem odsunięcia nastolatki od startów i natychmiastowego odebrania medalu Rosjanom.

"Te dni były dla mnie naprawdę trudne. Jestem szczęśliwa, że sprawa rozwiązała się w ten sposób, ale i emocjonalnie zmęczona" - komentowała sama zainteresowana w rozmowie z rosyjskimi mediami.

Kamiła Walijewa nie wytrzymała presji. Skończyła tuż za podium

Ostatecznie Walijewa, chociaż była faworytką do złota wśród solistek, nie wytrzymała ciążącej na niej presji. I świadomości, że nawet jeśli zdobyłaby medal, ceremonii nie zorganizowano by do momentu zakończenia postępowania w jej sprawie, a finalnie i tak mogłaby stracić wywalczony krążek. Rosjanka wprawdzie była najlepsza po programie krótkim, ale w programie dowolnym uzyskała dopiero piątą notę i finalnie została sklasyfikowana na czwartej pozycji. I chociaż na tym zakończyła swoje występy, to zainteresowanie wokół jej osoby rosło z dnia na dzień.

Otoczenie urodzonej w Kazaniu zawodniczki podtrzymywało, że ta przyjęła zakazaną substancję przez przypadek, używając tej samej szklanki, z której wcześniej pił jej dziadek, przyjmujący leki z trimetazydyną. Eksperci nie wierzyli w te wyjaśnienia, ponieważ lekarstwa z tym składnikiem podaje się głównie w formie tabletek powlekanych, w dodatku są dostępne tylko na receptę, a obrońcy łyżwiarki nie przedstawili dowodów poświadczających, że jej dziadek faktycznie takie środki przyjmował.

Sprawa Walijewej ciągnęła się miesiącami, a ostateczne postanowienie nadeszło dopiero w styczniu 2024 roku, a więc niemal dwa lata po igrzyskach w Pekinie. Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) nałożył na Rosjankę czteroletnią dyskwalifikację, której bieg liczono od 25 grudnia 2021 roku. W postanowieniu podkreślono, że nastolatka nie zaprzeczała, że w pobranej od niej próbce wykryto trimetazydynę, nie była też w stanie udowodnić, że przyjęła ją nieświadomie.

Rosjanie stracili złoto igrzysk. Kanadyjczycy czuli się pokrzywdzeni

Krótko po werdykcie CAS wyrok ws. Rosjanki wydała też Międzynarodowa Unia Łyżwiarska. Federacja postanowiła cofnąć wyniki Walijewej z igrzysk olimpijskich w Pekinie - anulowano jej czwarte miejsce wśród solistek, od dorobku Rosjan odjęto też jej punkty wywalczone w rywalizacji drużynowej. Przez to doszło do przetasowań w tabeli, złoto przyznano Amerykanom, srebro Japończykom, a brąz... rodakom Walijewej. Rosjanie po odjęciu dorobku skandalistki mieli na swoim koncie 54 punkty, o jedno "oczko" więcej niż plasujący się na czwartej pozycji Kanadyjczycy.

Ten werdykt wywołał kontrowersje, ponieważ o ile nikt nie polemizował z odebraniem 20 punktów Walijewej, o tyle brak przyznania punktów jej rywalkom, odbił się szerokim echem. Gdyby bowiem solistka Madeline Schizas, która występowała w kanadyjskiej drużynie, została odpowiednio przesunięta w klasyfikacji, jej zespół zgromadziłby o dwa punkty więcej, niż Rosjanie. I wtedy to Kanadyjczykom przyznano by olimpijski brąz.

Kanadyjski Komitet Olimpijski (COC) oraz Skate Canada (kanadyjski związek łyżwiarstwa figurowego) odwołały się od tej decyzji, protest w związku z odjęciem ich drużynie punktów złożyli także Rosjanie. Ostatecznie wszystkie odwołania oddalono w sierpniu 2024 roku, zatwierdzając tym samym wyniki konkursu drużynowego jako ostateczne. Amerykanie i Japończycy medale otrzymali podczas ceremonii zorganizowanej 7 sierpnia 2024 roku przy okazji letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wydarzenie odbyło się bez udziału Rosjan.

Dyskwalifikacja Walijewej dobiegła końca 25 grudnia 2025 roku, ta od razu zapowiedziała występy w Rosji.

Kamiła Walijewa AFP

Kamiła Walijewa AFP

Władimir Putin i Kamiła Walijewa MIKHAIL KLIMENTYEV AFP

