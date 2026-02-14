Polka błysnęła na igrzyskach. Minister sportu od zareagował, poszło w świat
To był jeden z najlepszych startów Kamili Żuk w karierze! W sobotnie popołudnie nasza reprezentantka w sprincie na 7,5 km zajęła ósme miejsce. Zanotowała świetny bieg, na strzelnicy spudłowała tylko raz. Na sukces Polki szybko w mediach społecznościowych zareagował Jakub Rutnicki. " Światowa czołówka, znakomity wynik i wielka duma!" - napisał minister sportu i turystyki.
O godz. 14:45, w sobotę, ruszył sprint kobiet na 7,5 km w biathlonie. Polskę reprezentowały cztery zawodniczki: Kamila Żuk, Anna Mąka, Joanna Jakieła oraz Natalia Sidorowicz.
Najlepiej spisała się pierwsza z nich. 28-latka w tym sezonie udowadniała, że szczególnie w biegach jej forma jest bardzo obiecująca. Gorzej było ze strzelaniem. Tymczasem na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech wszystko zadziałało niemal idealnie.
Tak Rutnicki zareagował na to, co zrobiła Żuk. Jest komentarz
W sprincie do mety Żuk dobiegła jako pierwsza po swojej próbie. Długo zajmowała pierwsze miejsce. Wyprzedziła ją dopiero Franziska Preuss, a następnie Lou Jeanmonnot. Ostatecznie Polka skończyła na ósmej pozycji. W strzelaniu pomyliła się tylko raz - w pozycji leżącej. Do mistrzyni, którą została Norweżka Maren Kirkeeide, straciła 1:09.3.
Wyniki sprintu kobiet na 7,5 km:
- 1. Maren Kirkeeide (Norwegia) - 20:40.8 (złoto)
- 2. Oceane Michelon (Francja) - +3.8 s (srebro)
- 3. Lou Jeanmonnot-Laurent (Francja) - +23.7 s (brąz)
- 4. Milena Todorowa (Bułgaria) - +40.0
- 5. Lisa Vittozzi (Włochy) - +40.6
- ...
- 8. Kamila Żuk - strata +1:09.3
- 28. Joanna Jakieła - strata +1:40.2
- 41. Natalia Sidorowicz - strata +2:10.0
- 45. Anna Mąka - strata +2:14.4
Na sukces Kamili Żuk za pośrednictwem mediów społecznościowych zareagował sam minister sportu i turystyki, który docenił także pozostałe zawodniczki. "Kamila Żuk 8. miejsce w sprincie! Światowa czołówka, znakomity wynik i wielka duma! Brawa również dla pozostałych biathlonistek Anny Mąki, Joanny Jakieły i Natalii Sidorowicz! Piękna walka i emocje. Trzymam kciuki za kolejne udane starty!" - napisał Jakub Rutnicki.
Wyniki te sprawiły, że komplet reprezentantek Polek obejrzymy podczas jutrzejszego biegu pościgowego na 10 km, który rozpocznie się o godz. 14:45.