Podwójna klęska potęgi. Powtórka z przeszłości. Na złoto czekają 12 lat

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Holandia jest potęgą w łyżwiarstwie szybkim. Reprezentanci tego kraju wygrywają klasyfikacje medalowe na wszystkich mistrzostwach od wielu lat. Z pewnością tak też będzie w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Tyle, że panczenistom z tego kraju zdarzają się także bolesne wpadki. Taka miała miejsce zarówno w drużynowym biegu kobiet, jak i mężczyzn. I to trzeci raz z rzędu.

Zawodniczki w pomarańczowo-czarnych strojach startują na torze łyżwiarskim, skupione i przygotowane do wyścigu. Jasne oświetlenie i tło z niebieskimi elementami podkreślają atmosferę zawodów sportowych.
Holenderki czekają na złoto od 12 latTETSU JOKOAFP
Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan - Cortina 2026 powoli zbliżają się do końca. Reprezentanci Polski wywalczyli do tej pory cztery medale (trzy srebrne i jeden brązowy). Autorem jednego z nich był Władimir Semirunnij, który wywalczył wicemistrzostwo olimpijskie w biegu na 10 kilometrów.

Potęgą na łyżwiarskim torze są Holendrzy, którzy z każdej mistrzowskiej imprezy przywożą worek medali. Nie inaczej będzie tym razem, bo na swoim koncie mają już dziewięć krążków wywalczonych na mediolańskim lodzie.

13 centymetrów zadecydowało o awansie. Połowiczny sukces Polaków

Holendrzy liczyli na dwa złote medale. Historia znów się powtórzyła

We wtorkowe popołudnie rozegrane zostały biegi drużynowe kobiet i mężczyzn, w których Holendrzy liczyli na dwa złote medale. Panowie w półfinale przegrali z Włochami o 1.79 s i musieli jechać w finale B o brązowy medal. Jorrit Bergsma, Chris Huizinga i Stijn van de Bunt jechali w ciągłym kontakcie z Chińczykami. Ostatecznie minimalnie (o 0.09 s) szybciej na mecie wpadli Azjaci, którzy mogli cieszyć się z brązowych medali. Chwilę później po złoto w wielkim stylu sięgnęli gospodarze, którzy pokonali panczenistów z USA.

Na złoty medal jeszcze większą chrapkę miały panczenistki z Holandii. W półfinale pokonały Japonki, a w biegu o złoto rywalizowały z Kanadyjkami. Joy Beune, Antoinette Rijpa-de Jong i Marijke Groenewoud przez większość biegu były na prowadzeniu. W trakcie ósmego okrążenia dały się jednak wyprzedzić, a na finiszu nie były już w stanie odrobić strat, przegrywając o blisko sekundę (0.96 s).

Niepocieszone Holenderki musiały obejść się smakiem i kolejny raz nie zdobyły złota w biegu drużynowym. Cztery lata temu w Pekinie sięgnęły po brązowe medale. Ostatni raz ze złota cieszyły się w 2014 roku w Soczi, gdy w finale pokonały Polki. Zresztą zawodnicy z Holandii także na złoto czekają od 12 lat. Osiem lat temu w Pjongczangu wywalczyli brązowe medale, a cztery lata temu w Pekinie zajęli - tak jak teraz - czwarte miejsce.

Trzy kobiety w pomarańczowych kurtkach z logo reprezentacji narodowej, każda z nich trzyma maskotkę oraz medal. Kobiety uśmiechnięte, stoją obok siebie na tle flag narodowych, wyglądają na sportowczynie celebrujące sukces.
Holenderki sięgnęły po srebrny medal w biegu drużynowymDANIEL MUNOZAFP
Trzy łyżwiarki szybkie w pomarańczowych strojach jadące jedna za drugą po lodowisku, skoncentrowane na wyścigu drużynowym, z widocznym ruchem i zgraniem zespołu.
Holendrzy ponownie zajęli czwarte miejsce w biegu drużynowymDANIEL MUNOZAFP
