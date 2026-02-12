Polacy zdeklasowali Amerykanów, i to razy pięć. Taki wyczyn może zwalić z nóg

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już od dłuższego czasu jawne są kwoty, na jakie mogą liczyć polscy sportowcy za wywalczenie medalu na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W tym roku nagrody są rekordowe, a złoty medalista może liczyć na 500 tys. złotych w gotówce oraz dodatkowe 250 tys. zł w tokenach. Jak się okazuje, Polacy są w samej czołówce w tej kwestii i przebijają Amerykanów o ponad pięć razy. Kto za złoto olimpijskie płaci najwięcej? Odpowiedź może zaskoczyć.

Sportowiec w białej kurtce z godłem Polski i czerwonej czapce trzyma w jednej ręce srebrny medal olimpijski, a w drugiej maskotkę.
Kacper Tomasiak ze srebrnym medalemIMAGO/NEWSPIX.PLNewspix.pl
Od 6 lutego w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo trwają zimowe igrzyska olimpijskie. Do tej pory "Biało-Czerwoni" wywalczyli tylko jeden medal za sprawą Kacpra Tomasiaka. 19-latek doskonale spisał się na skoczni normalnej w Predazzo (HS 107) i zajął 2. miejsce przegrywając jedynie z Philippem Raimundem.

Taki wynik zostanie pokaźnie nagrodzony. W tym roku nagrody za medalowe pozycje są rekordowo wysokie, a skoczek za wywalczenie srebra wzbogaci się o 400 000 zł i dodatkowe 200 000 zł w tokenach. Do tego dojdą także nagrody rzeczowe oraz wsparcie od ministerstwa sportu i turystyki. Złoto natomiast to 500 000 zł w gotówce i 250 000 zł w tokenach oraz wspomniane nagrody rzeczowe.

    Jak się okazuje, takie kwoty są bardzo wysokie względem innych reprezentacji, a dokładniejsze zestawienie przedstawiło "USA Today". Polacy zajmują bardzo wysokie miejsce i są obok prawdziwych potęg. Co ciekawe, najwięcej na medal płaci Singapur, który za złoto wypłaci 788 tysięcy dolarów. Szansę na taką nagrodę ma tylko Faiz Basha, czyli narciarz alpejski. Jest on bowiem jedynym reprezentantem tego kraju na tych igrzyskach.

    Druga lokata przypadła dla Hongkongu, który za mistrzostwo olimpijskie płaci 767 tys. dolarów. Podium uzupełniają Włosi (213 tys. dolarów), a tuż za nimi są właśnie Polacy (211 tys. dolarów).

    Polacy zmietli Amerykanów, ogromna różnica.

    Jak to wygląda natomiast w przypadku największych potęg sportów zimowych? System ten od lat nie zmienia się w Stanach Zjednoczonych. Nagrody w tym kraju są dokładnie takie same jak na poprzednich zimowych igrzyskach olimpijskich i wynoszą 37,5 tys. dolarów za złoto, 22,5 tys. dolarów za srebro i 15 tys. dolarów za brąz. W przypadku mistrzostwa olimpijskiego to ponad pięć razy mniej, niż w przypadku naszej kadry.

      Norwegia natomiast medalistom nie oferuje nagród gotówkowych. W zamian zapewnia wsparcie finansowe w okresie poprzedzającym imprezę czterolecia oraz oferuje roczne stypendium sportowe o wartości 17 734 dolarów.

      Jak już wspomnieliśmy na tę chwilę Polacy zdobyli we Włoszech tylko jeden krążek. Okazja na następne będzie już niebawem, szczególnie przy okazji łyżwiarstwa szybkiego. Zmagania potrwają do 22 lutego.

      Robert Korzeniowski: Promocja kraju podczas igrzysk jest elementem obowiązkowymPolsat Sport

      Sportowiec w czerwonej kurtce trzyma medal olimpijski i maskotkę, stojąc na tle ścianki z logotypami Milano Cortina i sponsorów. Uśmiechnięty mężczyzna pozuje do zdjęcia po zdobyciu nagrody.
      Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL
      Dwóch mężczyzn w garniturach siedzi na kanapie, jeden z nich trzyma mikrofon z logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W tle widoczne duże zielone liście rośliny oraz ciepłe, czerwone oświetlenie.
      Radosław Piesiewicz - prezes PKOl-u (z lewej)materiały prasowe/materiały zewnętrznemateriały prasowe
      Trzy medale olimpijskie w barwach złota, srebra i brązu zawieszone na niebieskich wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 oraz logo olimpijskie na każdym z nich.
      Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP

