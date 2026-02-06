Rosjanie już atakują na igrzyskach. Pierwszy skandal podczas meczu hokeja

Jak poinformował szef włoskiego MSZ, Antonio Tajani, trwa również ofensywa Rosjan związana z cyberprzestrzenią. Tajani nie ujawnił, do ilu dokładnie cyberataków na placówki dyplomatyczne doszło w ostatnim czasie, ale wyznał, że były "liczne". By zwiększyć bezpieczeństwo, powołano specjalny sztab, który zajmować będzie się cyberbezpieczeństwem podczas igrzysk.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Rosjanie wciąż działają

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Mediolanie-Cortinie odbędzie się już w piątek, 6 lutego, ale to wcale nie oznacza początku rozgrywek - ani tych sportowych, ani politycznych. Zawodnicy już od kilku dni biorą udział w treningach i zmaganiach na przygotowanych arenach, a siły, które nie chcą, by igrzyska się udały, zaczęły działać.

Przede wszystkim taką siłą są Rosjanie. Reżim Putina rozpoczął już zakulisowe działania i cyberataki na placówki dyplomatyczne różnych krajów, a to nie koniec. Na meczu hokeja doszło do skandalu. Czesi musieli szybko reagować.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Rosyjska flaga na trybunach

MKOl objął zakazem pokazywanie i prezentowanie rosyjskiej flagi oraz hymnu - sportowcy pochodzący z Rosji występują pod neutralnym sztandarem, podobnie jak Białorusini. Taka flaga jednak, w jakiś sposób, trafiła na trybuny hokejowe przed meczem USA - Czechy.

"Wygląda na to, że ktoś powiesił rosyjską flagę obok wyjścia czeskich hokeistek z szatni, przed Vance'em i Rubio" - pisał czeski dziennikarz, Robert Rampa, który zaprezentował zdjęcie flagi wiszącej na trybunach bardzo niedaleko czeskich. Flagę zauważyła Tereza Sadilova, która opiekuje się drużyną czeskich hokeistek. Natychmiast ją zdjęła, a jak potem ujawniła, poszedł do niej jakiś mężczyzna i wyrwał jej materiał z rąk, po czym odszedł, zabierając go ze sobą.

"Reakcja organizatorów i federacji hokejowej była szybka, ale całe wydarzenie nie było dla nas przyjemne" - tłumaczyła w rozmowie z mediami Sadilova. Warto nadmienić, że mecz był rozgrywany w specjalnym reżimie bezpieczeństwa ze względu na wizytę JD Vance'a i Marco Rubio na spotkaniu.

Rozwiń

MKOl w specjalnym oświadczeniu przypomniał, że podczas zimowych igrzysk olimpijskich symbole narodowe Rosji nie będą mile widziane na sportowych arenach. Wszystko to oczywiście w związku z trwającą na rozkaz Putina zbrojną agresją Rosji na Ukrainę Mikhail METZEL / POOL / AFP - Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images AFP

Prezydent Rosji Władimir Putin PAVEL GOLOVKIN / POOL AFP

AMW Arka Gdynia - ORLEN Zastal Zielona Góra. Skrót meczu Polsat Sport