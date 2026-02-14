Polka błysnęła na igrzyskach. Minister sportu od zareagował, poszło w świat

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

To był jeden z najlepszych startów Kamili Żuk w karierze! W sobotnie popołudnie nasza reprezentantka w sprincie na 7,5 km zajęła ósme miejsce. Zanotowała świetny bieg, na strzelnicy spudłowała tylko raz. Na sukces Polki szybko w mediach społecznościowych zareagował Jakub Rutnicki. " Światowa czołówka, znakomity wynik i wielka duma!" - napisał minister sportu i turystyki.

Mężczyzna w garniturze przemawia przy mikrofonie na tle jasnego ekranu, z lewej strony widoczna w okręgu narciarka biegowa w czerwonym stroju z numerem 35 podczas zawodów
Jakub Rutnicki, Kamila ŻukTomasz Jastrzebowski/REPORTER / Rex Features/East NewsEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

O godz. 14:45, w sobotę, ruszył sprint kobiet na 7,5 km w biathlonie. Polskę reprezentowały cztery zawodniczki: Kamila Żuk, Anna Mąka, Joanna Jakieła oraz Natalia Sidorowicz.

Najlepiej spisała się pierwsza z nich. 28-latka w tym sezonie udowadniała, że szczególnie w biegach jej forma jest bardzo obiecująca. Gorzej było ze strzelaniem. Tymczasem na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech wszystko zadziałało niemal idealnie.

#VolleyWrocław - LOTTO Chemik Police. Skrót meczuPolsat Sport

Tak Rutnicki zareagował na to, co zrobiła Żuk. Jest komentarz

W sprincie do mety Żuk dobiegła jako pierwsza po swojej próbie. Długo zajmowała pierwsze miejsce. Wyprzedziła ją dopiero Franziska Preuss, a następnie Lou Jeanmonnot. Ostatecznie Polka skończyła na ósmej pozycji. W strzelaniu pomyliła się tylko raz - w pozycji leżącej. Do mistrzyni, którą została Norweżka Maren Kirkeeide, straciła 1:09.3.

Wyniki sprintu kobiet na 7,5 km:

  • 1. Maren Kirkeeide (Norwegia) - 20:40.8 (złoto)
  • 2. Oceane Michelon (Francja) - +3.8 s (srebro)
  • 3. Lou Jeanmonnot-Laurent (Francja) - +23.7 s (brąz)
  • 4. Milena Todorowa (Bułgaria) - +40.0
  • 5. Lisa Vittozzi (Włochy) - +40.6
  • ...
  • 8. Kamila Żuk - strata +1:09.3
  • 28. Joanna Jakieła - strata +1:40.2
  • 41. Natalia Sidorowicz - strata +2:10.0
  • 45. Anna Mąka - strata +2:14.4

Na sukces Kamili Żuk za pośrednictwem mediów społecznościowych zareagował sam minister sportu i turystyki, który docenił także pozostałe zawodniczki. "Kamila Żuk 8. miejsce w sprincie! Światowa czołówka, znakomity wynik i wielka duma! Brawa również dla pozostałych biathlonistek Anny Mąki, Joanny Jakieły i Natalii Sidorowicz! Piękna walka i emocje. Trzymam kciuki za kolejne udane starty!" - napisał Jakub Rutnicki.

Wyniki te sprawiły, że komplet reprezentantek Polek obejrzymy podczas jutrzejszego biegu pościgowego na 10 km, który rozpocznie się o godz. 14:45.

Zobacz również:

Mecz Cracovia - Jagiellonia Białystok
Ekstraklasa

Lider nie dał rady, zawód w wielkim hicie. Niespodziewany bohater w Krakowie

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Zawodnik w czerwonym stroju podczas biegu narciarskiego w zimowej scenerii, oznaczony numerem 36, rywalizuje na trasie olimpijskiej, w tle widoczne są trybuny z kibicami oraz symbole igrzysk olimpijskich.
Kamila ŻukIMAGO/Fotostand / HettichEast News
Łysy mężczyzna w okularach i jasnej koszuli patrzy w górę, stojąc na tle pustych, niebieskich trybun stadionu.
Jakub RutnickiLukasz GdakEast News
Cuprum Stilon Gorzów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja