Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rosjanie się wściekli. Mówią o zemście, wskazują jeden kraj. I to nie jest Polska

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Rosyjscy sportowcy coraz bardziej domagają się powrotu na międzynarodowe areny. Ostatnio głośno było o ich możliwym powrocie do rywalizacji pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Ostatecznie polegli, a teraz mówią o zemście. I wskazują na jeden kraj.

Ta decyzja zabolała Rosjan. Teraz mówią o zemście. Wskazali jeden kraj
Ta decyzja zabolała Rosjan. Teraz mówią o zemście. Wskazali jeden krajShamil ZhumatovAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Kilka dni temu Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) podjęła decyzję, że rosyjscy i białoruscy sportowcy - nawet jako neutralni zawodnicy - nie będą mogli startować w sezonie 2025/26, a tym samym nie wezmą udziału w przyszłorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego 2026 roku). - Prestiżowa porażka Putina, w Rosji już słychać wycie. Polacy też powiedzieli stanowcze "nie" - pisał Tomasz Kalemba na łamach Interii.

Ta decyzja zabolała Rosjan. Teraz mówią o zemście. Wskazali jeden kraj

Rosjanie nie mogą się z tym pogodzić. Jurij Borodawko, główny trener rosyjskiej reprezentacji w biegach narciarskich nagle zaczął mówić o zemście.

Myślę, że to rodzaj zemsty za igrzyska olimpijskie w Pekinie
powiedział na antenie Match TV.

Borodawko dodał, że według jego wiedzy to "że Norwegia sprzeciwia się powrotowi rosyjskich sportowców ze względu na chęć zemsty". Portal sportbox.ru informuje, że Norwegowie, Finowie i Szwedzi mieli twarde stanowisko w tej sprawie, a później dołączyli do nich Francuzi i Austriacy. - "FIS stanęło przed trudnym wyborem. Ludzie skłaniali się ku tej stronie, aby nie zaogniać sytuacji" - czytamy.

Rosjanie są wykluczeni z międzynarodowych rozgrywek sportowych od 2022 roku. Ma to związek z napaścią zbrojną na Ukrainę. Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, aby przywrócić sportowców z tego kraju do rywalizacji. Warto wspomnieć, że kilka dni temu Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski podjął decyzję o przywróceniu pełnego członkostwa Rosji i Białorusi w tej organizacji. Ta decyzja nie spodobała się wielu krajom. Minister sportu Jakub Rutnicki natychmiast zareagował i wysłał list do ministrów ds. sportu państw Unii Europejskiej.

Rosyjskich sportowców można jednak oglądać w wielu dyscyplinach. Głównie występują jednak pod neutralną flagą. Ostatnio było głośno o mistrzostwach świata w gimnastyce w Dżakarcie. Ich gwiazdą była Angielina Mielnikowa. Jej sukcesy nie umknęły samemu Władimirowi Putinowi, który pogratulował gwieździe.

Rosja chce chaosu w państwach bałtyckich. „Powrót do hard power”INTERIA.PL
Kibice na trybunach stadionu machający rosyjską flagą, wśród tłumu osoby ubrane w tradycyjne elementy folklorystyczne.
W Rosji aż huczy. FIFA miała dać zielone światło, skandal na horyzoncieNoushad ThekkayilAFP
Flaga Federacji Rosyjskiej z herbem i napisem oraz dwóch mężczyzn, z których jeden to znany polityk w garniturze, prowadzący rozmowę.
Rosjanie chcą zagrać na MŚ 2026. Na zdjęciu prezes FIFA Gianni Infantino oraz Władimir PutinKirill KUDRYAVTSEV / AFP / Mladen ANTONOV / AFPAFP
Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi na tle bogato zdobionego wnętrza z elementami architektury sakralnej i złoceniami.
Władimir Putin otrzymał życzenia od właściciela FC SionMIKHAIL METZEL AFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja