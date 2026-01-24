Rosjanin z polskim paszportem z nowym rekordem kraju. Na niemieckiej ziemi

Vladimir Semirunnii o polskie obywatelstwo starał się od kilku lat. - O zmianie federacji, w której będę startował, myślałem już wcześniej, zaraz gdy skończył mi się wiek juniora - mówił we wrześniu 2023 roku panczenista. Chcę dalej trenować, rozwijać się, sprawdzić się w tej dyscyplinie sportu, stąd moja prośba o starty w polskich barwach - mówił w 2023 roku cytowany przez PZLS.

Ostatecznie decyzję o przekazaniu 23-latkowi polskiego paszportu podjęto w sierpniu 2025 roku. Wówczas PZLS oficjalnie ogłosił, że Semirunnii od tego momentu ma polskie obywatelstwo, dzięki czemu może wystartować na zbliżających się wielkimi krokami igrzyskach olimpijskich we Włoszech.

Vladimir Semirunnii pobił rekord Polski. Znakomity wynik

Na tych bez wątpienia będzie jedną z naszych nadziei medalowych, co potwierdził swoim występem w niemieckim Inzell. Dzień wcześniej polscy kibice mogli cieszyć się z miejsc na podium Damiana Żurka czy Kai Ziomek-Nogal na krótkich dystansach. Kolejnego dnia znów nadeszły przyjemne wieści.

Tym razem właśnie za sprawą Vladimir Semirunnii, który na dystansie 5000 metrów zajął szóste miejsce w Pucharze Świata. Ważniejsze jest jednak to, że czas 6.07,81 oznacza pobicie rekordu Polski na tym dystansie. Rekord świata na tym dystansie ustanowił tego dnia Norweg Sander Eitrem.

Norweg osiągnął niewiarygodny czas 5:58.52. Warto dodać, że Semirunnii nie wystąpi na tym konkretnym dystansie na igrzyskach olimpijskich. Celem dla niego będzie zdobycie medalu na dwukrotnie dłuższym dystansie.

Władymir Semirunnij tuż po otrzymaniu polskiego obywatelstwa Tomasz Jarzębowski materiały prasowe

Władimir Semirunni Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Damian Żurek Rafal Oleksiewicz materiały prasowe

