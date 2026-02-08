Polak miał walczyć o medal, wystartowali bez niego. Norwegowie świętują

Bez dwóch zdań to właśnie w łyżwiarstwie szybkim Polska ma największe szanse na medal na tegorocznych igrzyskach olimpijskim w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Wszystko za sprawą fenomenalnego sprintera, Damiana Żurka oraz pochodzącego z Rosji, Władimira Semirunnija. Drugi z wymienionych specjalizuje się w nieco dłuższych dystansach i będzie jednym z faworytów w rywalizacji na 10000 metrów. Do tego wystartuje także na 1500 metrów. Pod znakiem zapytania stał występ na 5000 metrów.

Wszystko ze względu na brak kwalifikacji olimpijskiej na tym dystansie. Ostatecznie ten był pierwszym rezerwowym do wzięcia udziału, lecz żaden z zawodników nie wycofał się ze startu. Z tego względu Polak musiał "obejść się smakiem". Na swój pierwszy olimpijski przejazd poczeka jeszcze kilka dni. W piątek 13 lutego miejsce będzie miała walka na jego koronnym dystansie - 10000 metrów.

Włosi mogą się cieszyć. Jest złoto Lorelliego

Jak zatem wyglądała rywalizacja bez reprezentanta Polski? W pierwszej parze pojechali Gabriel Gross i Marcel Bosker. Niemiec prowadził bieg niemal od początku do końca i skończył z czasem 6:14.40. Mimo wygranej dość szybko stało się jasne, że taki wynik na medal nie wystarczy.

Lepiej już w drugiej parze pojechał Stijn ven de Bunt. Holender zdeklasował swojego rywala (Sigurda Henriksena) o ponad pięć sekund i z rezultatem 6:12.94 awansował na pierwsze miejsce. Po chwili na starcie byli już reprezentant gospodarzy, Riccardo Lorello i Norweg, Peder Kongshaug.

Był to zdecydowanie z najrówniejszych biegów, a walka o zwycięstwo toczyła się do samego końca. Lepszy okazał się jednak Włoch, który otarł się o pobicie rekordu olimpijskiego (6:08.84). Z czasem 6:09.22 pewnie objął prowadzenie i czekał, co zrobią rywale. Kongshaug (6:11.31) natomiast był drugi.

Walkę z liderem podjął dopiero obecny w ósmej parze Davide Ghiotto. Włoch rywalizował z Casey Dawsonem i od początku narzucił mocne tempo. Włoch właściwie nie przejmował się swoim rywalem i jechał swoje. Jego międzyczasy wyglądały lepiej od młodszego kolegi z kadry i w pewnym momencie jechał szybciej o pół sekundy. Ostatnie dwa kółka nie wyglądały jednak tak kolorowo. 32-latek stracił całą przewagę, a na metę wjechał z czasem 6:09.57. Tym samym był drugi.

Na starcie pojawili się jednak zawodnicy z pary dziewiątej - Sander Eitrem i Metodej Jilek. Ci rozpoczęli dość niemrawo. Bieg początkowo był wolny, a międzyczasy plasowały ich na miejscach odpowiednio 5. i 9. Z czasem jednak przyśpieszali i wirtualnie przemieszczali się w tabeli coraz wyżej. Po połowie dystansu Eitrem miał już sporą przewagę nad Czechem i jechał po złoto. Finalnie skończył z wynikiem 6:03.95 i ustanowił nowy rekord olimpijski. Jilek natomiast był drugi (6:06.48).

Ostatnia para nie zmieniła nic w układzie podium. Mistrzem olimpijskim został Sander Eitrem. Srebro wywalczył Metodej Jilek, a brąz Riccardo Lorello.

Damian Żurek mistrzem Europy w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 500 m. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Władimir Semirunnij Rafał Oleksiewicz materiały prasowe