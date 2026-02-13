Polak przeszedł do historii na igrzyskach. Oficjalnie. Pierwszy raz od 34 lat

Piątek 13 lutego 2026 roku już na zawsze zostanie zapamiętany jako dzień, w którym Polak sięgnął po medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Wszystko za sprawą Władimira Siemirunnija. 23-latek zgarnął srebrny krążek w finale na dystansie 10000 metrów w łyżwiarstwie szybkim.

Tego samego dnia, o godz. 19:00 wystartowała rywalizacja w ramach programu dowolnego w łyżwiarstwie figurowym. Była ona kulminacyjnym punktem zmagań solistów. Trzy dni temu panowie walczyli w ramach programu krótkiego.

Finałowy program dowolny w łyżwiarstwie figurowym. Jak poradził sobie Samojłow?

Tam do finału awansował Władimir Samojłow, który we wspomnianym programie krótkim zajął 21. miejsce z wynikiem 77,57 pkt. - Było okej. Dałbym sobie czwórkę z plusem. (...) Byłem troszkę... nervous. Nie wiem, jak to się mówi... - opowiadał przed kamerami Eurosportu. Uzyskane punkty przechodziły dalej, do piątkowej rywalizacji programu dowolnego.

Wyniki wtorkowego programu krótkiego mężczyzn:

1. Ilia Malinin (USA) - 108,16

2. Yuma Kagiyama (Japonia) - 103,07

3. Adam Siao Him Fa (Francja) - 102,55

4. Daniel Grassl (Włochy) - 93,46

5. Michaił Szajdorow (Kazachstan) - 92,94

…

21. Władimir Samojłow (Polska) - 77,57 - awans do finału

Nasz reprezentant rosyjskiego pochodzenia wystąpił jako czwarty zawodnik z 24-osobowej stawki. Już po kilku sekundach od swojego pokazu zaliczył upadek. Po potrójnym axelu popełnił kilka poważnych błędów, jednak w końcówce uratował tyle, ile się dało. To sprawiło, że ostatecznie Samojłow uzyskał 144,68 pkt. Dodając oczka z programu krótkiego, łącznie Polak miał na koncie 222,25 pkt. Finalnie to dało mu znów 21. miejsce.

Tym samym Samojłow stał się pierwszym Polakiem od 34 lat, który ukończył program dowolny solistów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Przed nim ostatnim polskim solistą, który zakwalifikował się i ukończył program dowolny na imprezie tej rangi był Grzegorz Filipowski. Stało się to podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Albertville w 1992 roku, gdzie zajął 11. miejsce.

Po swojej próbie 26-latek zajmował drugie miejsce, które utrzymywał przez niecałe pół godziny. Wyprzedził go Szwajcar Lukas Britschgi, startujący jako szósty zawodnik. Pierwsza trójka, która trzy dni temu uzyskała najlepsze wyniki, podobnie jak reszta czołówki, wystąpiła jako ostatnia.

Wraz z występami kolejnych zawodników nasz kadrowicz spadał na coraz niższe miejsca. Kibice zgromadzeni w Mediolanie nie mogli doczekać się przede wszystkim pokazu Ilii Malinina, który startował z "pole position". Tymczasem Amerykanin popełnił wiele rażących błędów podczas swojej próby. Zaraz po jej zakończeniu kręcił głową, podkreślając swoje niezadowolenie. Nic dziwnego, skoro spadł z pierwszej na ósmą pozycję. Generalnie faworyci zawiedli, byliśmy świadkami olbrzymiej sensacji. Wygrał Kazach Michaił Szajdorow, który po programie krótkim był piąty.

Wyniki finałowego programu dowolnego mężczyzn:

1. Michaił Szajdorow (Kazachstan) - 291.58

2. Yuma Kagiyama (Japonia) - 280.06

3. Shun Sato (Japonia) - 274.90

4. Cha Jun-hwan (Korea Południowa) - 273.92

5. Stephen Gogolev (Kanada) - 273.78

....

21. Władimir Samojłow - 222.25

Władimir Samojłow JULIEN DE ROSA AFP

