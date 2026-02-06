Przełomowe igrzyska. Eksperyment ze szkodą dla kibiców i sportowców. To nie koniec zmian

W dniu otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich najważniejszym pytaniem pozostaje, kto zapali olimpijski znicz w piątkowy wieczór (6 lutego) na mediolańskim stadionie San Siro.

Kandydatów jest wielu. Wśród nich wymienia się: Alberto Tombę, Stefanię Belmondo, Deborah Compagnoni, czy Armina Zoeggelera. Tradycyjny sekret igrzysk olimpijskich wkrótce zostanie ujawniony. Na paradzie ekip stawią się reprezentacje 92 krajów, a na ceremonii w Mediolanie zaśpiewają Andrea Bocelli i Mariah Carey.

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Pierwsza taka sytuacja w historii. Igrzyska na olbrzymim terenie

W piątek znicz zapłonie na mediolańskim San Siro - i jednocześnie w Cortinie d'Ampezzo. Mała ceremonia otwarcia planowana jest też w Predazzo i w Livigno. Taka sytuacja będzie miała miejsce pierwszy raz w historii.

To wszystko ma związek z tym, że tegoroczne igrzyska odbywają się na niesamowicie dużym obszarze. Rozciągają się one na 22 tysiącach kilometrów kwadratowych w północnych Włoszech. Wąskie gardła drogowe w wysokich górach sprawiają, że przemieszczanie się między arenami jest bardzo utrudnione.

Ja akurat trafiłem do Moeny, która leży ledwie kilka kilometrów od Predazzo. Już droga z lotniska, choć nie było nawalnych opadów śniegu i wielkich korków, wydłużyła się o blisko godzinę. Tak po prostu wygląda jazda w górach. Tu trzeba uzbroić się w cierpliwość, a wszelkie plany biorą w łeb.

Moena. Miasto w pobliżu Predazzo, które jest jedną z baz hotelowych dla dziennikarzy Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Nie ukrywam, że lubiłem być na wielu arenach w czasie igrzysk, ale w tym wypadku ograniczę się zapewne do Predazzo i Lago di Tesero. Mam zatem zamiast igrzysk mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym, bo w tych ośrodkach odbywać się będzie rywalizacja w skokach narciarskich, biegach narciarskich i kombinacji norweskiej. Jeszcze jest cień nadziei, że może uda się wyskoczyć do Cortiny d'Ampezzo, bo trasa w jedną stronę powinna zająć około trzech godzin. Tam są narciarstwo alpejskie kobiet, saneczkarstwo i bobsleje. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że to są góry. Jeden z polskich dziennikarzy właśnie na drodze z Cortiny do Moeny utknął na kilka godzin, bo droga była zupełnie zasypana.

Eksperyment ze szkodą dla kibiców i sportowców. Igrzyska miały jednoczyć

Wspomnienia z tych igrzysk, które gościła sama Cortina w 1956 roku, zdają się powracać do nas niczym z prehistorycznej ery sportu. W tamtym czasie najdalszy obiekt sportowy znajdował się zaledwie 13 kilometrów od centrum, nad jeziorem Misurina, gdzie zawody w łyżwiarstwie szybkim wciąż rozgrywano na naturalnym lodzie.

W tym roku igrzyska rozciągają się od Mediolanu - przez Bormio, Livigno, Anterselva, Cortina d'Ampezzo, Val di Fiemme, Predazzo - do Werony. Za tym wszystkim stoją gigantyczne oszczędności i chęć maksymalnego wykorzystania istniejących obiektów.

Nie wszystkim takie rozrzucenie igrzysk się podoba. Ucierpią przede wszystkim kibice, którzy będą mieli utrudnione poruszanie się między arenami. Nie jest to też wygodne dla sportowców, którzy chcieliby wspierać innych członków ekipy. Pojawiają się głosy, że przez to impreza we Włoszech bardziej przypomina igrzyska drugiej kategorii. Jednak w założeniu igrzyska miały jednoczyć, a tutaj mamy wiele wiosek olimpijskich i areny rozrzucone na ogromnym terenie północnych Włoch.

To, czego jesteśmy świadkami, to z całą pewnością eksperyment, ale na życzenie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl). Po tym, jak w Soczi, Pjongczangu i Pekinie powstały horrendalnie drogie obiekty, które potem stały puste, MKOl postanowił coś zmienić, bo gigantyczna skala nadszarpnęła nieco reputację zimowych igrzysk. MKOl postanowił, że na ZIO mają nie powstawać nowe obiekty. I Włosi się do tego dostosowali. Wybudowali tor do saneczkarstwa, bobslei i skeletonu. Wyremontowali też starsze obiekty.

Wyniki tego eksperymentu będą z dużym zainteresowaniem obserwowane również we Francji i Szwajcarii. Francja, pod nazwą "Alpy Francuskie", będzie gospodarzem kolejnych zimowych igrzysk w 2030 roku i te - podobnie jak we Włoszech - mają się opierać na kilku klastrach. Klaster w Nicei i ten w Górnej Sabaudii dzieli ponad 500 kilometrów jazdy samochodem.

Nowy termin zimowych igrzysk i stały powrót Rosjan

Wiele wskazuje na to, że zimowe igrzyska olimpijskie czeka wiele zmian w przyszłości. Tą najważniejszą ma być zmiana terminu ich rozgrywania, a ma to związek ze zmianami klimatycznymi.

Szwajcaria z kolei chce być gospodarzem zimowych igrzysk w 2038 i miałyby się one odbywać na terenie całego kraju, co też byłoby nowością.

Dlatego MKOl pozostawia wiele otwartych opcji. Jedną z nich jest przeniesienie igrzysk na styczeń. Kolejną organizacja w wielu krajach. Działacze opowiadają się też za systemem rotacyjnym, a zatem impreza miałaby się odbywać w doskonale już znanych kurortach na zmianę.

We Włoszech wystąpi 20 sportowców neutralnych z Rosji i Białorusi. Będą oni rywalizować pod neutralną flagą i bez hymnu. Wydaje się jednak, że to mogą być ostatnie takie zimowe igrzyska. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi Kirsty Coventry, szefowej MKOl. Chce ona zachować sport jako "terytorium neutralne, miejsce, w którym każdy sportowiec może uczestniczyć w zawodach bez przeszkód ze strony polityki i podziałów w rządzie".

Tymczasem już blisko czterech lat trwa agresja Rosji na Ukrainę. Rozpoczęła się ona cztery dni po ceremonii zamknięcia zimowych igrzysk w Pekinie (2022) i trwa nieprzerwanie z niesłabnącą brutalnością.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Stadio San Siro. To tutaj w piątkowy wieczór odbędzie się ceremonia otwarcia igrzysk LUCA ROSSINI AFP

Kirsty Coventry - szefowa MKOl EPA/DANIEL DAL ZENNARO PAP

Koła olimpijskie w Livigno ALEX PLAVEVSKI/EPA PAP