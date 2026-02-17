Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan - Cortina 2026 powoli zbliżają się do końca. Reprezentanci Polski wywalczyli do tej pory cztery medale (trzy srebrne i jeden brązowy). Autorem jednego z nich był Władimir Semirunnij, który wywalczył wicemistrzostwo olimpijskie w biegu na 10 kilometrów.

Potęgą na łyżwiarskim torze są Holendrzy, którzy z każdej mistrzowskiej imprezy przywożą worek medali. Nie inaczej będzie tym razem, bo na swoim koncie mają już dziewięć krążków wywalczonych na mediolańskim lodzie.

Holendrzy liczyli na dwa złote medale. Historia znów się powtórzyła

We wtorkowe popołudnie rozegrane zostały biegi drużynowe kobiet i mężczyzn, w których Holendrzy liczyli na dwa złote medale. Panowie w półfinale przegrali z Włochami o 1.79 s i musieli jechać w finale B o brązowy medal. Jorrit Bergsma, Chris Huizinga i Stijn van de Bunt jechali w ciągłym kontakcie z Chińczykami. Ostatecznie minimalnie (o 0.09 s) szybciej na mecie wpadli Azjaci, którzy mogli cieszyć się z brązowych medali. Chwilę później po złoto w wielkim stylu sięgnęli gospodarze, którzy pokonali panczenistów z USA.

Na złoty medal jeszcze większą chrapkę miały panczenistki z Holandii. W półfinale pokonały Japonki, a w biegu o złoto rywalizowały z Kanadyjkami. Joy Beune, Antoinette Rijpa-de Jong i Marijke Groenewoud przez większość biegu były na prowadzeniu. W trakcie ósmego okrążenia dały się jednak wyprzedzić, a na finiszu nie były już w stanie odrobić strat, przegrywając o blisko sekundę (0.96 s).

Niepocieszone Holenderki musiały obejść się smakiem i kolejny raz nie zdobyły złota w biegu drużynowym. Cztery lata temu w Pekinie sięgnęły po brązowe medale. Ostatni raz ze złota cieszyły się w 2014 roku w Soczi, gdy w finale pokonały Polki. Zresztą zawodnicy z Holandii także na złoto czekają od 12 lat. Osiem lat temu w Pjongczangu wywalczyli brązowe medale, a cztery lata temu w Pekinie zajęli - tak jak teraz - czwarte miejsce.

Holenderki sięgnęły po srebrny medal w biegu drużynowym DANIEL MUNOZ AFP

Holendrzy ponownie zajęli czwarte miejsce w biegu drużynowym DANIEL MUNOZ AFP

