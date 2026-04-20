Polska olimpijka zaskoczyła kibiców. Dwa miesiące po finale. To już koniec

Chodzi o Julię Szczecininę, która co prawda pochodzi z Rosji, ale to w polskich barwach przeżyła najbardziej wyjątkowy moment w karierze. Sportsmenka po wielu latach oczekiwania, zadebiutowała wreszcie na igrzyskach olimpijskich. I to w naprawdę dobrym stylu bo wraz z Michałem Woźniakiem awansowała do finału rywalizacji par tanecznych. Co prawda duetowi nie udało się uplasować w czołowej dziesiątce, lecz trzynasta lokata i tak była powodem do dumy.

"Jesteśmy szczęśliwi. W zasadzie niewiele więcej dało się z naszego programu wycisnąć. To jest coś, na co pracowaliśmy przez cały sezon i cieszymy się, że udało się to pokazać na tej arenie, na której trzeba było to właśnie zrobić" - opisywał przeszczęśliwy Polak w rozmowie z Interia Sport. Potem wspomniana dwójka wystąpiła podczas praskich mistrzostw świata. I więcej wspólnych startów niestety już nie będzie. 30-latka ogłosiła zakończenie kariery.

Sportsmenka urodzona w Rosji podzieliła się ze światem swoją decyzją w sposób wyjątkowy. Na instagramowym profilu opublikowała wzruszającą kompilację. Dorzuciła do niej warstwę tekstową. "Tyle miłości. Tyle wdzięczności. I brak słów, które oddałyby moje uczucia na temat mojej podróży na łyżwiarstwie figurowym. Obiecuję dążyć do swoich nowych celów z takim samym zaangażowaniem, pasją i ogniem w oczach. Nie martwcie się, będę się do was odzywać" - napisała.

Julia Szczecinina kończy karierę. Łyżwiarski świat poruszony decyzją 30-latki

"Przejście na emeryturę na własnych warunkach to największy przywilej ze wszystkich" - podsumowała. Wpis szybko poniósł się po całym świecie. Powodzenia na dalszym etapie życia 30-latce życzy mnóstwo rywali oraz rywalek. "Będziemy za tobą tęsknić" - skomentowała choćby Maria Pawłowa. Coś od siebie zostawił także między innymi cieszący się sporą popularnością ekspert Jackie Wong.

"Gratulacje! Życzę Ci wszelkiej radości we wszystkim, do czego dążysz i dziękuję za dzielenie się swoim darem" - to z kolei przekaz od Marka Hanretty'ego. Polacy z kolei dziękują Szczecininie za ostatnie miesiące zawodowej kariery, podczas których działy się rzeczy historyczne.

Julia Szczecinina i Michał Woźniak GABRIEL BOUYS AFP

Julia Szczecinina i Michał Woźniak Kaname Muto AFP

Julia Szczecinina i Michał Woźniak (w czerwonych bluzach) JULIEN DE ROSA AFP

Występ Julii Szczecininy i Michała Woźniaka w programie krótkim par sportowych. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport