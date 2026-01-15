Rosjanie wracają, a tymczasem takie doniesienia. Stanowcza reakcja. "To hańba"
Rosjanie wracają na sportowe areny międzynarodowe. Kilku z nich na pewno zobaczymy na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Tymczasem Łotewski Komitet Olimpijski wydał specjalne zalecenia swoim sportowcom. Rosjanom to się nie spodobało i zapowiadają ostrą walkę.
Rosjanie od kilku miesięcy domagają się powrotu na sportowe areny międzynarodowo. Taka sztuka już im się częściowo udała. Największym sukcesem jest na pewno wyrok Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, który sprawił, że Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) została zobowiązana do umożliwienia rosyjskim sportowcom udziału w międzynarodowych zawodach.
Rosjanie wracają do sportu. MKOl wydał zgodę, a lista nie jest zamknięta
Walka Rosjan ma związek z tym, że za niespełna miesiąc startują zimowe igrzyska olimpijskie. Na ten moment MKOl dopuścił do startu Mediolanie i Cortina d'Ampezzo pięcioro Rosjan i jedną Białorusinkę. Tych nazwisk z pewnością będzie więcej, bowiem lista uczestników najważniejszej imprezy czterolecia nie została jeszcze zamknięta.
Oczywiście sportowcy z Rosji i Białorusi muszą spełnić wiele wymogów, aby zostać dopuszczeni do startu. W trakcie zawodów będą występować w neutralnych barwach, bez flag i symboli narodowych. Nie mogą także wziąć udziału w defiladzie sportowców podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia imprezy.
Rosjanie wściekli na Łotyszy. "To hańba"
W ostatnim czasie Rosjanie się jednak mocno wściekli na działania Łotewskiego Komitetu Olimpijskiego. Ten zalecił swoim sportowcom, aby unikali jakiegokolwiek kontaktu, udostępniania zdjęć i komunikowania się z przedstawicielami Rosji i Białorusi.
Zalecenia Łotewskiego Komitetu Olimpijskiego to nie tylko rażący przykład dyskryminacji. Stanowią one celowe podważanie samych fundamentów ruchu olimpijskiego, którego duchem zawsze była równość, uczciwa rywalizacja i jedność ponad polityką
Swiszczew zapowiedział, że w związku z tym przygotowuje pozew do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także wyśle skargę do MKOl.
- Sport powinien łączyć, a nie dzielić. Wygląda jednak na to, że łotewscy działacze nie stawiają na pierwszym miejscu wyników, ani fair play, ale demonstrowanie swoich rasistowskich i rusofobicznych poglądów. To hańba dla całej światowej społeczności sportowej - dodał.
Igrzyska olimpijskie we Włoszech rozpoczynają się 6 lutego.