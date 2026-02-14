Przełomowy występ Polki, w ścisłej czołówce. O wszystkim zdecydował jeden strzał

Po piątkowym medalu Władimira Siemirunnija w łyżwiarstwie szybkim w sobotę przyszedł czas na kolejne zmagania. Przed godz. 15:00 ruszył sprint na 7,5 km w biathlonie kobiet. "Biało-Czerwone" wystąpiły w składzie: Kamila Żuk, Anna Mąka, Joanna Jakieła oraz Natalia Sidorowicz.

Format zmagań wyglądał następująco: Zawodniczki startowały indywidualnie w interwałach czasowych, o zwycięstwie decydował najkrótszy całkowity czas przejazdu. Cała trasa została podzielona na trzy okrążenia po 2,5 km. Sesje strzeleckie odbyły się po każdym z dwóch pierwszych okrążeń.

Polki walczyły w sprincie biathlonu

Na przestrzeni całego biegu najlepiej z reprezentantek Polski spisywała się Kamila Żuk. Po dwóch strzelaniach 28-latka plasowała się na 9. miejscu. Na strzelnicy spudłowała tylko raz, w pozycji leżącej. Niewykluczone, że to zabrało jej medal, ponieważ na mecie długo zajmowała pierwszą lokatę. Ostatecznie Żuk zakończyła zmagania na 8. pozycji. Do zwyciężczyni - Norweżki Maren Kirkeeide - traciła 1:09.3.

Mimo że nasza zawodniczka nie zdobyła medalu, to jej wynik daje duże nadzieje na walkę w jutrzejszym biegu pościgowym, do którego przystąpi z niewielką stratą do czołówki. Pozostałe polskie biathlonistki zajęły następujące miejsca:

Wyniki sprintu kobiet na 7,5 km:

1. Maren Kirkeeide (Norwegia) - 20:40.8 (złoto)

2. Oceane Michelon (Francja) - +3.8 s (srebro)

3. Lou Jeanmonnot-Laurent (Francja) - +23.7 s (brąz)

4. Milena Todorowa (Bułgaria) - +40.0

5. Lisa Vittozzi (Włochy) - 40.6

...

8. Kamila Żuk - strata +1:09.3

28. Joanna Jakieła - strata +1:40.2

41. Natalia Sidorowicz - strata +2:10.0

45. Anna Mąka - strata +2:14.4

Wszystkie cztery reprezentantki Polski znalazły się w czołowej 60-tce. Oznacza to, że zobaczymy je w jutrzejszym biegu pościgowym na 10 km, który rozpocznie się o godz. 14:45.

