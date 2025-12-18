Polska medalistka olimpijska komentuje ogłoszenie PKOl. Jasny przekaz do sportowców

Na równo 50 dni przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo (6 lutego 2026 - 22 lutego 2026) Polski Komitet Olimpijski na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej ogłosił kolejny projekt Domu Polskiego. Ten gościł przy okazji niedawnych letnich zmagań naszych olimpijczyków w Paryżu i zdecydowanie zdał swój egzamin. W przypadku przyszłorocznych zmagań będzie to mobilny dom.

Wszystko ze względu na kilka głównych stref, gdzie będzie toczyć się rywalizacja. Do Włoch, a dokładniej do Livigno, Predazzo oraz Mediolanu uda się ciężarówka. O swoich wspomnieniach ze wspomnianych igrzysk w Paryżu oraz jak dokładnie podchodzi do nowego projektu tego miejsca dla Interii kilka słów powiedziała Klaudia Zwolińska, srebrna oraz brązowa medalistka w kajakarstwie górskim.

Jak sama przyznała, mobilny projekt Domu Polskiego bardzo jej się podoba. Jej zdaniem jest to pewnego rodzaju ukłon w kierunku olimpijczyków z Polski, którzy będą walczyć o medale. 27-latka dodała także, że miejsce to jest idealne, aby odpowiednio poczuć tę atmosferę igrzysk.

Zdecydowanie igrzyska nie są tak skoncentrowane. Troszeczkę inaczej to wygląda, niż w Paryżu, więc ja się cieszę pod względem sportowym. Ja patrzę bardziej z perspektywy sportowców, bo jakby to było tylko w jednym miejscu, to nie każdy miałby okazję odwiedzić ten Dom Polski. To, że jest to w taki sposób zrobione, to jest ukłon w ich stronę. Odwiedzić to miejsce, to jest bardzo istotna rzecz

- Tam można poczuć prawdziwy duch olimpizmu. Ja to tak nazywam, bo ja zawsze wiedziałam o tym, iż igrzyska to jest najważniejsza impreza na świecie. To jest ważne pod względem tych przyjaźni międzynarodowych i tego, że mamy okazję się pochwalić jako Polacy naszą kulturą, którą mamy niesamowitą. I to jest idealne miejsce na to. Dom Polski w Paryżu był świetnie oceniany, wszyscy do nas przychodzili, chcieli tam być. Myślę, że teraz będzie tak samo - mówiła.

Do tego podzieliła się swoimi wspomnieniami z Paryża, gdzie wywalczyła dwa medale. Miejsce to bardzo jej się podobało i cała idea doskonale wpasuje się w całe otoczenie igrzysk olimpijskich.

- Ja się cieszyłam, że było takie miejsce, gdzie można było jechać i celebrować ten medal. Ja tam wracałam nawet dwukrotnie, bo bardzo mi się spodobało. Mogłam zobaczyć, jak wygląda to nastawianie się na inne dyscypliny, kibicowanie, to było dla mnie fajne i wartościowe - dodaje.

Poza nią Dom Polski odwiedzali także inni reprezentanci Polski. Zapytana, czy miała okazję świętować sukcesy innych zawodników z naszego kraju zdradza, że tak. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że poza sportowcami i przedstawicielami mediów zjawiają się tam także licznie zgromadzeni kibice.

- Niejednokrotnie się z innymi sportowcami tam widziałam i nawet oglądaliśmy siatkówkę tam na miejscu z kibicami. Mnie się bardzo podobało, że jako sportowcy mogliśmy być tam z kibicami i to właśnie z nimi kibicować i celebrować te sukcesy, a nie tylko między sobą - zaznaczyła.

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają przez 16 dni do 22 lutego.

