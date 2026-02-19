Sprawa wydaje się z pozoru błaha, a chodzi o smartfony rozdawane sportowcom startującym w igrzyskach olimpijskich przez jednego ze sponsorów. Jak można było przeczytać w oficjalnym komunikacie, urządzenia miały trafić w ręce niemal 3 800 olimpijczyków i paralimpijczyków z około 90 krajów. Wśród nich - jak się okazuje - nie znaleźli się jednak Rosjanie. A przynajmniej na to uskarżają się sami zainteresowani.

- Dali nam tylko szampon i pastę do zębów - wypalił rosyjski skialpinista Nikita Filippow.

Igrzyska olimpijskie. Rosjanie pominięci, jest reakcja z Dumy

Cała sytuacja odbiła się szerokim echem w Rosji, o czym najlepiej świadczy fala medialnych reakcji. Swoje stanowisko w tej sprawie wyrażają także przedstawiciele władz. Między innymi jeden z deputowanych do Państwowej Dumy - Amir Chamitow, który w pominięciu rosyjskich sportowców dopatruje się działania spiskowców, którzy chcą ich upokorzyć i wbić bolesną szpilę.

- Myślę, że jest to dążenie do tego, aby przynajmniej w czymś, choćby w drobnych sprawach, ale koniecznie zaszkodzić naszym sportowcom. Nie udało im się zablokować występu naszych sportowców, skompromitować ich przed kibicami, ani zepsuć reputacji. Co więcej, widzieliśmy, że sportowcy z innych krajów ozdabiają swoje stroje rosyjskimi symbolami! W takich sytuacjach, gdy globalne plany się nie udają, tym spiskowcom nie pozostaje nic innego, jak tylko robić drobne psikusy - powiedział Arim Chamitow.

I dodał: - Oczywiście nie chodzi o same smartfony. Bez kolejnego gadżetu każdy uczestnik zawodów spokojnie sobie poradzi. Chodzi o stosunek - o ciągłą chęć poniżenia, oddzielenia naszych reprezentantów od pozostałych, pokazania, że są oni rzekomo inni i dopuszczono ich do udziału z wielkiej łaskawości. Chociaż kibice na całym świecie wiedzą, że rosyjscy sportowcy są jednymi z najlepszych i najbardziej profesjonalnych na świecie, a ich udział automatycznie gwarantuje spektakularne widowisko i prawdziwe święto sportu.

Rosyjski deputowany skwitował zaistniałą sytuację twierdząc, że nie świadczy ona najlepiej o organizatorach oraz ich partnerach. Tak samo jak fakt, że nikt nie poniósł kary z tytułu próby dyskryminacji sportowców pochodzących z Rosji.

