Polka błysnęła na igrzyskach. Minister sportu od zareagował, poszło w świat

O godz. 14:45, w sobotę, ruszył sprint kobiet na 7,5 km w biathlonie. Polskę reprezentowały cztery zawodniczki: Kamila Żuk, Anna Mąka, Joanna Jakieła oraz Natalia Sidorowicz.

Najlepiej spisała się pierwsza z nich. 28-latka w tym sezonie udowadniała, że szczególnie w biegach jej forma jest bardzo obiecująca. Gorzej było ze strzelaniem. Tymczasem na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech wszystko zadziałało niemal idealnie.

W sprincie do mety Żuk dobiegła jako pierwsza po swojej próbie. Długo zajmowała pierwsze miejsce. Wyprzedziła ją dopiero Franziska Preuss, a następnie Lou Jeanmonnot. Ostatecznie Polka skończyła na ósmej pozycji. W strzelaniu pomyliła się tylko raz - w pozycji leżącej. Do mistrzyni, którą została Norweżka Maren Kirkeeide, straciła 1:09.3.

Wyniki sprintu kobiet na 7,5 km:

1. Maren Kirkeeide (Norwegia) - 20:40.8 (złoto)

2. Oceane Michelon (Francja) - +3.8 s (srebro)

3. Lou Jeanmonnot-Laurent (Francja) - +23.7 s (brąz)

4. Milena Todorowa (Bułgaria) - +40.0

5. Lisa Vittozzi (Włochy) - +40.6

...

8. Kamila Żuk - strata +1:09.3

28. Joanna Jakieła - strata +1:40.2

41. Natalia Sidorowicz - strata +2:10.0

45. Anna Mąka - strata +2:14.4

Na sukces Kamili Żuk za pośrednictwem mediów społecznościowych zareagował sam minister sportu i turystyki, który docenił także pozostałe zawodniczki. "Kamila Żuk 8. miejsce w sprincie! Światowa czołówka, znakomity wynik i wielka duma! Brawa również dla pozostałych biathlonistek Anny Mąki, Joanny Jakieły i Natalii Sidorowicz! Piękna walka i emocje. Trzymam kciuki za kolejne udane starty!" - napisał Jakub Rutnicki.

Wyniki te sprawiły, że komplet reprezentantek Polek obejrzymy podczas jutrzejszego biegu pościgowego na 10 km, który rozpocznie się o godz. 14:45.

Kamila Żuk IMAGO/Fotostand / Hettich East News

Jakub Rutnicki Lukasz Gdak East News

