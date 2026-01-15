Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rosjanie wracają, a tymczasem takie doniesienia. Stanowcza reakcja. "To hańba"

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Rosjanie wracają na sportowe areny międzynarodowe. Kilku z nich na pewno zobaczymy na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Tymczasem Łotewski Komitet Olimpijski wydał specjalne zalecenia swoim sportowcom. Rosjanom to się nie spodobało i zapowiadają ostrą walkę.

Mężczyzna w garniturze siedzi przed rosyjską flagą, widoczny z profilu, patrzy w prawo.
Rosjanie walczą o powrót na areny międzynarodoweSERGEI BULKINAFP
Rosjanie od kilku miesięcy domagają się powrotu na sportowe areny międzynarodowo. Taka sztuka już im się częściowo udała. Największym sukcesem jest na pewno wyrok Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, który sprawił, że Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) została zobowiązana do umożliwienia rosyjskim sportowcom udziału w międzynarodowych zawodach.

Rosjanie wracają do sportu. MKOl wydał zgodę, a lista nie jest zamknięta

Walka Rosjan ma związek z tym, że za niespełna miesiąc startują zimowe igrzyska olimpijskie. Na ten moment MKOl dopuścił do startu Mediolanie i Cortina d'Ampezzo pięcioro Rosjan i jedną Białorusinkę. Tych nazwisk z pewnością będzie więcej, bowiem lista uczestników najważniejszej imprezy czterolecia nie została jeszcze zamknięta.

    Oczywiście sportowcy z Rosji i Białorusi muszą spełnić wiele wymogów, aby zostać dopuszczeni do startu. W trakcie zawodów będą występować w neutralnych barwach, bez flag i symboli narodowych. Nie mogą także wziąć udziału w defiladzie sportowców podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia imprezy.

    Rosjanie wściekli na Łotyszy. "To hańba"

    W ostatnim czasie Rosjanie się jednak mocno wściekli na działania Łotewskiego Komitetu Olimpijskiego. Ten zalecił swoim sportowcom, aby unikali jakiegokolwiek kontaktu, udostępniania zdjęć i komunikowania się z przedstawicielami Rosji i Białorusi.

    Zalecenia Łotewskiego Komitetu Olimpijskiego to nie tylko rażący przykład dyskryminacji. Stanowią one celowe podważanie samych fundamentów ruchu olimpijskiego, którego duchem zawsze była równość, uczciwa rywalizacja i jedność ponad polityką 
    powiedział Dmitrij Swiszczew, pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Dumy Państwowej ds. Kultury Fizycznej i Sportu, w wywiadzie dla Match TV.

    Swiszczew zapowiedział, że w związku z tym przygotowuje pozew do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także wyśle skargę do MKOl.

    - Sport powinien łączyć, a nie dzielić. Wygląda jednak na to, że łotewscy działacze nie stawiają na pierwszym miejscu wyników, ani fair play, ale demonstrowanie swoich rasistowskich i rusofobicznych poglądów. To hańba dla całej światowej społeczności sportowej - dodał.

    Igrzyska olimpijskie we Włoszech rozpoczynają się 6 lutego.

    100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP
    Zawodnik ubrany w sportowy strój narciarski niesie dużą rosyjską flagę, która zasłania jego twarz. W rękach trzyma kijki narciarskie. Tło rozmyte, skupia uwagę na sportowcu i fladze.
    Rosjanie są wściekli po wykluczeniu przez FISHendrik SchmidtAFP
    Mężczyzna w ciemnym garniturze z krawatem siedzi przy stole trzymając kartki papieru, w tle widoczne barwy rosyjskiej flagi.
    Władimir Putin. Rosjanie wracają do Pucharu ŚwiataVYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East NewsEast News
    Mężczyzna w garniturze stoi na tle niebieskich i białych flag, trzyma rękę przy twarzy, wyglądając poważnie.
    Prezydent Rosji Władimir PutinPAVEL GOLOVKIN / POOLAFP

