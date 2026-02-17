Przed 4:00 nadszedł komunikat od Vonn. Przekazała to publicznie. Tysiące wyświetleń

Każde igrzyska olimpijskie przynoszą historie zapamiętane na zawsze - jedne pozytywne, inne negatywne. Koszmar przeżyła Lindsey Vonn. Cały sportowy świat trzymał za nią kciuki, bo stanęła na starcie zjazdu z zerwanym więzadłem krzyżowym w kolanie. Skończyło się fatalnie, bardzo źle wyglądającym wypadkiem, choć zahaczenie o bramkę i w konsekwencji uderzenie o ziemię nie miało nic wspólnego z odniesionym wcześniej urazem.

Trybuny wtedy zamilkły, a 41-letnią Amerykankę przewieziono helikopterem do szpitala. Doznała złożonego złamania kości piszczelowej - kość roztrzaskała się na kilka fragmentów. Alpejka przeszła już cztery operacje, a co najmniej jedna kolejna jeszcze przed nią, o czym sama mówiła.

Ta jednak odbędzie się już w Stanach Zjednoczonych. Przed godziną 4:00 w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu Vonn wysłała wpis na portal X. Przekazała publicznie, że znajduje się w swojej ojczyźnie.

Igrzyska 2026. Lindsey Vonn przemówiła na X. "Ogromne podziękowania"

Ujawniła przy tym, że od momentu wypadku (poranek 8 lutego) nie wstała na nogi. Cały czas przebywa w łóżku. Zwróciła się także do Włochów.

"Nie stałam na nogach od ponad tygodnia… Od zawodów leżę nieruchomo na szpitalnym łóżku. I chociaż jeszcze nie mogę stać, powrót na ojczyznę to niesamowite uczucie. Ogromne podziękowania dla wszystkich we Włoszech za dobrą opiekę nade mną" - napisała.

W przeciągu 6 godzin wpis uzyskał ponad 200 tysięcy wyświetleń, ponad 14 tys. polubień i ponad 500 odpowiedzi.

Rozwiń

Vonn ma w swoim dorobku cztery Kryształowe Kule, osiem małych Kryształowych Kul za zjazd, trzy medale olimpijskie (złoto i brąz z 2010 oraz brąz z 2018) oraz osiem krążków mistrzostw świata (dwa złote, po trzy srebrne i brązowe).

Lindsey Vonn Associated Press East News

Lindsey Vonn Fatima Shbair/Associated Press East News

Lindsey Vonn podczas treningu przed konkursem w zjeździe na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 STEFANO RELLANDINI AFP

Moya Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport