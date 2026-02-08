Popis Król-Walas w walce o ćwierćfinał. Potem stało się to. Już wszystko jasne
Tylko Aleksandra Król-Walas wywalczyła awans do fazy pucharowej podczas niedzielnych kwalifikacji w slalomie gigancie równoległym spośród wszystkich czterech reprezentantów Polski, w damskiej i męskiej rywalizacji. O godz. 13:00 rozpoczęła się walka o medale. Najpierw nasza snowboardzistka w 1/8 finału pokonała Aurelie Moisan, jednak później odpadła na etapie ćwierćfinału.
Aleksandra Król-Walas i Maria Bukowska-Chyc wśród kobiet oraz Oskar Kwiatkowski i Michał Nowaczyk wśród mężczyzn - oto komplet "Biało-Czerwonych", którzy w niedzielę walczyli o awans do finałów w slalomie gigancie równoległym na zimowych igrzyskach olimpijskich. Apetyty były duże, jednak finalnie awans uzyskała jedynie pierwsza z wymienionych zawodniczek.
Nasza dwukrotna medalistka mistrzostw świata w kwalifikacjach zajęła 5. miejsce z czasem 1:33.18. Oznaczało to, że w 1/8 finału zmierzy się z 12. Aurelie Moisan z Kanady. Do fazy pucharowej zakwalifikowało się 16 snowboardzistek. Zgodnie z drabinką pierwsza lokata rywalizowała z 16., druga z 15. itd. W przeciwieństwie do eliminacji tym razem nie liczył się czas, a pokonanie rywalki w bezpośrednim pojedynku.
Aleksandra Król-Walas walczyła o medale. Skończyło się na ćwierćfinale
Kilka minut po godz. 13:00 Polka przystąpiła do rywalizacji. Mogła wybrać niebieski lub czerwony tor. Postawiła na ten pierwszy. Obie zawodniczki dosłownie szły łeb w łeb, ale na szczęście ostatecznie to Król-Walas przekroczyła metę o 0,36 sek. szybciej niż Aurelie Moisan. To oznaczało jedno - awans do ćwierćfinału, w którym 35-latka rywalizowała z Lucią Dalmasso, czyli reprezentantką gospodarzy.
Kapitalnie w swoim biegu zaprezentowała się Ester Ledecka, która jest obrończynią olimpijskiego złota. Polka i Czeszka mogły spotkać się w półfinale. Najpierw jednak "biało-czerwona" snowboardzistka musiała pokonać Włoszkę. Jadąca na niebieskiej trasie Król-Walas tym razem musiała przełknąć gorycz porażki. To Lucia Dalmasso była minimalnie szybciej na mecie, dokładnie o 0,26 sek.
Niestety 35-latka nie powalczy w półfinale, do którego sensacyjnie nie przeszła również wspomniana Ledecka. Czeszka przegrała z Austriaczką Sabine Payer.
Finały kobiet w slalomie gigancie równoległym:
- miejsce Zuzana Maderova (Czechy)
- miejsce Sabine Payer (Austria)
- miejsce Lucia Dalmasso (Włochy)
Finały mężczyzn w slalomie gigancie równoległym:
- miejsce Benjamin Karl (Austria)
- miejsce Kim Sang-kyum (Korea Południowa)
- miejsce Terweł Zamfirow (Bułgaria)