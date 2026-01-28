Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rosjanie wracają, a tu takie nowiny. To koniec. Taka czeka ich przyszłość

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech rozpoczynają się za niespełna dwa tygodnie. Tymczasem Rosjanie są już pogodzeni z tym, co wydarzy się na sportowych arenach. Mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim Swietłana Żurowa nie ma żadnych wątpliwości w tej sprawie.

Mężczyzna w średnim wieku ubrany w ciemny płaszcz i krawat, z zieloną wstążką przypiętą do klapy płaszcza, stoi na tle rozmytego, jasnego otoczenia.
Rosjanie pogodzeni z szansami medalowymi w MediolanieAlexander KAZAKOVAFP
6 lutego zainaugurowane zostaną zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polskę reprezentować będzie 60 sportowców, o czym poinformował Polski Komitet Olimpijski na specjalnym brefingu. - Bierzemy udział w 12 z 16 dyscyplinach. W kadrze jest 60 sportowców, w tym 1 zawodniczka rezerwowa w bobslejach. Do tego 82 osoby współpracujące i 15 osób w misji olimpijskiej. Łącznie do Mediolanu uda się 157 osób - ogłosił Radosław Piesiewicz.

W ostatnich miesiącach Rosjanie walczyli o to, aby także wystąpić na włoskich arenach. Ta sztuka im się udała w kilku przypadkach. Minister sportu i prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Michaił Diegtiariow oświadczył, że maksymalna wystąpi 13 sportowców. - Będziemy ich oglądać i im kibicować. Debata na temat neutralności jest trudna (...). Uniemożliwienie sportowcom startów jest niewłaściwe. Walczą dla Rosji i przywożą dla niej medale - powiedział.

    Sportowcy z Rosji i Białorusi, którzy wystąpią we Włoszech musieli spełnić wiele wymogów, aby zostać dopuszczeni do startu. W trakcie zawodów będą występować w neutralnych barwach, bez flag i symboli narodowych. Nie mogą także wziąć udziału w defiladzie sportowców podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia imprezy.

    Czy Rosjanie przywiozą z Włoch jakieś medale? Deputowana Dumy Państwowej i mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim Swietłana Żurowa w rozmowie z Match TV ma spore wątpliwości w tej sprawie.

    Może nie być żadnych medali. Nasi łyżwiarze figurowi są jednak do tego zdolni
    powiedziała była gwiazda rosyjskiego sportu.

    Żurowa podkreśliła, że reprezentanci Rosji nie będą mieli idealnych warunków we Włoszech, aby walczyć o dobre wyniki.

    - Nie jestem pewna czy chłopaki będą mieli takie same warunki jak wszyscy inni (...). Rozumiemy, że nie możemy mieć flagi, ale brak dodatkowej pomocy to niekomfortowe warunki - dodała. Rosjanka ma na myśli to, że rosyjscy sportowcy będą mogli korzystać z ograniczonej pomocy służb technicznych w przeciwieństwie do innych reprezentacji.

    Mężczyzna w białym stroju sportowym, prawdopodobnie do judo, stoi na pierwszym planie i uśmiecha się subtelnie. W tle postacie zamazane, w lewym górnym rogu wstawka z wizerunkiem kobiety o jasnych włosach, zwróconej w stronę aparatu.
    Na zdjęciu deputowana do Dumy Swietłana Żurowa oraz prezydent Rosji Władimir PutinMikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP / JERRY LAMPEN / ANP / AFPAFP
    Swietłana Żurowa
    Swietłana ŻurowaJERRY LAMPENAFP
    Swietłana Żurowa
    Swietłana ŻurowaOLGA MALTSEVA / AFPAFP
