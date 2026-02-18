Rosjanie pieją z zachwytu, głośno o tym, co zrobiła 18-latka na igrzyskach. Oni tylko na to czekali

Po tym, jak w lutym 2022 roku rosyjskie wojska rozpoczęły pełnoskalową inwazję na Ukrainę, sportowcy z Rosji znaleźli się w wielu dyscyplinach na cenzurowanym. Ostatnio jednak sankcje z tym związane zaczęły się wykruszać.

Przykładem tego jest udział rosyjskich zawodników i zawodniczek w trwających zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo - choć pod neutralną flagą i z szeregiem obwarowań. Ruszyli oni m.in. po medale w łyżwiarstwie figurowym - i są obecnie bardzo blisko zgarnięcia krążka.

Adielija Pietrosian celu w olimpijski medal. W Rosji są nią zachwyceni

Mowa tu konkretnie o staraniach Adieliji Pietrosian, trzykrotnej mistrzyni kraju oraz podopiecznej kontrowersyjnej Eteri Tutberidze. 18-latka pokazała się od dobrej strony w programie krótkim, co naturalnie nie umknęło uwadze mediów w jej ojczyźnie.

"Jest szansa na medal: Pietrosian zadebiutowała bezbłędnie na igrzyskach olimpijskich i zaliczyła solidny występ" - stwierdził Artem Kuźmin z portalu Fontanka.ru. "Czysto wykonała podwójnego axla, potrójnego lutza oraz kombinację potrójnego flipa i potrójnego toe-loopa" - wymienił autor.

"Występ Adieliji Pietrosian w programie krótkim na igrzyskach przerósł najśmielsze oczekiwania sceptyków. Podczas gdy rywalizacja mężczyzn skłoniła nas do spekulacji o 'szklanym suficie' dla neutralnych zawodników, jury kobiet okazało się znacznie bardziej otwarte na czystą magię lodu" - opisał Wadim Adanin z Sovsport.ru.

Adielija, dla której były to pierwsze oficjalne zawody na arenie międzynarodowej, nie tylko poradziła sobie z nerwami – wręcz je zmiażdżyła

"Pietrosian perfekcyjnie wykonała wszystkie elementy pierwszego dnia zawodów" - podkreślił portal Sport.ru, wskazując też na pochwały ze strony Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej dla nastolatki, która zdaniem organizacji miała "zrobić show" we Włoszech.

Łyżwiarstwo figurowe: Pietrosian w czołowej piątce programu krótkiego

Adielija Pietrosian w programie krótkim zdobyła 72,89 pkt i dało jej to piąte miejsce, ze stratą 3,7 "oczka" do zamykającej czołową trójkę Alysy Liu (USA). Triumfowała Ami Nakai z Japonii (78,71 pkt), reprezentantka Polski Jekaterina Kurakowa była zaś 19. (60,14 pkt).

Program dowolny, do którego zakwalifikowały się 24 najlepsze zawodniczki, obejrzymy 19 lutego.

Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP

Koła olimpijskie Magali Cohen / Hans Lucas AFP

Eteri Tutberidze Sefa Karacan AFP

