Przełom w olimpijskiej dyscyplinie. Tego jeszcze nie było i to tuż przed igrzyskami

Przed laty fani łyżwiarstwa figurowego obserwowali kolejnych wielkich łyżwiarzy i czekali na przełom. Otrzymywali niebiańsko dobre programy, niemal perfekcyjne, w wykonaniu Hanyu Yuzuru czy patrzyli z wypiekami na twarzy na rywalizację Stephana Lambiela z Jewgienijem Pluszczenką. Teraz wyznacznikiem nowej ery stał się zaledwie 21-letni Ilia Malinin. Młody sportowiec zmienił świat łyżwiarstwa po raz pierwszy w 2022 roku.

Ilia Malinin rozpoczął rewolucję w łyżwiarstwie figurowym

Podczas zimowych igrzysk w Pekinie w 2022 roku, królujący niepodzielnie w łyżwiarstwie figurowym od dłuższego czasu, podczas swojego programu dowolnego próbował dwukrotnie skoczyć poczwórnego axla, niestety, bez udanego rezultatu. To, co udawało mu się na treningach, w konkursie okazało się nieosiągalne.

Axel nazywa się najtrudniejszym ze skoków w łyżwiarstwie nie bez powodu - choć obrotów liczy się mu trzy lub cztery, należy dodać do tego jeszcze połówkę. Do września 2022 roku nikomu nie udało się wykonać poprawnie poczwórnego axla w konkursie. Wtedy jednak wszystko się zmieniło, a pierwszym, któremu się to udało był 17-letni amerykański łyżwiarz, Ilia Malinin. Dokonał tego podczas U.S. International Figure Skating Classic i zadziwił cały świat.

Kiedy ćwiczę, dość łatwo mi znaleźć odpowiedni moment i wszystko, co potrzebne, żeby próba była udana. Robienie tego na zawodach to zupełnie inna historia, bo nerwy i presja mogą stanąć na przeszkodzie. Musiałem więc poczuć się jak w domu i wyszło mi to całkiem dobrze

Ilia Malinin rozbił bank. Rekord świata tuż przed igrzyskami

Konkurencja jednak nie spała. W 2024 roku, podczas mistrzostw Europy, Francuz Adam Siao Him Fa złamał zasady i swoim programie skoczył salto. Ruch, który uważano dotychczas za zbyt niebezpieczny, wtedy zabrał mu punkty, potem jednak został wpisany na listę dozwolonych. Od tego czasu wielu łyżwiarzy korzysta z tej możliwości i próbuje wplatać salta do swoich programów.

Tak robił też Malinin, który od swojego pamiętnego występu w 2022 roku zyskał jeszcze większy rozgłos i został nazwany "królem poczwórnych skoków". Wplatał ich do swojego programu bardzo wiele, a potem, jak sam stwierdził, dodał również salto, widząc, że wywiera ono ogromny podziw wśród publiczności.

Pod koniec 2025 roku, Malinin pokazał, na co naprawdę go stać. Podczas finałów Grand Prix w Nagoyi, w swoim programie umieścił aż siedem poczwórnych skoków, w tym poczwórnego axla. Wykonanie okazało się niemal perfekcyjne. Za swój występ w programie dowolnym uzyskał rekordowe 238.24 punktów, pobijając przy tym swój własny rekord uzyskany podczas Skate Canada (228.97 punktów).

W tym sezonie Malinin wygrał wszystko, co mógł. Igrzyska olimpijskie są jego kolejnym celem. Na poprzednie łyżwiarz nie pojechał. Murowany faworyt musi się jednak uporać z ogromną presją otoczenia. Ma na sobie ciężar oczekiwań i wirtualny złoty medal na szyi, a na karku jedynie 21 lat. To on pokazał jednak, w którą stronę zmierzać będzie łyżwiarstwo figurowe w najbliższych latach, a kolejne granice, dotychczas nieosiągalne dla człowieka, będą przekraczane.

Ilia Malinin skaczący salto Matthew Stockman AFP

Ilia Malinin w tym sezonie wygrał wszystko. Czy zdobędzie złoty medal igrzysk? Matthew Stockman AFP

