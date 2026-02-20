Przerażające obrazki na igrzyskach. Zmierzał po złoto, nagle osłabł z sił

Bartłomiej Wrzesiński

Dramatyczny przebieg miał piątkowy bieg masowy na 15 kilometrów, który kończył rywalizację biathlonistów na zimowych igrzyskach olimpijskich. Pozycję lidera na półmetku rywalizacji zajmował Włoch Tommaso Giacomel. Reprezentant gospodarzy nagle jednak opadł z sił i musiał wycofać się z rywalizacji. Niedługo po zakończeniu biegu okazało się, że Włoch zmagał się z poważnymi problemami. "Nagle poczuł silny ból w okolicy serca i nie mógł oddychać" - relacjonowano tuż po zawodach.

Sportowiec w niebieskim stroju biatlonowym, zakładający karabin na plecy podczas zimowych zawodów olimpijskich, na tle śnieżnej scenerii i logo olimpijskiego.
Tommaso GiacomelFrançois-Xavier MARITAFP
W piątek ostatecznie zakończyły się zmagania biathlonistów podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026. W Anterselvie zwyczajowo na sam koniec rozegrano bieg masowy na dystansie 15 kilometrów, na starcie którego stanęło najlepszych 30 zawodników. Emocji nie brakowało do samego końca, a kibice ostrzyli sobie zęby na kolejny pojedynek Norwegów z Francuzami.

Ostatecznie najlepszy okazał się reprezentujący Norwegię Johannes Dale-Skjevdal, który okazał się bezbłędny we wszystkich czterech strzelaniach. Drugi linię mety ze stratą 10,5 sekundy przekroczył jego rodak Sturla Holm Laegreid. Skład podium uzupełnił Francuz Quentin Fillon Maillet.

Względnie blisko podium był jeszcze sklasyfikowany na czwartej pozycji Niemiec Philipp Horn. Ogólnie jednak po raz kolejny na tych igrzyskach Norwedzy i Francuzi rozdzielili pomiędzy sobą komplet medali. Niekoniecznie tak jednak musiało być, bo na półmetku rywalizacji na pozycji lidera był zupełnie inny zawodnik.

    Dramat na trasie biegu masowego. Lider nagle zasłabł, błyskawicznie się wycofał

    Włoch Tommaso Giacomel na igrzyska olimpijskie przyjechał jako wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dotychczas czempionat w jego ojczyźnie nie był dla niego przesadnie szczęśliwy - zdobył tylko srebrny medal w sztafecie mieszanej. Po drugim strzelaniu jednak Giacomel pozostawał bezbłędny i wysunął się na pozycję lidera.

    Taki stan rzeczy zmienił się jednak błyskawicznie. Włoch wyraźnie osłabł, mijali go kolejni zawodnicy. Gołym okiem było widać, że coś jest wyraźnie nie tak. Giacomel finalnie wycofał się z dalszej rywalizacji, a wszystko wskazywało na problemy zdrowotne. Więcej na ten temat już po biegu opowiedzieli ludzie związani z włoską kadrą.

    - Nagle poczuł silny ból w okolicy serca i nie mógł oddychać. Musiał się wycofać. Nie wiemy na razie, co spowodowało ból w klatce piersiowej. Czuje się już lepiej, ale obecnie jest badany. Zobaczymy, czy będzie musiał trafić do szpitala - opisał Andrea Facchinetti (cytat za Eurosportem).

    Sam zawodnik za pośrednictwem Instagrama poinformował kibiców, że z jego zdrowiem wszystko jest w porządku. Giacomel opisał przy okazji, co odczuł na trasie i jakie dolegliwości bezpośrednio wpłynęły na jego decyzję o wycofaniu się z biegu.

    - Zaraz po drugim strzelaniu moje ciało przestało działać prawidłowo i miałem ogromne trudności z oddychaniem i poruszaniem się, dlatego musiałem się zatrzymać. To najgorsze uczucie, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem w życiu. W pierwszej części trzeciego okrążenia próbowałem jechać naprawdę wolno, ale moje ciało nie pozwalało mi już na jazdę - opisał włoski biathlonista.

    Zawodnik w niebieskim stroju olimpijskim podczas wyścigu biathlonowego, otoczony przez kibiców machających flagami, w tle widoczny banner Milano Cortina 2026.
    Tommaso GiacomelODD ANDERSENAFP
    Zawodnik w niebieskim stroju narciarskim z numerem 62 świętuje zdobycie mety, unosząc jedną rękę oraz kijki do góry na śnieżnej trasie biatlonowej. W tle widoczni są pozostali uczestnicy rywalizacji.
    Tommaso Giacomel zadedykował wygraną swojemu zmarłemu przyjacielowiJENNIFER BRUCKNER/DPAAFP
    Trzy medale olimpijskie w barwach złota, srebra i brązu zawieszone na niebieskich wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 oraz logo olimpijskie na każdym z nich.
    Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP
