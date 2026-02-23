Rosjanie z medalem igrzysk, świętowania brak. Cios w państwo Putina

24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie na rozkaz dyktatora Władimira Putina rozpoczęły pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Brutalny, niczym nieusprawiedliwiony atak sprawił momentalnie, że państwo ze stolicą w Moskwie stało się obiektem mocnego ostracyzmu na światowych salonach, także tych sportowych.

Choć sankcje na tym polu zdają się coraz mocniej słabnąć, mimo wciąż trwającej wojny, to w przypadku zimowych igrzysk olimpijskich 2026 Rosjanie wciąż znajdowali się na swoistym marginesie.

Rosja przystąpiła do ZIO w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, jednak z konkretnymi ograniczeniami. Przede wszystkim jej reprezentanci nie występowali pod własną flagą, lecz jako indywidualni sportowcy neutralni (w gronie tym znalazło się łącznie 13 Rosjan oraz siedmiu Białorusinów, również objętych specjalnymi zasadami). Do tego nie mogli brać udziału w zmaganiach drużynowych i zostali dokładnie prześwietleni pod względem np. potencjalnych związków z armią.

W takich okolicznościach ich dorobek medalowy od początku nie zapowiadał się na przesadnie okazały, ale koniec końców zgarnęli oni... tylko jeden laur. Kilkukrotnie byli jednak blisko podium.

Zimowe igrzyska olimpijskie: Rosjanie tylko z jednym medalem. Nikita Filippow błysnął w debiutującej dyscyplinie

W samych biegach narciarskich dwukrotnie blisko medalu był Sawielij Korostielew, który był czwarty w biegu łączonym mężczyzn na 20 km oraz piąty na 50 km stylem klasycznym. W łyżwiarstwie figurowym zaś Adielija Pietrosian oraz Piotr Gumiennik obejmowali szóste lokaty w zmaganiach odpowiednio solistek i solistów.

Prawdziwie szczęśliwe rozstrzygnięcie dla Rosjan zapadło jednak w dyscyplinie debiutującej na ZIO - skialpinizmie. W sprincie mężczyzn srebro wywalczył Nikita Filippow, który do "złotego" Hiszpana Oriola Cardony 1,52 s.

Medale zdobyte przez indywidualnych sportowców neutralnych od początku miały się nie wliczać do oficjalnej tabeli, natomiast gdybyśmy jednak "wirtualnie" dorzucili tu krążek Filippowa, to ISN/ Rosja zajęłaby 25., czyli trzecie od końca, miejsce wespół z Danią, Estonią i Gruzją. Niżej znalazłyby się tylko Bułgaria (dwa brązy) i Belgia (jeden brąz).

Wiadomym jest, że w opisywanych wyżej okolicznościach ciężko było Rosjanom o pobijanie medalowych rekordów, natomiast nałożone na nich sankcje bez dwóch zdań okazały się ciosem dla narodu, który słynął jako zimowa potęga jeśli mowa o IO.

Obostrzenia uderzyły w potęgę. Tak skromnego wyniku na zimowych igrzyskach Rosja jeszcze nie miała

Jeśli spojrzymy tylko na okres od 1994 roku, a więc od momentu, kiedy Rosja startowała w zimowych IO samodzielnie (to jest: nie jako ZSRR/ "Wspólna Reprezentacja"), to w najgorszym dla siebie przypadku, w Salt Lake City, zdobyła ona 13 medali. W najlepszym 32, w Pekinie w roku 2022, choć występując pod szyldem Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, co było pokłosiem skandalu dopingowego.

Przekonamy się, czy "odwilż" względem Rosjan nastąpi w Alpach Francuskich w 2030 roku. Sankcje na wojennego agresora już teraz kruszeją, a w zbliżających się igrzyskach paralimpijskich Rosja będzie mogła już swobodnie występować pod swymi barwami.

Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP

Ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich 2026 GABRIEL BOUYS AFP

Koła olimpijskie Magali Cohen / Hans Lucas AFP

