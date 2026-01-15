Rosjanie od kilku miesięcy domagają się powrotu na sportowe areny międzynarodowo. Taka sztuka już im się częściowo udała. Największym sukcesem jest na pewno wyrok Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, który sprawił, że Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) została zobowiązana do umożliwienia rosyjskim sportowcom udziału w międzynarodowych zawodach.

Rosjanie wracają do sportu. MKOl wydał zgodę, a lista nie jest zamknięta

Walka Rosjan ma związek z tym, że za niespełna miesiąc startują zimowe igrzyska olimpijskie. Na ten moment MKOl dopuścił do startu Mediolanie i Cortina d'Ampezzo pięcioro Rosjan i jedną Białorusinkę. Tych nazwisk z pewnością będzie więcej, bowiem lista uczestników najważniejszej imprezy czterolecia nie została jeszcze zamknięta.

Oczywiście sportowcy z Rosji i Białorusi muszą spełnić wiele wymogów, aby zostać dopuszczeni do startu. W trakcie zawodów będą występować w neutralnych barwach, bez flag i symboli narodowych. Nie mogą także wziąć udziału w defiladzie sportowców podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia imprezy.

Rosjanie wściekli na Łotyszy. "To hańba"

W ostatnim czasie Rosjanie się jednak mocno wściekli na działania Łotewskiego Komitetu Olimpijskiego. Ten zalecił swoim sportowcom, aby unikali jakiegokolwiek kontaktu, udostępniania zdjęć i komunikowania się z przedstawicielami Rosji i Białorusi.

Zalecenia Łotewskiego Komitetu Olimpijskiego to nie tylko rażący przykład dyskryminacji. Stanowią one celowe podważanie samych fundamentów ruchu olimpijskiego, którego duchem zawsze była równość, uczciwa rywalizacja i jedność ponad polityką

Swiszczew zapowiedział, że w związku z tym przygotowuje pozew do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także wyśle skargę do MKOl.

- Sport powinien łączyć, a nie dzielić. Wygląda jednak na to, że łotewscy działacze nie stawiają na pierwszym miejscu wyników, ani fair play, ale demonstrowanie swoich rasistowskich i rusofobicznych poglądów. To hańba dla całej światowej społeczności sportowej - dodał.

Igrzyska olimpijskie we Włoszech rozpoczynają się 6 lutego.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Rosjanie są wściekli po wykluczeniu przez FIS Hendrik Schmidt AFP

Władimir Putin. Rosjanie wracają do Pucharu Świata VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East News East News

Prezydent Rosji Władimir Putin PAVEL GOLOVKIN / POOL AFP