Rosjanin świętował na igrzyskach, taka reakcja zawodnika z Ukrainy. Miał powód

Rosjanie występujący pod neutralną flagą znaleźli się niedawno na celowniku BBC Sport. Wśród nich był Petr Gumennik, który we wtorek dostał się do finału zmagań solistów. Z jego obecności nie był zadowolony reprezentant Ukrainy, Kiryło Marsak. W rozmowie z mediami wyjaśnił swoje powody, a miał ich wiele. Sam doświadczył piekła wojny, która ma wciąż trwa w Ukrainie.

Młoda osoba wykonuje gest salutowania podczas konferencji prasowej związanej z igrzyskami olimpijskimi Mediolan Cortina 2026, obok siedzi inna osoba, a w tle widoczne logo igrzysk. W okrągłym wycinku pokazana jest osoba w stroju sportowym z niebiesko-ż...
Petr Gumiennik z Rosji z trenerką, Kiryło Marsak z UkrainyWang Zhao & Alexander NEMENOVAFP
Marsak pochodzi z Chersonia, który został niemal doszczętnie zniszczony przez Rosjan. Łyżwiarz stracił swój dom, "domowe" lodowisko i musiał uciekać z kraju. Jego ojciec pozostał w Ukrainie i walczy na froncie, a rodzina rozjechała się po świecie - siostra Marsaka w tej chwili pracuje w Bydgoszczy i prowadzi tam zajęcia z łyżwiarstwa.

Chopin i wielka tragedia. Dramat olimpijczyka, a potem taki sukces na igrzyskach

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Rosjanin i Ukrainiec w finale. Jasny przekaz Marsaka

Petr Gumennik zaprezentował się jako pierwszy ze wszystkich łyżwiarzy. Rosjanin występujący pod neutralną flagą w niemal ostatniej chwili został zakwalifikowany na igrzyska. W programie krótkim uzyskał 86.72 i mógł świętować - udało mu zakwalifikować się do finału.

Niedługo później swój niezwykle wzruszający program krótki mógł zaprezentować Kiryło Marsak z Ukrainy. Zadedykował go swojemu walczącemu na froncie ojcu i wybrał do niego piosenkę "Fall On Me" śpiewaną przez Andreę Bocellego i jego syna, Matteo. Ostatecznie udało mu się przegonić Rosjanina o dokładnie 0.17 punktu. Osiągnął też swój życiowy wynik. 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Kiryło Marsak jasno o udziale Rosjan w igrzyskach

W rozmowie z mediami jeszcze przed zawodami Marsak wyraźnie mówił o tym, że według niego Rosjanie w żadnej formie nie powinni uczestniczyć w igrzyskach. Poparł się przy tym własną historią i tym, co zostało z Chersonia. Jak sam mówił, bomba, która spadła na jego mieszkanie, doszczętnie je zniszczyła.

 Głośny manifest Ukraińca, MKOl reaguje. Nie było żadnej litości

"Nawet w stanie neutralnym nie powinno się im pozwalać. Większość z nich potajemnie wspiera tę wojnę i są na to dowody, ale MKOl niestety nie zwrócił na to uwagi. Jak można twierdzić, że sport jest poza polityką? Reprezentują swój kraj, reprezentują swoją flagę. To jest po prostu polityka" - mówił rozgoryczony Marsak.

Gumennik został dopuszczony do igrzysk właśnie przez wzgląd na swoją neutralność wobec wojny. BBC Sport ujawniło jednak, że sprawa nie jest taka prosta. W ostatnim czasie miał współpracować z trenerem Ilją Awerbuchem, który został objęty sankcjami w Ukrainie za bycie rosyjskim "ambasadorem sportu na Krymie" i występował na okupowanych ziemiach dla rodzin rosyjskich żołnierzy.

