Popis Król-Walas w walce o ćwierćfinał. Potem stało się to. Już wszystko jasne

Aleksandra Król-Walas i Maria Bukowska-Chyc wśród kobiet oraz Oskar Kwiatkowski i Michał Nowaczyk wśród mężczyzn - oto komplet "Biało-Czerwonych", którzy w niedzielę walczyli o awans do finałów w slalomie gigancie równoległym na zimowych igrzyskach olimpijskich. Apetyty były duże, jednak finalnie awans uzyskała jedynie pierwsza z wymienionych zawodniczek.

Nasza dwukrotna medalistka mistrzostw świata w kwalifikacjach zajęła 5. miejsce z czasem 1:33.18. Oznaczało to, że w 1/8 finału zmierzy się z 12. Aurelie Moisan z Kanady. Do fazy pucharowej zakwalifikowało się 16 snowboardzistek. Zgodnie z drabinką pierwsza lokata rywalizowała z 16., druga z 15. itd. W przeciwieństwie do eliminacji tym razem nie liczył się czas, a pokonanie rywalki w bezpośrednim pojedynku.

Aleksandra Król-Walas: Niezmiernie się cieszę, że mimo małej liczby treningów zdobywam podium w PŚ Polsat Sport

Aleksandra Król-Walas walczyła o medale. Skończyło się na ćwierćfinale

Kilka minut po godz. 13:00 Polka przystąpiła do rywalizacji. Mogła wybrać niebieski lub czerwony tor. Postawiła na ten pierwszy. Obie zawodniczki dosłownie szły łeb w łeb, ale na szczęście ostatecznie to Król-Walas przekroczyła metę o 0,36 sek. szybciej niż Aurelie Moisan. To oznaczało jedno - awans do ćwierćfinału, w którym 35-latka rywalizowała z Lucią Dalmasso, czyli reprezentantką gospodarzy.

Kapitalnie w swoim biegu zaprezentowała się Ester Ledecka, która jest obrończynią olimpijskiego złota. Polka i Czeszka mogły spotkać się w półfinale. Najpierw jednak "biało-czerwona" snowboardzistka musiała pokonać Włoszkę. Jadąca na niebieskiej trasie Król-Walas tym razem musiała przełknąć gorycz porażki. To Lucia Dalmasso była minimalnie szybciej na mecie, dokładnie o 0,26 sek.

Niestety 35-latka nie powalczy w półfinale, do którego sensacyjnie nie przeszła również wspomniana Ledecka. Czeszka przegrała z Austriaczką Sabine Payer.

Finały kobiet w slalomie gigancie równoległym:

miejsce Zuzana Maderova (Czechy) miejsce Sabine Payer (Austria) miejsce Lucia Dalmasso (Włochy)

Finały mężczyzn w slalomie gigancie równoległym:

miejsce Benjamin Karl (Austria) miejsce Kim Sang-kyum (Korea Południowa) miejsce Terweł Zamfirow (Bułgaria)

Aleksandra Król-Walas Grzegorz Momot PAP

Aleksandra Król-Walas Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aleksandra Król-Walas Grzegorz Momot PAP

Aaron Russell: Jestem zadowolony z tego, co zaprezentowaliśmy z tak silną drużyną. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport