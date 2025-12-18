Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska medalistka olimpijska komentuje ogłoszenie PKOl. Jasny przekaz do sportowców

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Po ogłoszeniu projektu mobilnego Domu Polskiego na zbliżające się zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo przez PKOl sportowcy, którzy udadzą się na imprezę mają powody do szczęścia. W końcu rywalizacja będzie rozproszona na cztery główne strefy, a w aż trzech z nich znajdzie się wspominany dom. Zdaniem Klaudii Zwolińskiej, polskiej medalistki olimpijskiej z Paryża jest to ukłon w kierunku olimpijczyków. W rozmowie z Interią przyznała także, co dla niej znaczy to miejsce.

Uśmiechnięty kajakarz w kasku i kamizelce startowej oznaczonej numerem 22 unosi ręce oraz wiosło w geście radości podczas płynięcia przez wzburzoną wodę, w tle rozmyte sylwetki kibiców przy brzegu.
Klaudia ZwolińskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Na równo 50 dni przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo (6 lutego 2026 - 22 lutego 2026) Polski Komitet Olimpijski na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej ogłosił kolejny projekt Domu Polskiego. Ten gościł przy okazji niedawnych letnich zmagań naszych olimpijczyków w Paryżu i zdecydowanie zdał swój egzamin. W przypadku przyszłorocznych zmagań będzie to mobilny dom.

Wszystko ze względu na kilka głównych stref, gdzie będzie toczyć się rywalizacja. Do Włoch, a dokładniej do Livigno, Predazzo oraz Mediolanu uda się ciężarówka. O swoich wspomnieniach ze wspomnianych igrzysk w Paryżu oraz jak dokładnie podchodzi do nowego projektu tego miejsca dla Interii kilka słów powiedziała Klaudia Zwolińska, srebrna oraz brązowa medalistka w kajakarstwie górskim.

Jak sama przyznała, mobilny projekt Domu Polskiego bardzo jej się podoba. Jej zdaniem jest to pewnego rodzaju ukłon w kierunku olimpijczyków z Polski, którzy będą walczyć o medale. 27-latka dodała także, że miejsce to jest idealne, aby odpowiednio poczuć tę atmosferę igrzysk.

Zdecydowanie igrzyska nie są tak skoncentrowane. Troszeczkę inaczej to wygląda, niż w Paryżu, więc ja się cieszę pod względem sportowym. Ja patrzę bardziej z perspektywy sportowców, bo jakby to było tylko w jednym miejscu, to nie każdy miałby okazję odwiedzić ten Dom Polski. To, że jest to w taki sposób zrobione, to jest ukłon w ich stronę. Odwiedzić to miejsce, to jest bardzo istotna rzecz
powiedziała.

- Tam można poczuć prawdziwy duch olimpizmu. Ja to tak nazywam, bo ja zawsze wiedziałam o tym, iż igrzyska to jest najważniejsza impreza na świecie. To jest ważne pod względem tych przyjaźni międzynarodowych i tego, że mamy okazję się pochwalić jako Polacy naszą kulturą, którą mamy niesamowitą. I to jest idealne miejsce na to. Dom Polski w Paryżu był świetnie oceniany, wszyscy do nas przychodzili, chcieli tam być. Myślę, że teraz będzie tak samo - mówiła.

Zobacz również:

Ewa Pajor
Liga Mistrzów

Pajor już to wie, co za wieści dla Polki. Szykuje się niezwykłe wyzwanie

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

    Do tego podzieliła się swoimi wspomnieniami z Paryża, gdzie wywalczyła dwa medale. Miejsce to bardzo jej się podobało i cała idea doskonale wpasuje się w całe otoczenie igrzysk olimpijskich.

    - Ja się cieszyłam, że było takie miejsce, gdzie można było jechać i celebrować ten medal. Ja tam wracałam nawet dwukrotnie, bo bardzo mi się spodobało. Mogłam zobaczyć, jak wygląda to nastawianie się na inne dyscypliny, kibicowanie, to było dla mnie fajne i wartościowe - dodaje.

    Zwolińska ujawnia ws. Domu Polskiego. "Bardzo się podobało"

    Poza nią Dom Polski odwiedzali także inni reprezentanci Polski. Zapytana, czy miała okazję świętować sukcesy innych zawodników z naszego kraju zdradza, że tak. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że poza sportowcami i przedstawicielami mediów zjawiają się tam także licznie zgromadzeni kibice.

    - Niejednokrotnie się z innymi sportowcami tam widziałam i nawet oglądaliśmy siatkówkę tam na miejscu z kibicami. Mnie się bardzo podobało, że jako sportowcy mogliśmy być tam z kibicami i to właśnie z nimi kibicować i celebrować te sukcesy, a nie tylko między sobą - zaznaczyła.

    Igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają przez 16 dni do 22 lutego.

    100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

    Zobacz również:

    Michał Szubarczyk. W tle Stuart Bingham
    Inne sporty

    Oficjalna decyzja ws. Szubarczyka. Tydzień przed 15. urodzinami

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa
    Szczęśliwa sportsmenka ubrana w czerwony dres z medalem na szyi, trzymająca w ręku bukiet kwiatów i maskotkę, stojąca na tle kolorowej planszy.
    Klaudia Zwolińska ze złotym medalem MŚSAEED KHANAFP
    Kajakarz ubrany w kask i kapok płynie kajakiem przez wzburzone wody, wokół niego wiruje piana oraz silne fale, sportowiec skupiony na utrzymaniu równowagi i manewrowaniu w trudnych warunkach.
    Klaudia ZwolińskaSAEED KHANAFP
    Klaudia Zwolińska
    Klaudia ZwolińskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja